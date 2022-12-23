Африканская команда в полуфинале!

Африканские сборные – это теперь весьма условно. Такого, как Заир на ЧМ-1974 - мы не увидим уже никогда. Да и новый Роже Милла вряд ли приедет удивлять голами и плясками. В сборных этого континента всё больше игроков, родившихся и выращенных в Европе.

Парадокс – но все тренеры африканских команд в этот раз были местные. Впервые в истории. Этого могло и не случиться, если бы марокканцы продолжали склеивать чашки, разбивающиеся в противостоянии Вахида Халилходжича и игроков.

Но они решили иначе. И в августе указали боснийцу на выход, а вместо него назначили марокканского француза (или французского марокканца) Валида Реграги. «Голова-авокадо» (так его называли критики) вернул в сборную всех бунтарей, поставил ей единственно возможный футбол от обороны и положился на класс игроков, в основном, выступающих в Европе. Все сработало.

Несомненно, этот пример будет хорошо изучен и проанализирован.

Количество африканских тренеров возросло уже на Кубке Африки. Все чаще стали доверять бывшим футболистам, поигравшим в Европе, часто – у самых лучших тренеров. В целом, это логично – ранее, 20-30 лет назад, европейские тренеры в основном приезжали в Африку с просветительской миссией, сейчас же большинство игроков и выступают в Европе, и воспитываются в академиях клубов континента.

Алиу Сиссе (Сенегал) уже привозил национальную сборную на ЧМ-2018. Судя по всему, в национальной федерации ему доверяют полностью. Ригобер Сонг (Камерун) и играл на чемпионатах мира вместе с Сэмюэлем Это’О, а теперь является его подчиненным. Отто Аддо (Гана) вообще африканец «европейского разлива», он взял команду недавно и вскоре собирается вернуться к работе в немецком футболе.

Самая занятная история у тунисца Джалала Кадри. Он работал в сборной помощником, и дважды становился и.о. из-за инфекций Covid-19 у главного – Мондера Кебайера. Второй раз – впрочем, уже не и.о., а полноценным тренером.

Северная Африка, впрочем, несколько отличается от остального континента в вопросе доверия «своим специалистам» – для них это традиция. Посмотрим, какой будет ситуация на следующем турнире, где сыграют 48 команд, а у Африки квота почти удвоится.

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