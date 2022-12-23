В Азии нашему футболу ничего не светит. Достаточно посмотреть на итоги ЧМ

Что касается Кореи и Японии – тут и говорить не о чем. Как только они чего-то добиваются, слово «дисциплина» выходит на первый план. Не только игровая – бытовая тоже. Про уборку трибун японскими болельщиками знают уже все. Меня потряс своим поведением их тренер Хаджиме Мориясу. Никакой агрессии, злости, наоборот – улыбка, жизнерадостность. Никаких прыжков после забитых мячей – всё спокойно. Поклон своим болельщикам после вылета из турнира. Красавец и элегантный мужчина. И хороший тренер.

Корея уже знавала большой успех – на домашнем турнире 20 лет назад они добрались до матча за третье место. Сейчас это было нереально, особенно попав на Бразилию. Кстати, большая часть этих сборных сумела собраться заранее, и что-то наработать тренеры успели.

То же самое касается и Австралии, представляющей Азию. Там теперь большее доверие к игрокам из местного чемпионата, и на качестве это не сказалось. И тоже очень дисциплинированный футбол. Каждый знает свои задачи и методы их решения. Все работает как часы. О чём мы говорим, если у них был шанс сравнять счет с Аргентиной?

Разочаровал только Катар. То ли перегорели, то ли уровень такой. Они и Сербия – два ужасных впечатления от ЧМ. Так играть в обороне стыдно даже в нашей ФНЛ, не то что на чемпионате мира…

Рекомендуем прочитать об итогах чемпионата для африканцев,

а также о других фактах чемпионата мира.