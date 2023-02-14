Человек-мем, поклонник таланта пляжных бразильцев и мистер терпение. Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах):

Во второй части мы вели разговор о Беньяминасе Зелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999):

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья, но обо всем по порядку.

ЕВГЕНИЙ КУЧЕРЕВСКИЙ, Украина – 43 матча: 10-14-19 (1,0 очко за матч)

Клубы: «Арсенал», «Ротор», «Торпедо-ЗИЛ»

Достижения в России: -

Годы в России: 1992-1994, 1997-2001

Очередной знаменитейший советский тренер с украинским паспортом, добившийся невероятных успехов в далеком прошлом, но в России не поднимавшийся выше подвалов. Кучеревский – уроженец и герой футбольного Днепропетровска. Начал тренерскую карьеру в 1973 году, в 1986 возглавил «Днепр», а еще через два сенсационно привел к золотым медалям чемпионата СССР. В 1990 году должен был возглавить сборную после Валерия Лобановского, но в последний момент должность отдали Анатолию Бышовцу.

После развала Советского Союза Кучеревский ненадолго сгонял в Тунис, где даже попал в СИЗО за нападение на арбитра, а затем вместе с Михаилом Гершковичем стал работать в структуре РФС в качестве тренера молодежной, юношеской и олимпийской команд. Считается, что именно он откопал в российском подземелье Александра Филимонова, Руслана Нигматуллина, Валерия Кечинова и других талантов.

В 1994 году Кучеревский вернулся на родину, где вылетел из высшей лиги с «Николаевым», а затем был приглашен в Тулу и позвал с собой одних из первых в СНГ легионеров из дальнего зарубежья. В команду прибыли три бразильца: защитник Жуниор Жилсон дос Сантос, полузащитник Режинальдо Ребейро (Нене) и нападающий Андерсон Карлос Фабиано. Кудесники мяча помогли тренеру впервые в истории вывести туляков в первую лигу.

Воодушевившись, «канониры» подписали еще девятерых пляжных бразильцев и сходу финишировали в пятерке. И это был шикарный результат, если учесть, что посреди сезона у руководства закончились деньги, а собравшиеся в тусовку бразильцы быстро охладели к остальным товарищам. Вскоре половину из них продали. Кучеревский не видел зарплаты несколько месяцев и столько же раз пытался подать в отставку, но отпустили его только после жалобы в ПФЛ.

В том же 1999 году Кучеревский едва не возглавил «Уралан». На transfermarkt даже есть статистика: два матча – два поражения. Тренер и правда приезжал в Элисту и даже оказывался на скамейке запасных, но всегда уверял, что никакого контракта не подписывал. На следующий год он пришел в качестве спасителя в уже доведенный до ручки «Ротор», которому не без труда сохранил прописку в РПЛ, но не захотел вновь страдать от безденежья и безнадеги и в конце года ушел. Чтобы возглавить еще более мученический «Торпедо-ЗИЛ», с которым завершил полноценный сезон на 14-м месте, в трех очках от вылета. И снова уехал.

Теперь Кучеревский вернулся в Днепропетровск и здесь провел последние счастливые футбольные годы жизни. Сначала он был тренером команды, а затем и ее спортивным директором, и превратил «Днепр» в заметную силу и стабильного участника еврокубков. В сезоне-2003/04 команда выиграла бронзу и дошла до финала Кубка страны.

Увы, как и в истории с Кипиани, жизнь Кучеревского была трагически прервана в ДТП. В конце августа 2006 года во время возвращения с дачи его «Мерседес» вылетел на встречную полосу и врезался в МАЗ. Бывшие поблизости врачи скорой помощи не смогли спасти тренера и констатировали, что за несколько минут до аварии у него случился инфаркт. В день похорон в Днепропетровске был объявлен всеобщий траур и приспущены государственные флаги.

