Кризис «Спартака» – это факт. «Урал» выиграл ответный матч и вышел в финал Пути РПЛ

В ШАГЕ ОТ ФИНАЛА

Что-то многовато неудач преследуют «Спартак» нынешней весной. После возобновления сезона красно-белые уже дважды встречались с «Уралом» (причем оба раза дома), но так и не смогли одержать ни одной победы: 2:2 в чемпионате и 1:1 в Кубке. Да еще и в прошедшие выходные они не смогли пробить Георгия Шелию и, как следствие, превзойти «Ахмат».

И вот на этом фоне Гильермо Абаскаль приехал в Екатеринбург без группы важных игроков. Так, Шамар Николсон, Александр Соболев и его тезка Селихов все еще дисквалифицированы за драку в игре с «Зенитом», Георгий Джикия травмирован, а Квинси Промес тремя днями ранее получил повреждение. В итоге при всей мощи скамейки запасных москвичей выбор у испанца был минимальный. Он повторил расстановку 4-4-2 с ромбом в центре поля и парой Кейта Бальде – Михаил Игнатов в нападении.

Впрочем, «Урал» тоже предстал далеко не в оптимальных сочетаниях. Виктор Гончаренко оставил на скамейке Юрия Газинского, Лазара Ранджеловича и Эрика Бикфалви – тех, кто до недавнего времени считался лидером команды. Да и Андрея Егорычева мы больше привыкли видеть на поле с первых минут.

Источник фото: ФК «Урал»

Белорусского специалиста тоже можно понять. Понятно, что ему не хотелось упускать возможность сыграть в финале Пути РПЛ, однако все же даже неудача в этой игре не становилась для его подопечных критической, поскольку всего лишь отправляла в Путь регионов.

А «СПАРТАК» ПРИЕДЕТ?!

Как жаль, что мы отвыкли от переполненных трибун, и большое количество болельщиков на стадионе вызывает уже даже оторопь, но в Екатеринбурге на этом матче был аншлаг. Слово-то какие подзабытое, да? Но вот сочетание отсутствия Fan ID, популярность «Спартака» и полуфинальный статус матча помогли «Уралу» продать все билеты.

Футболисты, кажется, тоже обалдели от классной футбольной обстановки. Но если уральцев она вдохновила, то спартаковцев заставила нервничать. Уже в дебюте встречи Александр Максименко ошибся в передаче в собственной штрафной, но опередившей адресата Никиту Чернова Александр Юшин в падении в касание пробил мимо ближнего угла.

Ведь первый тайм в голове звучала мысль: «А где тот осенний “Спартак”-то?» Бросалось в глаза, как по-разному команды действуют без мяча. Уральцы большими силами разбирали соперников у его штрафной, вынуждая получать мяч под давлением и торопиться с решением, и красно-белые раз за разом упрощали игру, пытаясь одной вертикальной передачей найти впереди Кейта Бальде. Но тому не хватает взаимопонимания с партнерами, умения в единоборствах и игрового ритма. Форвард ни разу толком за мяч не зацепился, а свой момент имел после розыгрыша аута – Игнатов навесил точно на голову партнеру, но Илья Помазун на опасный удар среагировал.

«Спартак» же совершенно бестолково бегал в прессинг, так как Игнатов и Бальде оказывались в меньшинстве против троих защитников соперника (один крайний – преимущественно Денис Кулаков – уходил далеко вперед) и не могли помешать розыгрышу. Уральцам мешала привычка доставлять мяч на края, где атаки затухали. Зато у них есть стандарты, с которых они забивают львиную долю мячей. Так получилось и на сей раз. После розыгрыша углового мяч отскочил за пределы штрафной, откуда Ибраима Сиссе пушечным ударом с лета уложил его в угол. В предыдущий раз ему удавалось забить в 2015 году за «Мехелен».

Источник фото: ФК «Урал»

КТО НАУЧИЛ УРАЛЬЦЕВ ТАК БИТЬ?!

В перерыве Абаскаль заменил Даниила Денисова на более опасного с мячом Виктора Мозеса. Поначалу игра «Спартака» по наполнению осталась той же. Все те же торопливые передачи вперед, все те же странные решения и неправдоподобное количество брака. Но многое изменил гол Бальде через четыре минуты после возобновления игры. Форвард идеально обработал длинную диагональ от Руслана Литвинова, пробросил себе на ход, вывалился один на один с Помазуном и отправил мяч под ним.

Следующий десяток минут вдохновленные москвичи наконец стали больше похожи на себя, начали лучше контролировать мяч и проще проходить середину поля через пас. Но как же классно Гончаренко управляет командой! Он провел серию замен, освежил игру и переломил ее ход. Уральцы вновь завладели инициативой и стали выигрывать большинство единоборств. Дважды Максименко спасал партнеров после ударов головой Бикфалви и Сильвие Бегича. Но на 72-й минуте и он не был готов к тому, что вышедший на замену Фаниль Сунгатуллин из «точки Сиссе» бильярдным ударом уложит мяч в угол.

Резервов для того, чтобы во второй раз вернуться в игру, у Абаскаля не нашлось. Все-таки вряд ли стоит всерьез ждать, что Даниил Зорин, Павел Маслов и его тезка Мелешин будут спасать команду. Да и с выходом Мозеса и Антона Зиньковского он не угадал. Хозяева были близки к третьему голу, но Раю Влуту не хватило точности при ударе в дальний угол. Впрочем, и двух им хватило для выхода в финал Пути РПЛ. А «Спартак» не выигрывает уже четыре матча и отправляется в Путь регионов, где права на ошибку точно не будет.

Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. Ответный матч

«Урал» - «Спартак» - 2:1 (1:0)

Голы: И. Сиссе, 32 – 1:0. Бальде, 49 – 1:1. Сунгатуллин, 72 – 2:1.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко (Эмерсон, 62), Бегич, Гогличидзе, И. Сиссе, Мишкич (Сунгатуллин, 67), Влут, Юшин (Бикфалви, 62), Бевеев (Мамин, 61), Каштанов (Егорычев, 85).

«Спартак»: Максименко, Хлусевич (Маслов, 77), Н. Чернов, Литвинов, Тавареш, Пруцев (Зорин, 83), Д. Денисов (Мозес, 46), Мартинс, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 64), Бальде (Мелешин, 77).

Предупреждения: Бегич, 17. Филипенко, 40. Хлусевич, 44. Литвинов, 51. Каштанов, 52. Бальде, 56. Зобнин, 84. Кулаков, 90+3.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Первый матч – 1:1