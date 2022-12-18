World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Для Месси - это финал жизни, все болельщики мира желают ему победы, даже бразильцы

Сегодня на чемпионате мира в Катаре определится победитель. Сильнейшего выявят сборные Аргентины и Франции.
Дмитрий Селюк: Для Месси - это финал жизни, все болельщики мира желают ему победы, даже бразильцы
18 декабря 2022 13:06
автор: Юрий Волохов
автор фото: Соцсеть Ассоциации футбола Аргентины

Наш эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, который является давним поклонником Лионеля Месси, считает, что большинство болельщиков в мире желают победы Аргентине и лично ее гениальному капитану.

- Этот чемпионат войдет в историю, как единственный, где болельщики всех стран болеют за то, чтобы Месси выиграл этот чемпионат, - уверен Дмитрий Селюк.

- Вы не преувеличиваете?

- Нет, достаточно посмотреть мировые СМИ – немцы, испанцы, англичане хотят, чтобы Аргентина и Месси выиграли.

- И бразильцы? Они же традиционно не любят Аргентину.

- И бразильцы. Гений футбола объединил всех, такого еще никогда не было. Ну, кроме Роналду, он, видимо, за Месси не переживает. Даже футболисты сборной Франции желают победы великому аргентинцу.

- Вы же являетесь давним поклонником Лионеоля, что не удивительно для жителя Барселоны. Это ремарка для наших читателей.

- В отличие от многих экспертов, которые говорили, что Бразилия выиграет чемпионат, я считал, что бразильцы не выиграют. И говорил, что чемпионат выиграет какая-то из европейских команд, но я всегда говорил, хочу, чтобы победила Аргентина.

Победа аргентинцев – это было бы красивое завершение прекрасной футбольной сказки про мальчика Лео, который 11-летним пришел в «Барселону». За эти годы Лионель выиграл все, что можно, 7 раз стал обладателем «Золотого мяча». И в его королевской коллекции не хватает самого главного бриллианта – Кубка чемпиона мира. Чтобы самым великим футболистом в истории, Лионелю нужен этот кубок.

- Как будет складываться игра?

- Думаю, это будет очень осторожный матч. Но посмотрите, ведь англичане по многим показателям переиграли французов и даже Мбаппе закрыли. Если б Кейн забил пенальти, непонятно, как все завершилось бы.

Конечно, по игре французы посильнее аргентинцев, но есть Месси. Для него это финал всей его жизни.

