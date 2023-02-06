Российский футбол: призрачное будущее?

Это сейчас заметно по событиям вокруг участия атлетов из России и Белоруссии на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Если с Олимпиадой карта может разыграться 50 на 50 и заявку на участие страна получает за год до события, то ситуация с футболом имеет более закрученный сюжет. Мы можем остаться играть как в Европе, так и перейти в Азиатскую Конфедерацию. Возможны и гибридные варианты. Россия - самая большая страна в мире и слишком велика, чтобы остаться в изоляции.

Европа или Азия?

Несмотря на исключение наших сборных и клубов из всех международных футбольных соревнований, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает Россию членом европейской футбольной семьи и заинтересован в возвращении российских команд в международные турниры.

Глава РФС Александр Дюков

Подкрепляя намерения зафиксировать «статус-кво», в конце декабря 2022 года Российский футбольный союз (РФС) оплатил ежегодный взнос за членство в Европейском футбольном союзе. А исполком РФС создал с УЕФА рабочую группу для выработки предложений, мер и создания дорожной карты для скорейшего возвращения российских клубных команд и национальных сборных в официальные международные турниры. С ориентировочной датой работы - до 1 апреля 2023г.

24 января в офисе УЕФА состоялось заседание с участием представителей России с членами европейской ассоциации. В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги встречи: «Рабочая группа начала действовать. Первый контакт, на мой взгляд, очень позитивный. Намерение продолжить контакт в ближайший месяц говорит о том, что УЕФА заинтересовалась в тех предложениях, которые выдвинул РФС. Требуется определенное время, чтобы усилить наше предложение и принять предложение, которое сделал УЕФА. Это очень полезная встреча. Договорились встретиться еще раз — хороший сигнал, чтобы продвигаться дальше. Не надо этому удивляться, РФС полноправный член УЕФА».

Следующая встреча запланирована на 24 февраля. От России делегированы генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Помимо УЕФА участие подтвердили в Международной федерации футбола (ФИФА).

Прорабатывая все возможные варианты, чиновники из РФС ведут игру одновременно на нескольких «досках».

1 февраля президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс Азиатской Футбольной Конфедерации в Бахрейне по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы. Целью встречи было рассмотрение варианта получения временного членства в АФК и участия в квалификации ЧМ-2026 в азиатском регионе, не выходя из УЕФА.

По итогам встречи Салман бин Ибрагим Аль-Халифа тепло отозвался о команде РФС и подметил, что спорт вне политики: «У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола».

Украина и Польша против

Главными противниками возврата РФС в европейский футбол выступают Украина и Польша, близкие между собой партнёры. Близкое сотрудничество футбольных организаций Украины и Польши началось с совместного проведения ЕВРО-2012, а продолжилось после бойкота сборной Польши по футболу играть стыковые игры с нашей сборной за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

Глава Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко - неудобная фигура для российского футбола. Отказ российской сборной в поездке на чемпионат Мира в Катаре, перенос проведения суперкубка УЕФА из Казани в Афины - результат деятельности чиновника. 24 января на пресс-конференции для журналистов Павелко разразился громкими заявлениями, в частности: «УЕФА не вернет Россию в футбол никогда». Акцентировав, что он лично вместе с партнёрами по восточно-европейскому блоку всячески будет препятствовать попыткам России в возобновлении полноправного членства в составе УЕФА.

Стоит отметить, что за практически год с начала известных событий, главе Украинской Ассоциации Футбола удалось склонить на свою сторону все основные ассоциации Восточной и Центральной Европы, включая страны Балтии, создав с ними своего рода коалицию, косвенно поддерживаемую главой УЕФА Александером Чеферином.

Шансы вернуться

Несмотря на «козни» украинской стороны, шансы у Александра Дюкова и РФС вернуть Россию в еврочемпионаты и турниры есть.

Во-первых, под Павелко «шатается кресло» в статусе президента Украинской Ассоциации Футбола. Занять место главного функционера хочет обладатель Золотого мяча 2004 года, выдающийся украинский футболист Андрей Шевченко. В декабре прошлого года его кандидатура на пост главы УАФ была выдвинута ассоциацией футбола одной из областей. В случае избрания Шевченко претендует помимо главы Украинской ассоциации футбола стать ещё и вице-президентом УЕФА, выдворив Павелко с футбольной карты мира. Что является причиной их открытого конфликта.

