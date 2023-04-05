Бейл отправил армейцев на Урал. ЦСКА – в финале Пути РПЛ

Гости во втором тайме доминировали, но пропустили на третьей добавленной минуте от своего защитника. Хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот и выиграли. Парадокс. В финале Пути РПЛ ЦСКА встретится со своим соперником по групповому раунду – «Уралом».

НЕКУБКОВЫЙ АКИНФЕЕВ

Неужели армейцам Кубок не сильно нужен? Чем иначе объяснить отсутствие в стартовом составе вратаря-глыбы и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева? Когда до суперфинала, намеченного на 11 июня в Лужниках, ногой подать. Из лагеря красно-синих пришла весточка о недомогании голкипера после тяжелой игры в Воронеже на рыхлом и неровном поле. Однако эту версию я бы поделил минимум на два. Дело в том, что к нам пришла западная мода доверять ворота в кубковых матчах честолюбивым дублерам. Так, год назад «Спартак» завоевал трофей с Александром Максименко на посту номер один, хотя первым номером у красно-белых считался Александр Селихов.

Думается, возможная сегодняшняя неудача ЦСКА не пугает: команда Владимира Федотова переместится в нижнюю часть сетки – Путь регионов, где может составить компанию «Спартаку». И все-таки будет куда интереснее, если в суперфинале мы увидим московское дерби.

Акинфеев же на поле вышел. Даже три Акинфеевых – родители Игоря и его 9-летний сын. Для символического удара по мячу. В честь 20-летия дебюта знаменитого вратаря на высшем уровне. Тот матч в Самаре, выигранный ЦСКА 2:0 у претендента на медали, украсил сэйв 18-летнего Акинфеева, отразившего удар с пенальти самого Андрея Каряки.

Откровенно говоря, Тороп не давал повода для критики. Однако его партнеры предпочитали мяч назад голкиперу-дублеру не отдавать. Особенно бразильский защитник Мойзес.

«КРЫЛЬЯ»: СНАЧАЛА ПРЕССИНГОВАЛИ, ПОТОМ СЕЛИ В ОБОРОНУ

В воскресенье армейцы забили «Факелу» два безответных мяча. Но достаточно ли двух дней на восстановление и подготовку к ответной кубковой встрече? В Самаре соперники разошлись результативным миром 2:2, забив все голы во втором тайме.

В том матче ворота гостей защищал 20-летний Владислав Тороп, а бразильца Рошу в центре обороны заменил Саша Зделар. На непрофильной для себя позиции серб не впечатлил. Если бы не результативные помарки голкипера хозяев Ивана Ломаева, армейцы вряд ли бы увезли из Самары ничью.

Один из мячей забил форвард Александр Сычевой, после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» ставший Писарским. Именно эта фамилия украшает его футболку. Но в протоколе он по-прежнему Сычевой. Писарский пока забивает только в Кубке, в чемпионате – «молчит». Он успел огорчить в обоих матчах «Динамо», а голе в ворота ЦСКА уже рассказано.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

Кроме Акинфеева, на лавке хозяев остались легионеры Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, а также восстанавливающийся после очередной травмы Игорь Дивеев.

Гости удивили, едва раздалась трель свистка рефери Артема Любимова. Минут восемь они зажали хозяев в тиски высокого прессинга. Большими силами. Но пропустив вертикальную контратаку, которую завершил неточным ударом с любимой левой Иван Обляков, опомнились и дружно опустились на свою половину.

Вязкая игра в первой половины не зацепила. Какие там 3:0 к перерыву, как в матче чемпионата между этими соперниками трехнедельной давности!

Запомнился разве что угловой армейцев. После навеса Милана Гайича с правого фланга на дальний угол вратарской отклеившийся от опекунов Федор Чалов сбоку подобрался к мячу и потряс перекладину.

ВТОРАЯ ДОБАВЛЕННАЯ МИНУТА: ДВА РИКОШЕТА В ПОЛЬЗУ АРМЕЙЦЕВ

В начале второго тайма волжане активизировались. Обозначил активность отдыхавший в первом тайме Писарский. Эффектно прокинув мяч мимо защитника Агапова, форвард ворвался в штрафную и пробил не в дальний угол, а вдоль ворот. Есть полумомент.

Главный тренер хозяев Федотов ответил двойной заменой, бросив в бой Карраскаля и Медину вместо Чалова и Кучаева. Но они не добавили энергии армейцам, которые выглядели уставшими.

Тренер волжан Игорь Осинькин долго не вводил свежие силы. Да и зачем, коли его подопечные забрали мяч и инициативу.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

А когда на 71-й минуте бразилец Костанца головой отправил мяч в стойку, казалось, что гол неизбежен.

Вскоре Тороп среагировал на плотный удар Горшкова – первый (!) в створ.

Позабавил судья. Когда вратарь хозяев взял мяч в руки, срикошетивший от ноги Писарского, Любимов поначалу назначил свободный. Но после бурного протеста армейцев отменил решение.

Время таяло, «Крылышки» собирались выпустить целую группу свежих игроков. Включая запасного вратаря. Под пенальти. Но не успели. По закону подлости два рикошета помогли ЦСКА забить гол. Сначала мяч после неточной передачи Карраскаля от ноги самарца отскочил на фланг к Роше. Бразилец прострелил в штрафную, откуда Бейл уверенно заколотил мяч в сетку.

Рефери к добавленным трем минутам присовокупил еще столько же. Волжанам это не помогло.

СТАТИСТИКА

ФОНБЕТ Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал

ЦСКА – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (0:0). Москва. «ВЭБ Арена»

Судья: Галимов (Санкт-Петербург). ВАР: Мешков (Московская область)

Гол: Бейл, 90+2 (в свои ворота).

ЦСКА: Тороп; Гайич, Виллиан Роша, Мойзес, Агапов (Дивеев, 90+3), Зайнутдинов, Мендес, Кучаев (Медина, 61), Обляков, Чалов (Карраскаль, 61), Заболотный-к.

«Крылья Советов»: Ломаев; Горшков, Солдатенков-к, Евгеньев, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко (Шитов, 86), Писарский.

Предупреждения: Евгеньев (20), Роша (76), Карраскаль (81), Гайич (85).

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с «Уралом»