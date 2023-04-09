Обляков испортил премьеру тренеру Билялетдинову и вратарю Митрюшкину

- Не буду рубить с плеча, - признался перед стартовым свистком Романа Галимова и.о. главного тренера «Химок» 65-летний Ринат Билялетдинов, уже четвертый рулевой подмосковной команды в этом сезоне.

В последний раз Билл возглавлял клуб РПЛ пять лет назад. Его «СКА-Хабаровск» буквально вынесло в элиту. Априори с минимальными шансами закрепиться в лиге сильнейших.

Вот и «Химки», занимающие предпоследнее место в турнирной таблице, стоят одной ногой на вылет. От нового тренера требуется чудо, чтобы выправить положение. А с незавидной ролью пожарного справляются единицы.

Билялетдинов выпустил в стартовом составе вратаря Антона Митрюшкина, которого когда-то в «Спартаке» называли чуть ли не наследником знаменитого Рината Дасаева. Но перспективный голкипер решил продолжить карьеру за границей и постепенно исчез с радаров. Сегодня он дебютировал в РПЛ успев засветиться в кубковом матче с «Локомотивом», в котором «Химки» уступили 0:5. Тем не менее Митрюшкин заслужил сдержанную похвалу.

Вот и сегодня он на 14-й минуте лишил гола своего тезку Заболотного, вышедшего с капитанской повязкой. Форвард лихо раскрутил защитника, бил с угла вратарской, казалось, наверняка, но голкипер успел ногой парировать мяч.

А вскоре на помощь Митрюшкину пришла голова… армейца Виктора Мендеса, незнаком как оказавшегося на линии удара Заболотного.

Гости приободрились и большими силами пошли вперед и едва не открыли счет. На навес со штрафного из глубины поля откликнулся защитник Голубович, пробил головой мимо не успевавшего на перехват Владислава Торопа, но угодил в перекладину.

Спустя десять минут огорченные подопечные Билялетдинова уступали 0:2. Иван Обляков и Бактиер Зайнутдинов подарили жиденькой зрительской аудитории голы-красавцы. В первом из них ассистентами выступили Виллиан Роша и Федор Чалов, а во втором – Обляков и Мендес.

До перерыва Чалов должен был в третий раз заставить Митрюшкина вынимать мяч из сетки, но из убойной позиции пробил выше.

На второй тайм не вышел 22-летний форвард «Химок» Антон Садыгов, сын инвестора клуба. Не надо сарказма! Ровно год назад подмосковная команда под водительством Сергея Юрана деклассировала ЦСКА Алексея Березуцкого 4:2 не без помощи гола дебютировавшего тогда Садыгова.

Армейцы выпустили опального Хорхе Карраскаля, капитанскую повязку Заболотный передал Игорю Дивееву, вышедшему в стартовом составе.

Колумбиец с приходом в Москву тепла выходит из игровой депрессии. С его передачи Чалов проверил Митрюшкина – голкипер в броске вытащил пробитый головой мяч из-под перекладины.

Вскоре штанга пришла на выручку вратарю после удара вездесущего Облякова. А еще через пару минут Карраскаль из штрафной площади завершил многоходовку. Какие претензии могут быть к Митрюшкину.

Спустя пять минут он примерил капитанскую повязку после замены Буты Магомедова. Да, пропустил три, но и Дасаев весной 1990-го получил четыре (!) от ЦСКА. Правда, то дерби в спорткомплексе «Олимпийский» (на проспекте Мира) выиграли красно-белые 5:4 благодаря двум голевым передачам Валерия Карпина, вышедшего на замену.

А когда поле покинул Обляков, ему аплодировал не только «ВЭБ Арена», но и сам Владимир Федотов, весьма скупой на похвалу. Неистовый Иван забил (а мог и все три), отдал и попал в штангу.

Подменявший травмированного Игоря Акинфеева 19-летний Тороп в игру вступил дважды. Вскоре вратарь-титан, накануне отметивший 37-й день рождения, вернется в основу.

А у Билялетдинова непочатый край работы. Возможно, неблагодарной.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Химки» - 3:0 (2:0). Москва. «ВЭБ Арена». 3500 зрителей

Судья: Галимов (Улан-Удэ). ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург)

Голы: Обляков, 33; Зайнутдинов, 37; Карраскаль, 61

ЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша (Набабкин, 70), Зайнутдинов (Носков, 72), Здьелар, Обляков (Мухин, 84), Мендес, Заболотный (Карраскаль, 46), Чалов (Ермаков, 71).

«Химки»: Митрюшкин, Голубович (Скворцов, 83), Чежия, Тассано, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Магомедов (Гбане, 67), Маркос Гильерме (Дулаев, 82), Руденко (Хубулов, 67), Садыгов (Долгов, 46).

Предупреждения: Скворцов, 88, Мухин, 89.