Допинаем в Суперкубке! «Зенит» спасся в спорной ситуации, а «Краснодар» уехал со щитом

Наш коллега Артём Зибрак, усилиями которого печатная версия нашего издания доходит до благодарных болельщиков, выдал перед 27 туром РПЛ шикарный разбор. Весь мир знает, питерская дружина уже оформила вторую звезду к своей эмблеме. То есть, одержала очередную досрочную победу в РПЛ. Так вот, в материале Артём рассказывает, как клуб из Санкт-Петербурга играл после досрочного чемпионства.

Спойлерить не будем, изучите, если ещё не успели это сделать. Мы скажем главное, в поединке с «Краснодаром» эта тема сработала. У «Зенита» перед этим матчем была только одна главная мотивация – красиво зайти на чемпионский парад и дать проявить себя лучшему игроку клуба и, как они рассчитывают, России. Да, мы про Малкома.

Бразилец ничего лишнего не придумывал, он делал ровно то, что обычно. Ну как и всегда, давайте будем честны перед собой, это необыкновенно. Не все у нас любят «Зенит». Да но не признавать лидера питерского клуба нельзя. И наставник кубанской дружины Владимир Ивич как мог громко, пытался докричаться до игроков обороны. Он грамотно подсказывал, но Малком забил, как он умеет. Это была «пушка страшная», как говорит один яркий комментатор.

Источник фото: ФК «Зенит»

Получил справа, убрал соперника и жахнул в ближнюю (чисто географически, математически там было метров 18-20) девятку. Матвей Сафонов на рефлексах среагировал, но достать это шансов не было. Вратарь «Краснодара» и сборной России даже руками разводить не стал. Он просто сказал своим парням: «А как это брать?». Очень уважительно. Матвей вообще растёт над собой. Он больше не пихает своим партнёрам, он дорос уже до дядьки! Но парней в обороне же трижды предупреждал тренер.

И тут мы выходим на второй сюжет. Хитрец Ивич придержал крайне важных для его команды игроков «на банке». Нет, никаких нарушений дисциплины. Просто через неделю у «Краснодара» матч всей жизни. Да, дружина Сергея Галицкого уже сражалась в главной битве за Кубок России. Но сейчас, это невероятно важно для всего Краснодара. Команду лихорадит, концепция буксует, своих парней становится меньше, чем, например, в «Спартаке». Но великолепный стадион заполняется фанатами и команда знает, за кого она играет.

Источник фото: РИА Новости

Коллеги на «Матч ТВ» рассказали во время трансляции о том, что за «Зенит» болеет вся Россия – от Питера до Камчатки. Так получилось, что ФК «Краснодар» стал главной командой в жизни уже в зрелом возрасте для огромного числа людей. В столицу Кубани переселились люди из Восточной и Западной Сибири, а также с Урала. Они долгое время жили хоккеем. А оказавшись на новом старте своей жизни, получили реальный шанс на свою, родную команду. Это не глори-хантинг, это жизнь. И за «Краснодар» болеют выходцы из всей России.

Во втором тайме у хозяев немного сбился темп. И стало понятно, что хитрющий Ивич, не отпускает игру на самотёк. ЦСКА, конечно, важен. Но обыграть «Зенит» в такой день, когда его ждёт чемпионский парад, вручение медалей, это тоже престижно, как минимум. И ведь ещё есть Алексей Ионов. Этого парня списали со счетов все, кто только мог. И не каждый понял, зачем его подписали в «Краснодар». Ну, ок, как дядьку на короткий отрезок времени. А когда его переподписали, вопросы были даже у фанатов. Нет, Алексей – трудяга. Но всегда есть возможность найти кого-то лучше. Но в этом весь Галицкий. В какой-то момент Ионов полностью отдался игре за команду Сергея, помог не утонуть и получил личный контракт.

Источник фото: ФК «Зенит»

Игра стала вязкой, гости начали ошибаться и пропустили. Казалось бы, что гол Баньяца – математическая погрешность и сейчас всё изменится. Но «Краснодар» грамотно оборонялся и неистово носился в атаку. И залетела вторая плюха. И тут вернёмся к Ионову. Алексей в быстрой атаке оказался на острие (это не шутка) опередил защитника после сброса от Мозеса и прошивает Кержакова насквозь. Эмоциональная реакция Ионова очевидно кому посвящена.

За 20 минут до финального свистка даже не «быки» прижались к своим воротам, а мы увидели разъярённый чемпионский «Зенит», которому проигрывать такой матч было… подберите эпитет сами. Да, что мы с вами забыли упомянуть? Правильно, «Зенит» вышел на матч с золотой форме. «Краснодар» в итоге не выстоял. В спорном эпизоде, когда во вратарской площади за минуту джо конца игрок «Зенита» сыграл в Сафонова и мяч улетел в сетку. Смог ли судейский корпус устроить VAR?

Несколько травм, непредвиденные замены, ничья с «Зенитом». Наставник ЦСКА Федотов реально поломает голову над тем, что делать с этим «Краснодаром». И не факт, что питерцы будут болеть против «армейцев». «Горожане» ведь могут и «напинать».

P.S. А лучшим признали Ионова.