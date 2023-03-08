Покоритель «Фулхэма», фанат Жиркова и самый странный выбор Гинера. Иностранные тренеры РПЛ

11-й эпизод с рассказом об иностранных специалистах в премьер-лиге. В прошлый раз мы вспоминали многолетнего помощника Романцева Вячеслава Грозного, прилетевшего в «Сатурн» Юргена Ребера и Микаэля Лаудрупа, чья неудачная работа и вынудила Валерия Карпина примерить тренировочный костюм.

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1057958

ДИМИТАР ДИМИТРОВ, Болгария – 20 матчей: 4-6-10 (0,90 очка за матч)

Клуб: «Амкар»

Достижения: -

Годы: 2009

В 2009 году идея о том, что «без болгара нет “Амкара”» достигла апофеоза – ушедшего в «Москву» Миодрага Божовича https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1057502 сменил Димитар Димитров. Этот опытный тренер начинал еще в середине 1980-х, а пик карьеры пережил во второй половине 1990-х, когда выиграл чемпионат Болгарии сначала с «Литексом», а затем с «Левски», а до того еще взял серебро со скромным «Нефтохимиком».

Болгарского тренера даже немного жалко. Видимо, он купился на то, что благодаря сверхудачному предыдущему сезону «Амкар» получил билет в квалификацию Лиги Европы, и за время пребывания в России прошел все стадии депрессии. Сначала ждал усиления (Томислав Дуймович ушел в «Локомотив») и принимал ответственность за неудачи (одна победа в 11 турах) на себя, но вскоре перешел на регулярную критику арбитров (чем грешил еще на родине).

Справедливости ради, неудачи действительно носили вполне объективный характер. Состав у команды по-прежнему не отличался великолепием, а отношение соперников после прошлогоднего четвертого места изменилось. Плюс чисто кадровые проблемы. Например, на матч 12-го тура в Томск пермяки отправились без восьми (!) игроков основы. Одни были травмированы, другие отбывали дисквалификацию. Зачастую футболистам приходилось выступать не на своих позициях.

В итоге после четырех поражений подряд в августе «Амкар» приземлился на 13-е место, и Димитров был уволен. Что примечательно, произошло это через несколько дней после победы над «Фулхэмом» (1:0) в Лиге Европы. Пусть этого и не хватило для того, чтобы отыграть гостевые 1:3, событие для Перми носило исторический характер. Следом пермяки дома проиграли Нальчику и остались без тренера. Но расстались стороны очень уважительно и тепло.

Через три месяца Димитров уже тренировал в Саудовской Аравии, а через два года у него обнаружили рак желудка. «Амкар» даже опубликовал слова поддержки на официальном сайте. К счастью, все обошлось. Впоследствии тренер работал на родине или в Казахстане, куда приходил дважды, брал с «Иртышом» бронзу, а с «Лудогорцем» – золото. В нынешнем сезоне тренирует «Спартак» из города Варна, который пытается вытащить с последнего места.

ЗИКО, Бразилия – 20 матчей: 10-3-7

Клуб: ЦСКА

Достижения: Кубок и Суперкубок России

Годы в России: 2009

Примерно в те же сроки в ЦСКА трудился поистине легендарный в прошлом футболист, великий мастер мяча и магии, Белый Пеле, вошедший в список топ-100 от ФИФА по 18-м номером. К моменту приезду в Москву тренировал он не так долго. Поначалу Зико трудился техническим директором в «Касима Антлерс» (здесь завершил карьеру), помогал в сборной Бразилии Марио Загалло на ЧМ-1998, а в 2002 году вдруг самостоятельно возглавил команду Японии, с которой выиграл Кубок Азии-2004, но не смог выйти из группы на ЧМ-2006.

Затем были два сезона в «Фенербахче» (золото-2007) и несколько месяцев в «Бунедкоре» (золотой дубль-2008), из которого его через тренера армейцев по физподготовке Паулу Пайшау выдернул Евгений Гинер. В отличие от многих иностранцев, Зико привел с собой только одного тренера – брата Эду, с которым работал еще в сборной Бразилии.

