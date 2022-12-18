Дмитрий Селюк: Для Месси - это финал жизни, все болельщики мира желают ему победы, даже бразильцы

Наш эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, который является давним поклонником Лионеля Месси, считает, что большинство болельщиков в мире желают победы Аргентине и лично ее гениальному капитану.

- Этот чемпионат войдет в историю, как единственный, где болельщики всех стран болеют за то, чтобы Месси выиграл этот чемпионат, - уверен Дмитрий Селюк.

- Вы не преувеличиваете?

- Нет, достаточно посмотреть мировые СМИ – немцы, испанцы, англичане хотят, чтобы Аргентина и Месси выиграли.

- И бразильцы? Они же традиционно не любят Аргентину.

- И бразильцы. Гений футбола объединил всех, такого еще никогда не было. Ну, кроме Роналду, он, видимо, за Месси не переживает. Даже футболисты сборной Франции желают победы великому аргентинцу.

- Вы же являетесь давним поклонником Лионеоля, что не удивительно для жителя Барселоны. Это ремарка для наших читателей.

- В отличие от многих экспертов, которые говорили, что Бразилия выиграет чемпионат, я считал, что бразильцы не выиграют. И говорил, что чемпионат выиграет какая-то из европейских команд, но я всегда говорил, хочу, чтобы победила Аргентина.

Победа аргентинцев – это было бы красивое завершение прекрасной футбольной сказки про мальчика Лео, который 11-летним пришел в «Барселону». За эти годы Лионель выиграл все, что можно, 7 раз стал обладателем «Золотого мяча». И в его королевской коллекции не хватает самого главного бриллианта – Кубка чемпиона мира. Чтобы самым великим футболистом в истории, Лионелю нужен этот кубок.

- Как будет складываться игра?

- Думаю, это будет очень осторожный матч. Но посмотрите, ведь англичане по многим показателям переиграли французов и даже Мбаппе закрыли. Если б Кейн забил пенальти, непонятно, как все завершилось бы.

Конечно, по игре французы посильнее аргентинцев, но есть Месси. Для него это финал всей его жизни.

НАШ АНОНС

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина - Франция пройдет сегодня. Начало в 18.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».