БОРИС БУНЯК, Сербия – 16 матчей: 0-2-14 (0,1 очка за матч)

Клуб: «Уралан»

Достижения в России: стал именем нарицательным

Годы в России: 2000

Сейчас об этом специалисте сказали бы тренер-мем, а Александр Мостовой захейтил бы тех, кто позвал серба. Правда, по легенде губернатор Калмыкии и президент «Уралана» Кирсан Илюмжинов (был президентом ФИДЕ и, по его собственным словам – держитесь! – гостем на космическом корабле пришельцев) по телефону неправильно расслышал фамилию и думал, что ему везут тренера сборной Украины Леонида Буряка. Так Буняку была оказана честь стать первым иностранным тренером из дальнего зарубежья.

С первых интервью он обещал тотальный футбол, а получился тотальный позор: клуб из Элисты проиграл 14 матчей РПЛ из 16 с разницей мячей 6-42, причем четыре из пяти последних – с разгромным счетом. Ну, а 0:9 от «Локомотива» с хет-триком Дмитрия Лоськова и дублем Дмитрия Булыкина навсегда войдут в историю российского футбола.

Сам Буняк объяснял неудачи слабым уровнем соотечественников, хотя сам и привез их в команду (но потом свалил ответственность за трансферы на некоего строителя Драгана, общавшегося с руководством), безалаберностью бразильцев, водивших в отель проституток, всеобщим разгильдяйством, участием игроков в договорняках и ошибками клубных боссов: «Руководство принимало идиотские решения. Игроки могли себе выбить лишние выходные, появлялись на тренировках за пару дней до матча. Большинство позволяло себе путешествовать во время сезона. Перед матчем с «Локомотивом» игроков отпустили отдыхать на 15 дней!» Кто-то даже полагал, что тренера банально подставили.

В последующие 22 года Буняк возглавлял 15 команд, поработав в Сербии (даже был в тренерском штабе «Црвены Звезды», где, между прочим, помогал еще одному нашему хорошему знакомому Славолюбу Муслину), ОАЭ, Омане, Танзании, Мьянме, Кувейте и Ливане. Даже имеет в коллекции несколько трофеев местного значения. Его последним европейским клубом был «Хайдук» из городка Кула в 2005 году. Сейчас тренирует один из клубов Омана. В общем, всей своей карьерой доказал, что в России правильно оценили его квалификацию.

ВЛАДИМИР МУНТЯН, Украина – 12 матчей: 2-2-8 (0,67 очка за матч)

Клуб: «Алания»

Достижения в России: -

Годы в России: 2002

Ох, сколько же украинских тренеров с богатым советским прошлым работало в российском футболе в те небогатые времена! Как предшественники-соотечественники, Мунтян тоже имел впечатляющую футбольную биографию: в составе киевского «Динамо» был семикратным чемпионом СССР, брал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а в 1969 году еженедельником «Футбол» признавался футболистом года в СССР.

Вот только в списке его тренерских достижений черное пятно. Мунтян начинал тренировать в начале 1980-х, еще в советские времена рванул вдохнуть экзотики в город с поэтичным названием Антананариву, что на Мадагаскаре (там и завоевал единственный в карьере чемпионский титул), затем работал в украинской федерации футбола, а в середине 1990-х опять сорвался в Африку – в сборную Гвинеи, которую даже вывел на Кубок Африки.

Также в его карьере были «Таврия», «Кривбасс», «Ворскла», и вот среди всех этих «Оболоней» в 2002 году скромно затесалась давно уже растерявшая чемпионский флер «Алания». После подписания контракта Мунтян рассказывал, что ему предлагали годичное соглашение, а он настоял на трехлетнем: «Что можно сделать за год? Только создашь команду, уже контракт подходит к концу. В нашем деле важно терпение. Чудес не бывает».

Терпения сторонам хватило только на три месяца. В марте Мунтян дебютировал в РПЛ, а уже в мае после трех поражений подряд, в том числе дома от «Уралана», подал в отставку.

Последние два-три года карьеры Мунтян работал в структуре молодежных команд киевского «Динамо». С 2011 года отдыхает на пенсии, а в материалы прессы попадает только в подборках лучших игроков Советского Союза. Сегодня ему 76 лет.