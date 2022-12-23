Бельгия, Дания… Что с ними случилось на чемпионате мира?

Старого пса не учат новым трюкам. Их время ушло

Вот команда, чья игра оставила, пожалуй, самое тягостное впечатление на турнире. Даже в победном (из-за того, что Альфонсо Дэвис разволновался на пенальти) игре с Канадой. Бельгия выглядела как старый грузовик: много шума, чада, треска - мало дела.

Убежден, что их «коридором возможностей» были Евро-2016 и ЧМ-2018. Та команда была уже в самом соку, никого не боялась. Но свой звёздный матч так и не сыграла, умудрившись оказаться в тени даже Хорватии. От неё же, по сути, вылетела и сейчас.

Вообще, надежд было немного. Тем более что Бельгия не проводила сборов, среди игроков много ветеранов (или тех, кто так выглядит - как Лукаку), а тренер никогда не был мастером по части «удивить». На Евро-2020 бельгийцы обыграли всех, кого и должны были. Но не сдюжили с Италией. Здесь уже и «обязательная программа» была сорвана.

Почти все европейские сборные, не имеющие четко поставленной игры (нуждающиеся в наладке ее перед турниром) - тут проиграли. Это закономерность жесткого расписания подготовки. Ну и старость, против неё оружия не существует.

С учетом Лиги наций, казалось, они зайдут далеко. Сенсация?

Если и сенсация - то только по конечному результату. Как и многие команды, собравшиеся чуть ли не перед отлетом на турнир - датчане были на ходу вынуждены разбираться с состоянием игроков, схемой и составом. Все одновременно и успешно - такие задачи решить не могут. Тем более, что опыта по этой части - нет никакого.

Возвращение Эриксена в футбол действительно и команде мощный импульс дало, и футбол её стал более креативным. Но Каспер Хьюлманн начал суетиться с первого же матча, а команда в ответ занервничала и задергалась. Может быть, и сказались большие ожидания - группа, в самом деле, выглядела проходной.

Вылет Дании уже на групповой стадии - был неприятен ещё и с эстетической точки зрения, именно от них ждали яркого и умного футбола. Усталость в расчет вряд ли стоит брать, а вот отсутствие опыта, планирования и выполнения необходимой работы в такой ситуации - точно. Вообще было бы интересно потом послушать разных тренеров, прежде всего, европейских команд, о том, что, как и почему они делали. Сравнить, так сказать, подходы.

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