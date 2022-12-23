Роналду окончательно проиграл спор Месси?

Историю Португалии лучше начать с середины. С матча против Швейцарии, когда к всеобщему удивлению, Криштиану Роналду оказался в запасе. Фернанду Сантуш мыслил прагматически - лидера может не хватить и на 90 минут, а на возможные 120 не хватит точно. Да и менять его по ходу – затея такая…

Ход сработал. Мурат Якин не разобрался, швейцарцы бегали по полю как полоумные, гоняясь за португальцами, а те забивали один за другим. Но уже сборная Марокко на этот трюк не купилась – им было плевать, есть Роналду или нет. Ставим бетон – будет бетон. А играть без Роналду постоянно Португалия пока не готова.

Подход Роналду к турниру – пример того, как подходить нельзя. Дрязги, склоки, супер-интервью, уход из клуба, переговоры с шейхами, внезапная (и довольно вредная) медиа-активность сестры…

Если Месси посвятил ЧМ-2022 всего себя, изменил и свое поведение в раздевалке, и на поле (мы видели его, даже отрабатывающего у угловых флажков), то Роналду, такое впечатление, посвятил чемпионат себе. И да – проиграл. Чемпионат мира есть у Месси, а первенство своего континента – у них обоих.

Сомнительно, что у него осталось будущее в сборной. Зачем? Ведь даже рекорд по голам за неё давно за ним. Если только убегать от Лео…

Рекомендуем прочитать о судьбе сборной Хорватии

или сборных Бельгии и Дании,

а также о других итогах чемпионата мира.