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Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?

Футбол в исполнении сборной России физически больно смотреть.
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
24 марта 2023 10:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

В четверг сборная России провела первый матч в 2023 году. Если не видеть игры, а посмотреть только счет, то 1:1 с участником чемпионата мира Ираном на его поле вполне можно признать достойным результатом. Адепты переезда РФС в Азию наверняка отправили друзьям сообщение подобного содержания: «Видали? Не проиграли в логове одного из фаворитов Кубка Азии, а значит, будем там среди лучших».

Но это единственный позитивный момент, который можно притянуть за уши, да и то при сверхмотивации. В остальном сборная России вызывает недоумение и разочарование (у тех, кто был ею очарован) на всех уровнях.

Начать стоит со смыслового. На утро после матча номер «Советского спорта» вышел под заголовком «Ничья сборная». И сегодня это выражение лучше всего иллюстрирует отношение к национальной команде. Она не в Азии и не Европе, неинтересна болельщикам, не нужна соперникам, набирается оптом тренерским штабом, мыслями оставшимся в Ростове. Эта сборная ни для кого не играет и ни за что не борется. Она просто существует, потому что РФС надо отчитаться перед Министерством спорта, что российский футбол не прогибается под санкциями ФИФА и УЕФА.

Знали ли вы, что наш самый серьезный соперник за полтора года, сборная Ирана, на днях объявила о том, что Россия является крупнейшим иностранным инвестором находящегося под санкциями персидского государства (3 млрд долларов из всего 4,2 млрд)? То есть согласие иранцев на проведение товарищеского матча – результат деятельности за пределами спортивной сферы, а способа систематически заполучать более или менее сильных спарринг-партнеров по-прежнему нет.

Нет к матчам сборной никакого интереса и в болельщицкой среде. Еще посмотрим, сколько зрителей прибудет на «Газпром-Арену» в Санкт-Петербурге, но даже если стадион будет полон, вряд ли это станет показателем значимости, особенно если учесть отсутствие fan ID, стоимость билетов (от 600 рублей!) и опыт петербуржцев нагонять в чашу массовку. Куда показательнее опросы на спортивных порталах, из которых можно сделать вывод о том, что по крайней мере более половины читателей он нашей сборной ничего не ждут.

Или, допустим, реакция одного из мэтров современной спортивной журналистики Игоря Рабинера, написавшего по ходу игры о том, что отставка Юлиана Нагельсманна из «Баварии» для него интереснее, чем эти унылые 1:1 с голами с пенальти.

Отсутствие смыслов чувствуется и по работе тренерского штаба. На одной из пресс-конференций Карпин говорил, что не держится за кресло (тренер мечты, да?!), и признавался, что вел переговоры с армянской сборной, поскольку она, в отличие от россиян, проводит официальные матчи. Его равнодушием пронизано все.

Например, выбор игроков. Чем не вызванный Федор Чалов хуже других форвардов, спросили его и получили ответ, что ничем, а кто лучше, тренер не знает. Глубокая аналитика, достойная первой команды страны! Зато Карпин ставит в старт троих футболистов своего «Ростова», в том числе проведшего очень слабый матч, но отыгравшего 78 минут Николая Комличенко. То же можно сказать и про Данила Глебова, из зоны которого по воротам Матвея Сафонова лупили с завидной регулярностью. А на замену тренер выпускает еще одного своего птенца Александра Сильянова.

Кто там первым назвал сборную «11 друзей Карпина»?

За этим все и тянется. Сборная России в Тегеране играла плохо. Хозяева за матч нанесли 21 (!) удар по воротам и не забили больше благодаря Сафонову и собственной косолапости. Тот же звездный нападающий «Порту» Мехди Тареми моментов имел как минимум на хет-трик, если не на покер, а если бы рядом с ним вышел попросивший паузу Сердар Азмун, одним голом иранцы точно не ограничились бы.

В атаке тоже вырви глаз. Если в первом тайме еще что-то удавалось за счет дриблинга и активности дебютанта Антона Зиньковского, то во втором исчез и он. При этом Арсен Захарян вышел для галочки (он вообще проводит плохой сезон), про Комличенко уже было сказано, Антон Миранчук старался, но не чувствовал партнеров, а Далер Кузяев больше подходит для завязывания игры в середине (ее тоже не было), чем для созидания в финальной трети. Очень жаль, что лишь 12-17 минут получил находящийся в огне Константин Тюкавин. Даже за отведенное время он успел пару раз здорово зацепиться в штрафной за мяч.

А самое печальное, что даже иранцы своим не самым искусным прессингом напрочь разбивали все попытки россиян преодолеть середину поля, и этот факт поражает больше всего. Даже иранцы, понимаете? Наши футболисты не готовы даже к этим скоростям. Кто там сокрушался, что нашу сборную не допустили до чемпионата мира? Радуйтесь, что избежали позора.

В общем, на сегодня это сырая, безыдейная, не готовая к серьезному сопротивлению команда, в которой никто не понимает смысла существования, а футболисты выбираются, как в «Поле чудес». Крути барабан, посмотрим, чья фамилия выпадет. От этого нет и сыгранности, хотя парни честно стараются, и это видно.

Точно так же зрители рыдали кровавыми слезами после прошлогодних матчей нашей сборной с соперниками из Средней Азии, итогом которых стали три гола в трех матчах (причем все были забиты в первом). На эту сборную физически больно смотреть. Наверное, матч с Ираком должен добавить нам позитивных эмоций. Слабый соперник на нашем поле – подарок судьбы. Но изменит ли это что-то в нашем восприятии и в голове тренеров, а главное – добавит ли смысла существованию этой команды?

источник: «Советский спорт»
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
Экзистенциальный кризис команды Карпина. Зачем сборная России играет эти товарищеские матчи?
Футбол в исполнении сборной России физически больно смотреть.
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