Песьяков пополнил коллекцию ошибок. «Краснодар» отошел от стиля и в серии пенальти прошел «Ростов»

КАРПИН РАВНОДУШЕН К КУБКУ?

Закрывать текущий этап Кубка России (и не скажешь ведь – полуфинальный, ведь в Пути регионов вновь будут полуфиналы) выпало южному дерби в исполнении двух наиболее интересных провинциальных клубов «Краснодара» и «Ростова».

Обе команды находятся в приличной форме. «Быки» выиграли три из четырех последних игр, а в выходные «уволили» Спартака Гогниева из «Химок» (6:0), а подопечные Валерия Карпина на той же дистанции одержали четыре победы и укрепились на второй строчке РПЛ.

Правда, в Краснодаре желто-синие предстали не в самых боевых сочетаниях. Достаточно сказать, что в запасе остались Максим Осипенко, Николай Комличенко и Хорен Байрамян, пару центральных защитников составили Данила Прохин и Виктор Мелехин, а в нападении появились Егор Голенков и Роман Тугарев. Что это, вынужденная ротация или равнодушное отношение к Кубку? Ведь в отличие от Пути РПЛ, в Пути регионов второго шанса не дают.

Хозяева, напротив, вышли практически оптимальным составом с Кристианом Рамиресом в обороне, Эдуардом Сперцяном в средней линии и Джоном Кордобой на острие. Последнего с флангов поддерживали заявившие о себе весной Кади Боржес и Жоао Батчи.

ОШИБКА ПЕСЬЯКОВА – ИЗДЕРЖКИ СТИЛЯ

В чем «Ростов» поистине велик, так это в невероятном умении зарабатывать пенальти, по количеству которых уже бьют различные европейские рекорды. Едва не получили право на удар с «точки» они и на сей раз. Это легендарный мастер привезти Кайо в попытке выбить мяч у Голенкова попал форварду по ноге уже после того, как тот с ним расстался. По букве закона это пенальти, по духу игры – обычный игровой эпизод. К чести Владислава Безбородова, он встал на сторону Игры даже после того, как видеоассистенты пригласили его посмотреть кино.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Чем еще впечатляет Карпин, это умением создавать единую команду. Вот вроде бы на поле не было нескольких лидеров, а играли молодые, перспективные, но не самые мастеровитые парни, однако до курьезно пропущенного гола именно гости вели игру и пару раз серьезно проверили Матвея Сафонова дальними ударами (особенно классно приложился в направлении ближней девятки Роман Тугарев).

Подвел ростовчан Сергей Песьяков, не в первый раз рисково отдававший низом через центр. Да, это часть стиля команды Карпина, а значит, несколько ошибок за сезон «запрограммированы» в систему, тем не менее, обрез вратаря получился чудовищным – сильно попал в Сперцяна, но тот быстро сориентировался и наказал вратаря, отправив мяч ему между ног. Прессинговать его, кстати, пошел Батчи, за что тоже заслужил похвалы.

Гол сбил ростовчанам дыхание. Оставшееся до свистка на перерыв время команды провели в равной борьбе (в ней до сей поры хозяева и проигрывали в первую очередь), а самым заметным на поле стал силач Кордоба, отметившийся несколькими акцентированными единоборствами.

БИЛЬЯРД ОТ ТУГАРЕВА

Отношение Карпина к Кубку, вынесенное в первый подзаголовок, стало очевидно к концу первого тайма, когда «Ростов» стал все сильнее накатывать на штрафную Сафонова, а во втором вообще отпали все сомнения. Гости взвинтили темп и стали переигрывать соперника в одну калитку, а сравнял счет на 54-й минуте все тот Тугарев, воспользовавшийся тем, что вышедший еще в первом тайме на замену Байрамян хитро пропустил мяч на партнера. Удар у Романа получился эстетски точным – в самый угол без шансов для Сафонова.

Больше всего в нынешнем «Краснодаре» разочаровывает даже не качество игры и результаты, а отход от двух основополагающих принципов: стремление ковать кадры самостоятельно и играть в атакующий комбинационный футбол, как это было при Игоре Шалимове, Олеге Кононове и Мураде Мусаеве. Но создается впечатление, что перед Владимиром Ивичем стилистическую задачу не ставили. Даже в сумасшедшем матче с «Химками» краснодарцы почти все моменты создали длинными передачами за спины защитникам, а против «Ростова» вообще не могли наладить контроль над мячом на чужой половине и пуляли в сторону Кордобы, отчего Батчи и Боржес были бесполезны.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Такой футбол раздражает и самих футболистов. Это было хорошо заметно по Сперцяну. Давно не доводилось видеть его таким нервным. Он получил желтую за конфликт с Мелехиным (спровоцировал его, правда, защитник, по-борцовски обхватив оппонента), после каждой неудачной атаки разводил руками, был недоволен своими и чужими. В переводе игры в партер не отставали и партнеры, собравшие коллекцию еще из трех желтых.

А в серии пенальти первым нервы сдали у защитника «Ростова» Прохина, пробившего над перекладиной. Его ошибка и оказалась роковой. «Краснодар» ждет «Спартак» и «Урал», а команда Карпина едет домой.

Кубок России. Путь регионов. Полуфинал. Этап 1

«Краснодар» - «Ростов» - 1:1 (1:0; 5:3 по пен.)

Голы: Сперцян, 23 – 1:0. Тугарев, 54 – 1:1.

Серия пенальти: Сперцян – 1:0. Байрамян – 1:1. Ионов – 2:1. Комличенко – 2:2. Кордоба – 3:2. Прохин – 3:2 (мимо). Х. Алонсо – 4:2. Тугарев – 4:3. Кривцов – 5:3.

«Краснодар»: Сафонов, Волков (Петров, 52), Х. Алонсо, Кайо, Рамирес, Баньяц (Кривцов, 66), Черников, Сперцян, Боржес (Ионов, 78), Батчи (Кобнан, 66), Кордоба.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 66), Мелехин, Прохин, Сильянов, Щетинин (Комаров, 84), Глебов, Селява (Миронов, 46), Тугарев, Полоз (Байрамян, 28), Голенков (Комличенко, 66).

Предупреждения: Селява, 40. Терентьев, 56. Баньяц, 61. Мелехин, 69. Сперцян, 69. Боржес, 72. Рамирес, 78. Х. Алонсо, 87.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).