НАШ АНОНС

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина - Франция пройдет сегодня. Начало в 18.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Для Месси - это финал жизни, все болельщики мира желают ему победы, даже бразильцы
Дмитрий Селюк: Для Месси - это финал жизни, все болельщики мира желают ему победы, даже бразильцы
Сегодня на чемпионате мира в Катаре определится победитель. Сильнейшего выявят сборные Аргентины и Франции.
18.12.2022 13:06
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Реал» купил 16-летнего подростка за 60 млн евро. Что за безумие? 
«Реал» купил 16-летнего подростка за 60 млн евро. Что за безумие? 
Эндрик - новая суперзвезда большого футбола, с которым нужно познакомиться уже сейчас.
17.12.2022 15:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Если бы я пошел на войну, Синиша был бы в первом ряду, а я — во втором». Мир скорбит по легенде
«Если бы я пошел на войну, Синиша был бы в первом ряду, а я — во втором». Мир скорбит по легенде
Очень трудно не утонуть в этом океане слез.
17.12.2022 15:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Звезды на борту президента Макрона и 14 тысяч полицейских. Франция готовится к финалу
Звезды на борту президента Макрона и 14 тысяч полицейских. Франция готовится к финалу
В субботу и воскресенье во Франции будет задействовано больше полиции, чем во время полуфинала с Марокко.
16.12.2022 12:16
Футбол
автор: Артем Зибрак
Андрей Соломатин: Оставьте футбол в покое
Андрей Соломатин: Оставьте футбол в покое
Экс-игроку сборной РФ не нравятся многие нововведения в футболе. Об этом он честно признался в интервью «Советскому спорту».
16.12.2022 08:17
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Моуриньо и еще три кандидата на пост главного тренера сборной Португалии
Моуриньо и еще три кандидата на пост главного тренера сборной Португалии
Есть даже бывший тренер «Зенита».
15.12.2022 12:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
Марио Фернандес ушел, но обещал вернуться. В каком клубе защитник сборной России возобновил карьеру?
Марио Фернандес ушел, но обещал вернуться. В каком клубе защитник сборной России возобновил карьеру?
Ему будет явно веселее, чем в РПЛ без еврокубков.
15.12.2022 12:04
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Химки» вылетели. Пока, правда, в Турцию
«Химки» вылетели. Пока, правда, в Турцию
Подмосковный клуб «Химки» продолжает чудить. Несмотря на то, что команда довольно близко подобралась к краю, откуда открывается хороший вид на Первую лигу, у «красно-черных» пока остаются непризрачные шансы остаться в РПЛ.
15.12.2022 08:38
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Тухель, Почеттино, Роджерс: Саутгейт еще не ушел, а The Guardian уже назвал его вероятных преемников
Тухель, Почеттино, Роджерс: Саутгейт еще не ушел, а The Guardian уже назвал его вероятных преемников
За месяц Саутгейту удалось перевернуть отношение к себе, но сам он пока не решил – оставаться в сборной Англии или нет.
12.12.2022 17:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
За что арестовали вице-спикера Европарламента? И при чем здесь Катар?
За что арестовали вице-спикера Европарламента? И при чем здесь Катар?
Чемпионат в Катаре уже вышел на финишную прямую. Казалось, что речь сегодня идет только о футболе, все коррупционные скандалы, связанные с «покупкой» Россией и Катаром чемпионатов мира 2018 и 2022 голов позади, ан-нет. Арестованы высокопоставленные европейские чиновники. Разбираемся, что известно.
12.12.2022 08:16
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
Что случилось с Казбековым? В Канаде погиб 18-летний российский хоккеист
17 декабря полиция обнаружила тело 18-летнего Абакара Казбекова под окнами многоэтажного дома в городе Лондон канадской провинции Онтарио.
Судейский конфуз, триумф Царукяна и «гильотина» от Нурмагомедова! Итоги UFC Vegas 66
В Лас-Вегасе прошел заключительный в 2022 году турнир UFC, среди героев которого нашлось место и представителям России.
Артур А. выиграл более 157 миллионов рублей! «Джекпот. Большой куш» от «Лиги Ставок» обрел главного победителя
17 декабря 2022 года состоялся итоговый розыгрыш в рамках уникальной, продолжавшейся более года акции «Джекпот. Большой куш», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». В общей сложности было разыграно более полумиллиарда, а главный приз составил 157 449 997 рублей.
Зенитовец Ловрен, экс-армеец Влашич и экс-спартаковец Пашалич — бронзовые призеры ЧМ-2022! Как Хорватия победила Марокко
Сборная Хорватии победила марокканцев (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.
Удар Оршича принес Хорватии бронзу! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Убедительный реванш за Мичкова и компанию! Как Россия разгромила Казахстан на Кубке Первого канала (видео)
Команда Алексея Жамнова выиграла свой стартовый матч на традиционном декабрьском турнире у казахстанцев (6:2) и в воскресенье 18 декабря поспорит за главный приз с белорусами.
«Отмечу звено Джиошвили, Сафонова и Воронкова, но дальше будет ротация». Жамнов — после победы над Казахстаном
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги дебютного для его команды матча в рамках Кубка Первого канала против Казахстана (6:2).
Срок отмотали, а свободой не пахнет. Итоги двух лет санкций ВАДА против России
17 декабря истек срок наказания, наложенного на наш спорт Всемирным антидопинговым агентством в конце 2020-го.
Аргентина – Франция: расклад и расписание трансляции финала ЧМ-2022 18.12.2022
18 декабря определится чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет последний шанс Лионеля Месси поднять над головой заветный кубок.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика