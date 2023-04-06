Песьяков пополнил коллекцию ошибок. «Краснодар» отошел от стиля и в серии пенальти прошел «Ростов»

КАРПИН РАВНОДУШЕН К КУБКУ?
Закрывать текущий этап Кубка России (и не скажешь ведь – полуфинальный, ведь в Пути регионов вновь будут полуфиналы) выпало южному дерби в исполнении двух наиболее интересных провинциальных клубов «Краснодара» и «Ростова».
Обе команды находятся в приличной форме. «Быки» выиграли три из четырех последних игр, а в выходные «уволили» Спартака Гогниева из «Химок» (6:0), а подопечные Валерия Карпина на той же дистанции одержали четыре победы и укрепились на второй строчке РПЛ.
Правда, в Краснодаре желто-синие предстали не в самых боевых сочетаниях. Достаточно сказать, что в запасе остались Максим Осипенко, Николай Комличенко и Хорен Байрамян, пару центральных защитников составили Данила Прохин и Виктор Мелехин, а в нападении появились Егор Голенков и Роман Тугарев. Что это, вынужденная ротация или равнодушное отношение к Кубку? Ведь в отличие от Пути РПЛ, в Пути регионов второго шанса не дают.
Хозяева, напротив, вышли практически оптимальным составом с Кристианом Рамиресом в обороне, Эдуардом Сперцяном в средней линии и Джоном Кордобой на острие. Последнего с флангов поддерживали заявившие о себе весной Кади Боржес и Жоао Батчи.
ОШИБКА ПЕСЬЯКОВА – ИЗДЕРЖКИ СТИЛЯ
В чем «Ростов» поистине велик, так это в невероятном умении зарабатывать пенальти, по количеству которых уже бьют различные европейские рекорды. Едва не получили право на удар с «точки» они и на сей раз. Это легендарный мастер привезти Кайо в попытке выбить мяч у Голенкова попал форварду по ноге уже после того, как тот с ним расстался. По букве закона это пенальти, по духу игры – обычный игровой эпизод. К чести Владислава Безбородова, он встал на сторону Игры даже после того, как видеоассистенты пригласили его посмотреть кино.
Чем еще впечатляет Карпин, это умением создавать единую команду. Вот вроде бы на поле не было нескольких лидеров, а играли молодые, перспективные, но не самые мастеровитые парни, однако до курьезно пропущенного гола именно гости вели игру и пару раз серьезно проверили Матвея Сафонова дальними ударами (особенно классно приложился в направлении ближней девятки Роман Тугарев).
Подвел ростовчан Сергей Песьяков, не в первый раз рисково отдававший низом через центр. Да, это часть стиля команды Карпина, а значит, несколько ошибок за сезон «запрограммированы» в систему, тем не менее, обрез вратаря получился чудовищным – сильно попал в Сперцяна, но тот быстро сориентировался и наказал вратаря, отправив мяч ему между ног. Прессинговать его, кстати, пошел Батчи, за что тоже заслужил похвалы.
Гол сбил ростовчанам дыхание. Оставшееся до свистка на перерыв время команды провели в равной борьбе (в ней до сей поры хозяева и проигрывали в первую очередь), а самым заметным на поле стал силач Кордоба, отметившийся несколькими акцентированными единоборствами.
БИЛЬЯРД ОТ ТУГАРЕВА
Отношение Карпина к Кубку, вынесенное в первый подзаголовок, стало очевидно к концу первого тайма, когда «Ростов» стал все сильнее накатывать на штрафную Сафонова, а во втором вообще отпали все сомнения. Гости взвинтили темп и стали переигрывать соперника в одну калитку, а сравнял счет на 54-й минуте все тот Тугарев, воспользовавшийся тем, что вышедший еще в первом тайме на замену Байрамян хитро пропустил мяч на партнера. Удар у Романа получился эстетски точным – в самый угол без шансов для Сафонова.
Больше всего в нынешнем «Краснодаре» разочаровывает даже не качество игры и результаты, а отход от двух основополагающих принципов: стремление ковать кадры самостоятельно и играть в атакующий комбинационный футбол, как это было при Игоре Шалимове, Олеге Кононове и Мураде Мусаеве. Но создается впечатление, что перед Владимиром Ивичем стилистическую задачу не ставили. Даже в сумасшедшем матче с «Химками» краснодарцы почти все моменты создали длинными передачами за спины защитникам, а против «Ростова» вообще не могли наладить контроль над мячом на чужой половине и пуляли в сторону Кордобы, отчего Батчи и Боржес были бесполезны.
Такой футбол раздражает и самих футболистов. Это было хорошо заметно по Сперцяну. Давно не доводилось видеть его таким нервным. Он получил желтую за конфликт с Мелехиным (спровоцировал его, правда, защитник, по-борцовски обхватив оппонента), после каждой неудачной атаки разводил руками, был недоволен своими и чужими. В переводе игры в партер не отставали и партнеры, собравшие коллекцию еще из трех желтых.
А в серии пенальти первым нервы сдали у защитника «Ростова» Прохина, пробившего над перекладиной. Его ошибка и оказалась роковой. «Краснодар» ждет «Спартак» и «Урал», а команда Карпина едет домой.
Кубок России. Путь регионов. Полуфинал. Этап 1
«Краснодар» - «Ростов» - 1:1 (1:0; 5:3 по пен.)
Голы: Сперцян, 23 – 1:0. Тугарев, 54 – 1:1.
Серия пенальти: Сперцян – 1:0. Байрамян – 1:1. Ионов – 2:1. Комличенко – 2:2. Кордоба – 3:2. Прохин – 3:2 (мимо). Х. Алонсо – 4:2. Тугарев – 4:3. Кривцов – 5:3.
«Краснодар»: Сафонов, Волков (Петров, 52), Х. Алонсо, Кайо, Рамирес, Баньяц (Кривцов, 66), Черников, Сперцян, Боржес (Ионов, 78), Батчи (Кобнан, 66), Кордоба.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 66), Мелехин, Прохин, Сильянов, Щетинин (Комаров, 84), Глебов, Селява (Миронов, 46), Тугарев, Полоз (Байрамян, 28), Голенков (Комличенко, 66).
Предупреждения: Селява, 40. Терентьев, 56. Баньяц, 61. Мелехин, 69. Сперцян, 69. Боржес, 72. Рамирес, 78. Х. Алонсо, 87.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).