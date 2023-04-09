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Вендел организовал два гола, Кассьерра забил впервые в сезоне РПЛ! «Зенит» остановил «Локомотив»

Чемпион одержал волевую победу в Черкизово. Дзюба не забил.
Вендел организовал два гола, Кассьерра забил впервые в сезоне РПЛ! «Зенит» остановил «Локомотив»
09 апреля 2023 22:12
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ДЗЮБА ПРОТИВ СЕМАКА

Может показаться не очень логичным, что самым интересным и центральным в туре называют матч между десятой и первой командами лиги, но весенний «Локомотив» обескураживающе хорош. Он единственный, кому удалось в первых четырех турах взять максимум очков. Даже чемпион всего и вся «Зенит» набрал только девять из 12.

Причем результат железнодорожников полностью отражает качество их игры – очень сильной впереди и в целом достаточно надежной сзади. Свидетельством тому второе место в лиге весной по ожидаемым голам (xG 1,67 за матч) и забитым мячам (2,75), третье по пропущенным (0,75) и четвертое по допущенным (0,8). Однако такого серьезного экзамена у команды еще не было.

Против лидера сезона Михаил Галактионов выбрал наиболее эффективную по весне схему с двумя опорными полузащитниками Артемом Карпукасом и Дмитрием Бариновым, а трио атакующих полузащитников составили самые мобильные – Франсуа Камано, Максим Глушенков и, конечно, Сергей Пиняев. То есть тренер, усадив Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, отказался от позиционного наступления и сделал ставку на контратаки.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Ну, и как пропустить тот факт, что это первый матч Артема Дзюбы против «Зенита» после его отъезда из Петербурга?

Сергей Семак удивил решением оставить в запасе Вильмара Барриоса. Видимо, колумбиец только набирает форму после травмы, однако казалось, что он слишком важный игрок, чтобы им пренебрегать. Его роль привычно разобрали Вендел и Далер Кузяев. При этом присутствие в тройке полузащитников Клаудиньо делает среднюю линию «Зенита» очень атакующей. Освободившуюся позицию на левом фланге нападения занял Андрей Мостовой, а с учетом Ивана Сергеева в нападении сразу три игрока полузащиты/атаки оказались россиянами, от чего питерские болельщики наверняка уже отвыкли.

ВЕНДЕЛ ДАЛ, ВЕНДЕЛ ВЗЯЛ

Вопреки ожиданиям, первый тайм получился довольно ровным. Казалось, что железнодорожники окопаются на своей трети поля и будут выстреливать в контратаках, однако на практике хозяева с мячом никуда не торопились, сбивая тем самым атакующий настрой соперника. И усыпили его внимание. В середине тайма Глушенков сначала пробил в сантиметрах от штанги после роскошного паса Дзюбы пяткой, а спустя минуту накрыл Вендела в штрафной и низом положил мяч в угол.

Взорвавшись таким образом, хозяева получили необходимое преимущество и теперь могли себе позволить отойти на свою половину в ожидании ошибки соперника. Однако зенитовцы обладают очень высоким уровнем исполнительского мастерства и наслаждаются игрой, когда соперник не мешает комбинировать. Незадолго до перерыва очередная позиционная атака завершилась точным ударом Вендела, которого Малком нашел в штрафной тонкой передачей. Можно сказать, исправился за собственный ляп.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В итоге впечатления от первого тайма получились неоднозначными. С одной стороны, «Локо» поначалу навязал сопернику равную борьбу и не позволил почти ничего создать у своих ворот (свидетельством тому 4-1 по ударам из штрафной в пользу «Локо» и тот факт, что Дзюба совершил в два раза больше касаний, чем Иван Сергеев), с другой – слишком прижался, ведя в счете, а контратаки не пошли. Очень слабые 45 минут провел не попавший в игру Камано. Он плохо открывался под партнеров, почти не участвовал в контратаках и вообще никак не обострял, а запомнился только неточным ударом с лета.

ОТДАЙТЕ ГОЛ КАССЬЕРРЕ!

Немного удивительно, что Галактионов не стал менять Камано прямо в перерыве, а подождал восемь минут, после чего выпустил вместо него Рифата Жемалетдинова. Тот занял позицию плеймейкера, Глушенков ушел направо, а когда и он был заменен, то сюда прибежал Пиняев. В вот Максим Ненахов из раздевалки не вышел. Он в первом тайме стал героем курьезного эпизода. Отправившись на пределы поля за медицинской помощью, защитник не понял, к кому обращается арбитр, и вернулся на газон без его разрешения.

Самым заметным игроком второй половины стал Пиняев. При Жемалетдинове и Антоне Миранчуке именно он возглавлял практически все контратаки. Вингер впечатляюще много брал игру на себя. Раздавал, подавал, обыгрывал на скорости и бил, бил, бил. Честно говоря, даже слишком часто. Далеко не всегда у него была для этого хорошая позиция. Но парень молодой, заигрывается. Бывает. Главное, чтобы на этом ощущении всемогущества не поймал звезду.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Семак на перестановки визави ответил выходом Матео Кассьерры, и тот хотя и не был самой яркой персоной, принял участие в двух убойных моментах у ворот Ильи Лантратова. В середине тайма он в ходе контратаки прострелил в центр на Малкома, но тот не попал по мячу, подхвативший его Андрей Мостовой пробил в штангу, а успевший на отскок Вендел – мимо. А на 77-й минуте Дуглас Сантос продвинулся к штрафной и жахнул. Мяч от Егора Погостнова взмыл вверх, и Кассьерра ударом через себя пробил точно мимо Лантратова. Тот же Погостнов пытался выручить на ленточке, но не удалось. Будет обидно, если ему засчитают автогол, а не Кассьерре – первый (!!!) гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.

В итоге чемпион в яркой игре одержал заслуженную (21-8 по ударам) волевую победу (первую в Черкизово за шесть последних лет) и оторвался от «Ростова» уже на 10 очков, а «Локо» не удалось нарастить отрыв от зоны переходных матчей. А москвичи официально потеряли шансы на чемпионский титул. Иронично, но факт.

РПЛ. 22-й тур

«Локомотив» - «Зенит» - 1:2 (1:1)

Голы: Глушенков, 26 – 1:0. Вендел, 40 – 1:1. Кассьерра, 77 – 1:2.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов (Смольников, 46), Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Карпукас (Митай, 80), Баринов, Камано (Жемалетдинов, 54), Глушенков (Миранчук, 66), Пиняев (Марадишвили, 80), Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Круговой, 82), Малком (Сутормин, 88), Мостовой (Барриос, 88), Сергеев (Кассьерра, 57).

Предупреждения: Ненахов, 36. Родригао, 90+5.

Судья: Кукуян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
Вендел организовал два гола, Кассьерра забил впервые в сезоне РПЛ! «Зенит» остановил «Локомотив»
Вендел организовал два гола, Кассьерра забил впервые в сезоне РПЛ! «Зенит» остановил «Локомотив»
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