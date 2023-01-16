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Легионер для внутреннего употребления

Скроется ли Промес от правосудия в России?
Легионер для внутреннего употребления
16 января 2023 12:09
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ФК «Спартак»

Одна из главных новостей российского футбольного межсезонья пришла из прокуратуры Нидерландов. Она предъявила суринамцу Питу Вортелю обвинения в контрабанде крупных партий кокаина и участии в двух преступных сообществах. Сообщается, что одна из партий наркотического вещества весом в 400 кг была украдена в июле 2019 года. Европейская пресса уверена, что транспортировкой этой партии наркотика был связан нынешний футболист «Спартака» Квинси Промес, выплативший после ее утери Вортелю штраф в размере €250 тысяч.

Правоохранители Нидерландов которые занимаются этим делом, нашли в телефоне Вортеля номер Промеса, который на момент совершения преступления играл за «Аякс».

Источник фото: IMAGO

Сам Вортель предстанет перед судом 3 марта. При этом адвокат Вортеля Руд ван Боом заявил не только о непричастности своего подзащитного к преступлениям, но и о том, что его не связывали никакие взаимоотношения с Промесом, а информация о выплате штрафа за пропавшую партию кокаина – это слухи.

Голландское издание AD пишет, что кража партии кокаина могла стать причиной убийства футболиста Келвина Майнарда, который защищал цвета «Волендама» и «Антверпена». Он был застрелен в Амстердаме также в 2019 году, напавшие на игрока скрылись. Полиция задерживала подозреваемых, но они оказывались непричастными к преступлению.

Информация о причастности Промеса к наркоторговле появилась еще в прошлом году, но впервые силовики и западная пресса раскрыли суть обвинений, которые могут привести к аресту футболиста в любой стране миру, у которой есть соглашение с Нидерландами о правовом сотрудничестве. Может теоретически он быть арестован для передачи на Родину и в России, однако де-факто наша страна после начала санкционной войны прекратила правовое сотрудничество со странами Запада, поэтому, наверное, у нас Промес будет чувствовать себя более комфортно, чем в иных странах мира.

Это не первые проблемы игрока «Спартака» с законом, но при этом самые серьезные, которые могут привести к экстрадиции в Нидерланды, чтобы провести судебный процесс. Тем не менее нельзя не отметить, что в 2018 году Промеса задержали на Ибице за избиение жены, после чего отпустили под залог, а летом 2020 года он нанес несколько ножевых ранений своему родственнику, за что неоднократно задерживался полицией и в итоге в 2022 году был приговорен к выплате компенсации. Все эти криминальные скандалы вернули его в «Спартак», но при этом закрыли путь в сборную Нидерландов, где он мог общаться со своим другом Мемфисом Депаем.

Источник фото: IMAGO

Но в связи с обвинениями в наркоторговле ситуация усугубилась. Официально объявлено, что Промес пропускает первые сборы «Спартака», которые проходят в Дубае до 27 января, а затем в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Вероятнее всего, он пропустит и последние перед возобновлением сезона сборы в Турции. Тренироваться футболист будет в Москве сначала с молодежкой, а потом с предоставленным клубом тренером по индивидуальной программе. Случай, надо сказать, беспрецедентный.

Совершенно очевидно, что данная ситуация наносит ущерб не только в части подготовке к сезону, но и репутации «Спартака». В реальности Промесу повезло, что ныне российские клубы отстранены от еврокубков, иначе вопрос о нахождении любимца красно-белых болельщиков в составе команды встал бы уже более остро. Все-таки надо иметь много мужества руководству команды и тренерскому штабу, чтобы гарантированно играть гостевые матчи без своего лидера.

Похожий случай в российском спорте уже был. В январе прошлого года к четырем годам испытательного срока и году тюрьмы был приговорен хоккеист на тот момент ярославского «Локомотива» Рид Буше. Суд в США признал его виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней, совершенном в 2011 году. Хоккеиста от более серьезных неприятностей спасло то, что на момент совершения преступления ему было 17 лет. На «Локомотив» оказывалось довольно серьезное давление в прессе, но он разорвал контракт с хоккеистом после решения суда. Однако в начале этого сезона Буше вернулся в «Авангард», поскольку решение суда не закрывало ему выезд с территории США. При этом понятно, что как раз из-за репутационных проблем он не будет играть в НХЛ, даже если его игра начнет соответствовать уровню Лиги.

Тут в роли хоккейного «Локомотива» оказался футбольный «Спартак». Конечно, если бы клуб заботился о репутации, он бы приостановил контракт с Промесом для того, чтобы тот решил свои вопросы с обвинениями в причастности к наркоторговле. Но вместо этого красно-белые разрешили ему даже не проходить сборы с командой. С одной стороны, сейчас российский футбол в таком состоянии, что вряд ли ему что-то еще повредит в плане репутации, но с другой – все отстранения и санкции закончатся и вот тогда всплывут репутационные проблемы, в том числе и с Промесом.

Источник фото: ФК «Спартак»

Однако сейчас все может зайти еще дальше, ибо активизировались слухи о том, что «Спартак» готов содействовать в получении Квинси Промесом российского гражданства. Если это получится, то футболист не может быть выдан Россией ни в одну страну мира, а страна получит имидж государства, которая раздает гражданство людям, причастным к наркоторговле. Поэтому шансы на получение гражданства Промесом я бы оценивал, как невысокие, хотя они, безусловно, существуют.

Очистить же свою репутацию «Спартаку» поможет же, видимо, только удовлетворенный в России запрос прокуратуры Нидерландов в адрес России о выдаче футболистам на Родину для проведения судебного процесса. Важно понимать, что сейчас такого запроса нет, но если он появится, никаких формальных оснований для его игнорирования не окажется. Есть, конечно, неформальные, ибо сотрудничество с западным странами сейчас находится на очень низком уровне. Но как раз в таком случае «Спартак» может получить предложение разорвать контракт с футболистом, от которого он не сможет отказаться. Но неофициальной информации, именно по этой причине хоккейный «Локомотив» разорвал контракт с Буше, который хоть и вернулся в «Авангард», но уже не имея проблем с законом в Америке.

Ожидать такого запроса из Нидерландов можно довольно скоро. Не зря местные правоохранители начали публиковать в прессе отчеты о расследовании во всех подробностях. Для экстрадиции не нужно решение суда по сути предъявленных обвинений. Достаточно объявить Промеса в розыск и по линии прокуратуры обратится к российским коллегам для содействия в расследовании. Так что «Спартаку» на самом деле целесообразно искать своему лидеру замену.

источник: «Советский спорт»
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