При Зико армейцы по большей части были в порядке. Особенно если равнять по последним пяти годам. Прошли в Кубке УЕФА «Астон Виллу», дожали «Рубин» в Суперкубке и финале Кубка, причем в последнем случае с 13-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Павла Мамаева. Побеждали «Шахтер», громили «Локомотив». Но вместе с тем команде не хватало стабильности. К тому же летом ушли лидеры Вагнер Лав и Юрий Жирков, которые, по словам Зико, делали 80% голов. Особенно тренер переживал по поводу ухода россиянина. «Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны», – рассказывал бразилец.

Зико стал ставить в основу 17-летнего Георгия Щенникова, пытался возродить карьеру набравшего лишний вес Даниэля Карвальо и найти позицию для Муссы Маазу, вывел на пик формы Милоша Красича, давал больше игровой практики Алану Дзагоеву. В общем, оставил большой след и приятное впечатление. Однако сезон получался кочковатым, армейцы шли в таблице четвертыми, и в начале сентября Гинер позвонил тренеру с плохой новостью.

«Помню, что он вполне ясно дал понять, что это не он решил меня уволить, а совет директоров. Странно, что Гинер не взял на себя мое увольнение. В контракте был пункт, согласно которому меня могут уволить, если команда идет на третьем месте. Президент ЦСКА сказал, чтобы я не беспокоился и мне все заплатят. Я ответил, что не стоит переживать из-за денег: «Вы – богатый человек и оставайтесь со своими деньгами. Мне нужно только то, что положено по контракту – ничего сверх», - рассказывал бразилец.

Впоследствии Зико тренировал «Олимпиакос», с которым выиграл чемпионат Греции, сборную Ирака, «Аль-Гарафа» и «Гоа», а также четыре месяца был спортивным директором «Фламенго». В 2018 году он вернулся в «Касима Антлерс», где до февраля занимал должность технического директора, а сейчас является советником президента.

ХУАНДЕ РАМОС, Испания – 6 матчей: 3-1-2

Клуб: ЦСКА

Достижения: -

Годы в России: 2009

Уникальный для гинеровского ЦСКА специалист, проработавший в клубе всего… 46 дней. Рамос приехал очень известным тренером, имевшим опыт работы в «Реале», «Тоттенхэме» и «Севилье». Но у него сразу не пошло. Наверняка по тем же причинам, что и у Зико.

Правда, в чемпионате он проиграл только «Зениту» в гостях и «Москве» дома, но именно та игра и стала для него последней. Команда выглядела настолько безвольно, что после финального свистка болельщики вызвали на разговор сначала игроков (отправились никого не стеснявшиеся и способные говорить на том же языке Игорь Акинфеев и братья Березуцкие), а затем и тренера, который через Виктора Онопко пытался объяснить неудачи объективными причинами, а в ответ получил совет взять бейсбольную биту и с ее помощью объяснить футболистам, что за команду надо костьми ложиться.

А еще на Рамоса приходится начало той безумной Лиги чемпионов, в которой армейцы вышли из группы с «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбургом» и «Бешикташем» и дошли до четвертьфинала. Домашняя победа испанца над турецким клубом внесла свой вклад в тот успех, хотя основное дело сделал 38-летний преемник Леонид Слуцкий, набравший в трех оставшихся матчах семь очков, причем четыре из них – на «Олд Траффорд» и в Стамбуле (решающий гол Евгений Алдонин забил аж на 95-й минуте). Но Рамос все это смотрел уже по телевизору.

Его карьера после ЦСКА пошла на спад. Следующие четыре года он очень успешно отработал в «Днепре», с которым ненадолго стал третьей силой в украинском футболе, а затем на полгода приходил в «Малагу», но с 2017 года не тренирует.