Хорватия опять была хороша в финальной части. Как?

Хорватия романтична. Про них можно писать много и долго. Группа ветеранов со своим «Last Dance» (в том числе и Деян Ловрен из «Зенита»), нестареющий Лука Модрич, новые, пусть и не всегда звёздные игроки – как с конвейера.

Одно из самых сильных впечатлений этого чемпионата - как вели себя хорваты, оказавшись перед необходимостью не просто забить Бразилии, а сделать это строго за 15 минут. Насколько они были спокойны, не сбились на попытки «спасать отечество по одному», хладнокровно выцелили свой шанс, и даже не поддались эмоциям в серии пенальти.

Кстати, 4 года назад было почти то же самое - против Англии.

Эта команда очень хорошо знает себе цену. И свои возможности. Они не безграничны, но они существуют. Игроки - мастера крепкие, пусть и не первого ряда (а что, у Аргентины все первого?). Модрич (как и Месси, заявил, что останется в сборной) ведет их за собой, а они тянутся за ним. Созрел новый отличный вратарь. Опытный тренер. Что ещё, спрашивается, нужно?

Полагаю, и по будущим результатам команда не должна просесть. Тем более она выиграла свою группу Лиги наций и вскоре будет играть финальный турнир с Италией, Испанией и Голландией.

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