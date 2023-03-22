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Тренерская карьера Андрея Талалаева: юношеские сборные России и восемь клубов

Список внушительный.
Тренерская карьера Андрея Талалаева: юношеские сборные России и восемь клубов
22 марта 2023 20:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Торпедо»

Сегодня Андрей Талалаев и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы решили вспомнить, сколько команд тренировал Талалаев в своей карьере.

Список внушительный, особенно, если учесть еще и юношеские сборные.

Начал свою карьеру Талалаев, как и положено, с родной школы, родного клуба - СДЮШОР «Торпедо-ЗИЛ». Молодой специалист работал с футболистами 1988 и 1993 годов рождения. Проработал там Андрей четыре года – с 1999 по 2003.

2004 г. «Спартак»

Первый опыт в профессиональном клубе приобрел в «Спартаке». В 2004 году Невио Скала пригласил Андрея в свой штаб в качестве тренера-переводчика. Талалаев играл в Италии, изучил итальянский, поэтому Скала обратил на него внимание. Ничего не напоминает? Жозе Моуриньо начинал переводчиком в «Барселоне».

2005 - 2010 годы. Юношеская и юниорская сборные России

Самостоятельную работу начал в 2005 году с юношеской сборной России 1990 года рождения.

За нее играл Алан Дзагоев. Работал с этой командой до 2010 года. Вместе с ребятами перешел в юниорскую сборную (до 20 лет). В декабре 2010 года покинул свой пост.

2011 г. «Ростов»

В январе 2011 года возглавил молодёжную команду «Ростова». С 20 июня по 1 августа был исполняющим обязанности главного тренера «Ростова». В августе 2011 года покинул команду - главным тренером был назначен Юрий Красножан.

Однако в 2012 году вошел в тренерский штаб «Кубани», когда ее возглавил Красножан. Но проработал всего полгода.

2014-2016 гг. «Волга» Н.Н.

Первый большой опыт работы главным тренером клуба РПЛ. В 2014 году команда вылетела из высшего дивизиона. Но Талалаев трудился в Нижнем еще два сезона в первенстве ФНЛ - 13-е и 10-е места. После чего клуб прекратил свое существование.

2016-2016 гг. «Тамбов»

В сентябре 2016 года Талалаев возглавил «Тамбов». На тот момент после 11 туров команда занимала 17-е место в ФНЛ. Однако в следующих 27 играх «Тамбов» набрал 47 очков и занял 5-е место. В сезоне-2017/18 команда заняла 4-е место, но в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ уступила «Амкару». После этого главный тренер покинул клуб.

2018-2020 гг. «Пюник», «Химки»

В июне 2018 года Талалаев отправился за границу – в армянский «Пюник». В квалификации Лиги Европы-2018/19 команда прошла два раунда (выбив «Вардар» и «Тобол») и уступила в третьем («Маккаби» Тель-Авив). В декабре в мачте чемпионата Армении Талалаев оскорбил четвертого судью и был удален, а 6 декабря — дисквалифицирован до 31 мая 2019 года.

После подачи «Пюником» апелляции, срок дисквалификации был сокращен до 31 марта. В конце декабря российский специалист был признан тренером года в Армении. Но 9 апреля 2019 неожиданно покинул клуб «по семейным обстоятельствам», а по прилете в Москву на следующий день возглавил «Химки».

Команда играла в ФНЛ, набрала 50 очков и шла на третьем месте. Талалаев не доработал сезон, ушел сам. Причина: поменялся вектор развития клуба, упор стали делать на молодежь и задача выхода в РПЛ не стояла.

2020 г. «Крылья Советов»

В 2020 году сменил Миодрага Божовича на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов» за 6 туров до конца чемпионата. Команда шла на последнем месте в РПЛ. Контракт был подписан на два года.

Спасти «Крылья Советов» от вылета Талалаеву не удалось — 15-е место. После чего главный тренер известил руководство, что покидает клуб. Пресс-служба «Крыльев» сообщила об этом 25 июля.

2020-2022 гг. «Ахмат»

А 26 июля 2020 года Талалаев уже возглавил грозненский «Ахмат», подписав контракт на три года. 11 сентября 2022 года пресс-служба «Ахмата» сообщила об увольнении главного тренера.

2022-2023 гг. «Торпедо»

С 13 октября 2022 года Талалаев возглавил московское «Торпедо». Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, потерпела восемь поражений и три раза сыграла вничью. На данный момент «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. 22 марта 2023 года клуб и главный тренер расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

источник: «Советский спорт»
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