Во-вторых, 5 апреля в Лиссабоне состоится 47-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где будут переизбирать руководство и рассмотрят глобальные вопросы. В том числе, касающиеся России. Для РФС выгодно чтобы в качестве президента УАФ от Украины в Португалию поехал именно Андрей Шевченко, имеющий менее агрессивную позицию к России, благодаря общему бизнесу в России с Романом Абрамовичем.

Роман Абрамович

Почему Шевченко?

Андрея Шевченко с Романом Абрамовичем в далеком 2003 году познакомил консультант по его футбольным делам (прим. ред. - Абрамовича), тоже выходец из Украины, футбольный функционер Герман Ткаченко. Он сопровождал трансферы большинства игроков «Динамо» (Киев), поэтому переход Шевченко из «Милана» в «Челси» в 2006 году был делом техники и получил статус «самого дорогого трансфера британского футбола» эпохи нулевых. За «Шеву» (так футбольные болельщики называют Андрея Шевченко – прим. ред.) «Челси» заплатили «Милану» 39,5 млн фунтов. Несмотря на неуверенную игру в Английской премьер-лиге и обратном переходе из «Челси» в «Милан», а потом и в «Динамо» (Киев), общение с бывшим боссом не прекращалось. Например, чета Шевченко неоднократно отдыхала на яхте бизнесмена в Карибском бассейне - Барбадос, Мартиника, Сен-Бартоломео. А сам Андрей многократно присутствовал в VIP-ложе с Романом Абрамовичем на матчах клуба «Челси».

Роман Абрамович. VIP-ложа стадиона Chelsea

Вхожесть в семью олигарха в 2015 году позволила Шевченко стать партнером Романа Аркадьевича в золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited.

Весной 2022 года, когда евробюрократы внесли опального олигарха в санкционные списки, Андрей Шевченко вместе с режиссером Александром Роднянским через свои связи в офисе президента Украины привлекли Абрамовича к участию в обмене пленными и налаживанию диалога между двумя странами, чтобы повысить его статус и уменьшить санкционное давление на бизнесмена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: «Абрамович задействован в контактах между Россией и Украиной по решению обеих сторон. Это устраивает и Москву, и Киев».

Несмотря на «театральный апломб» показного патриотизма, Шевченко всегда был лоялен к России и в огульной русофобии не был замечен. Григорий Суркис, Виктор Медведчук, Виктор Янукович - не последние люди с пророссийскими взглядами в жизни бывшего главного тренера сборной Украины.

Находясь в Катаре на чемпионате мира-2022, приняв участие в матче Legends и поприсутствовав на полуфинале Франция – Марокко, Андрей Шевченко не предпринял никаких усилий, чтобы уговорить главу ФИФА Джанни Инфантино поставить ролик обращения президента Украины в телетрансляцию финального матча. Показ которого вредил бы имиджу российских властей. Максимум, что сделал - групповое фото с Кака и Джанни.

Февраль для Дюкова официально и Абрамовича кулуарно - важный месяц, чтобы сдвинуть ситуацию по возвращению российского футбола в Европу с преференциями для России.

Чтобы началось возвращение РФС в УЕФА, Андрею Шевченко необходимо возглавить украинский Дом футбола и смягчить тон украинской стороны в отношении РФС. Далее в Ньоне и Цюрихе антироссийские заговорщики будут посговорчивей.

Европа или сейчас, или никогда

Учитывая все былые большие успехи российского футбола, начиная с финала Лиги чемпионов в Москве в 2008 году, продолжая привлечением тренеров-иностранцев в сборную, что принесло третье место на чемпионате Европы-2008, а также получение прав на проведение ЧМ-2018 в России, достигнуты при участии Абрамовича, – ожидаем, что команда Абрамовича поможет РФС вернуть наш футбол на европейскую арену. Для достижения результата у Романа Аркадьевича имеются все ресурсы.

Как кстати, сумма в 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси», которая через спецфонд пойдет на помощь жертвам конфликта на Украине, должна сыграть положительную роль в факторе участия Абрамовича, как в переговорном процессе, так и лоббировании интересов РФС на европейской арене.

Если Абрамович с Шевченко, Хиддинком, Колосковым, братьями Суркисами, Германом Ткаченко и компанией не решат вопрос с возвращением в еврозону, тогда РФС изменит маршрут и начет поход в Азиатскую Конфедерацию.

И тогда откроется «зеленый свет» для развития футбола на всех новых территориях. Сейчас же даже крымские команды участвуют только в любительских соревнованиях, и это всё делается исключительно в угоду УЕФА, дабы не попасть под санкции. Но – не помогло.