Какое развеселое дерби! Селихов чудил, Соболев забил один в свои и два в чужие

ДВА РАНЕНЫХ ВОЛКА

К столичному дерби команды подошли далеко не в лучшем настроении. Посреди недели они потерпели поражения в Кубке (динамовцы вообще вылетели после домашней игры с «Акроном» из Первой лиги), да и в целом последнее время редко добиваются результата. Спартаковцы не выигрывали уже четыре матча, хотя по игре зачастую заслуживали большего, а бело-голубые уже рискуют лишиться главного тренера Славиши Йокановича.

Серб на «Открытие Арене» не стал выдумывать велосипед и выбрал привычный состав с Арсеном Захаряном в середине поля и Константином Тюкавиным в центре нападения. На привычные динамовские 4-3-3 Гильермо Абаскаль ответил сохранением 4-4-2 с ромбом в центре поля. Пару форвардов составили Бальде Кейта (забил «Уралу» посреди недели) и Александр Соболев, а универсальный Михаил Игнатов ушел на позицию под нападающими.

Вообще примечательно, что у «Спартака» многие футболисты обладают универсальными качествами и могут сыграть на нескольких позициях. Например, не в первый раз вышедший в центре обороны в отсутствие Георгия Джикии Руслан Литвинов может сыграть и в полузащите, Даниил Хлусевич способен закрыть оба фланга, а Игнатов и Соболев не раз выходили на краю нападения. Это позволяет Абаскалю менять схемы даже внутри одного и того же состава. Например, это сочетание игроков запросто может располагаться и 4-3-3, что осложняет работу тренерам соперников.

ЮБИЛЕЙ СОБОЛЕВА

Первый тайм получился фееричным. Уже в дебюте встречи хозяева перегрузили левый фланг атаки, куда сместились Томаш Тавареш, Роман Зобнин, Бальде, Игнатов и (вдруг!) игравший правого защитника Хлусевич. Последний открылся в свободной зоне, получил мяч и почти не глядя отдал на линию вратарской, где никто не мешал Соболеву выстрелить под перекладину. Это его 50-й гол за «Спартак», а о безалаберности динамовцев в обороне в этом эпизоде говорит тот факт, что ближе всех к автору гола был… Захарян.

Наиболее сильные качества красно-белые имеют как раз для быстрых атак через свободные зоны, так что когда им удается вести в счете, они приободряются. И этот матч очередное тому подтверждение. Динамовцы на фоне соперника выглядели тяжеловесно и безыдейно. Единственной плохой новостью для Абаскаля стала травма Хлусевича – идя подкат против Муми Нгамале, защитник воткнулся в газон и был вынужден уступить место на поле Даниилу Денисову.

Однако в футболе далеко не всегда все логично. На 35-й минуте спартаковцы увлеклись прессингом и вынудили Сабу Сазонова выдать длинную передачу вперед. Но вопреки ожиданиям, он зачал быструю голевую атаку. Тюкавин выиграл у Литвинова позицию, скинул Макарову, побежал открываться за спины защитникам, получил ответную передачу и подрезал мяч мимо Селихова. Денисов, казалось, успел выбить мяч из пустых ворот, но точно на ногу набежавшему Захаряну.

ЧТО СЪЕЛ СЕЛИХОВ?

Красно-белые вновь вышли вперед. До перерыва Бальде имел два классных момента (и еще один создал Игнатову) и со второй попытки переиграл Антона Шунина, но нельзя не признать, что вторую возможность ему создал Николас Маричал, не сумевший обработать простой мяч и подаривший его Игнатову. А тот исполнил Егора Титова, мгновенно выведя партнера один на один.

И вновь гости чудом ушли от поражения по итогам первого тайма. Это не повезло Соболеву, занимавшему позицию на линии вратарской при угловых соперника. Разок он оказался там к месту, сняв подачу с дальней штанги, а прямо перед самым перерывом не успел отреагировать на промах Селихова и убрать ногу. От нее мяч и закатился за линию. 2:2 за 45 минут – роскошное зрелище для болельщиков, особенно на фоне единственного гола в матче этих команд в первом круге.

Вообще это был едва ли худший матч Селихова за «Спартак». В середине второго тайма он дико начудил, не сумев забрать мяч, летевший в створ после прострела Дениса Макарова. Самое удивительное, что пас полузащитника на Тюкавина никак не проходил, да и Тавареш от траектории полета мяча был далеко, но вратарь почему-то замер и просто наблюдал, как мяч затрепыхался в сетке.

ТЕНЬ ВИТОРИИ

Самое удивительное, что гол последовал через десяток секунд после того, как Никита Чернов после подачи Зиньковского со штрафного с нескольких метров головой пробил прямо в Шунина. И вот в этом десятке секунд весь матч. «Спартак» атаковал и создавал (еще был эпизод, когда Соболев после подачи Денисова головой пробил в сантиметрах от штанги), а потом пропускал что-то невразумительное. Весна красно-белых очень напоминает период Руя Витории, при котором тоже все было вполне прилично по игре, но из рук вон плохо по результату. На сей раз 20-10 по ударам, а счет – ничейный.

Абаскаль пытался спасти игру за счет замен, но кроме Зиньковского у него серьезных вариантов не было. Павел Мелешин тоже активно вошел в игру вместо Бальде и даже имел момент, но его добивание было заблокировано Майстровичем. Положение спасли Роман Зобнин, которого руками в штрафной придержал Эли Даса (хотя упал спартаковец сам), и Сергей Иванов, которого от назначения пенальти не отговорил даже ассистент на ВАР. Соболев с «точки» пробил идеально в угол.

Кого можно похвалить по такой игре? Вот, допустим, Макаров, поучаствовавший в двух голах своей команды. Отдал на Тюкавина классно, но забил случайно, а все остальное время пробегал вхолостую. Или Соболев. Оформил дубль в чужие ворота, но и забил в свои. Пожалуй, отметить стоит все-таки Луку Гагнидзе, проведшего в середине поля огромный объем работы и выдавшего аж пять (!) передач под удар.

Так и завершилось это развеселое столичное дерби. «Спартак» не смог выиграть уже в пятом матче подряд, поставив под сомнение даже выигрыш бронзовых медалей. «Ростов» получит возможность уйти в отрыв на пять очков, а преследующий ЦСКА – сократить до одного.

РПЛ. 22-й тур

«Спартак» - «Динамо» - 3:3 (2:1)

Голы: Соболев, 7 – 1:0. Захарян, 35 – 1:1. Бальде, 40 – 2:1. Соболев, 45+3 – в свои ворота – 2:2. Макаров, 66 – 2:3. Соболев, 88 – с пенальти – 3:3.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Денисов, 22), Литвинов, Н. Чернов, Тавареш (Классен, 80), Пруцев (Маслов, 80), Зобнин, Мартинс, Игнатов (Зиньковский, 61), Соболев, Бальде (Мелешин, 61).

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричал (Майстрович, 46), Скопинцев (Паршивлюк, 90+5), Гагнидзе, Фомин, Захарян, Макаров (Грулев, 90+1), Нгамале (Гладышев, 90), Тюкавин (Смолов, 68).

Предупреждения: Фомин, 14. Хлусевич, 18. Сазонов, 53. Майстрович, 64. Соболев, 77. Даса, 87.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).