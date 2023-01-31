Дмитрий Селюк: Газизов пришел в «Спартак» и стал там гадить, но справедливость восторжествовала

«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 миллиона рублей», — об этом юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила ТАСС.

Иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 миллионов рублей был зарегистрирован Октябрьским судом Уфы 10 августа. По словам юриста «Спартака» Елены Чачуа, Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы в клубе в 2020 году.

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Скажу так: справедливость восторжествовала. Можно много рассуждать, кто прав, кто виноват, но, когда человек приводит в «Спартак» Кокорина и Урунова – двух неходячих. Причем Урунов пришел в качестве ведущего игрока, и еще при этом сам себе Газизов выплатил большие деньги. Здесь не просто нужно взыскивать ущерб, это чистое мошенничество.

Урунов получал максимум 5 тысяч долларов, а Газизов в «Спартаке» сделал ему зарплату в сотни тысяч.

В «Ювентусе» прокуратура разбирается с мошенничеством, а у нас всего лишь присуждают взыскать деньги. Думаю, нашим правоохранительным органам следует повнимательнее присмотреться к этому делу.

- Вы почти слово в слово повторили спич Заремы Салиховой про Газизова. Она тоже припомнила ему покупку Урунова и Кокорина, и также задается вопросом, почему Газизов, выплативший себе из клубной кассы 90 млн, все еще на свободе. И выражает сомнение в его уровне профессионализма.

- Ничего удивительного, я часто бываю согласен с Заремой. А насчет профессионализма, где сейчас «Уфа»? Борется за выживание в первой лиге.

Человек пришел на большую должность в большой, именитый клуб. Там нагадил и еще требует себе неустойку в 400 млн. Это же просто сверхнаглость.

НАША СПРАВКА

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года в должности генерального директора. С 2012 по 2020 год он работал на аналогичной должности в «Уфе». В марте 2021 года Газизов вернулся в уфимский клуб.