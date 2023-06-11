Суперфинал Кубка омрачило судейство. Но Акинфеев всё расставил по местам

Общий лейтмотив суперфинала Кубка России сезона-2022/2023 – повторит ли «Краснодар» повестку с дебютной победой «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов или ЦСКА, который соскучился по титулам, заберет в родной Москве желанный трофей многоликого турнира. Все предматчевые расклады экспертов можно было подытожить одной фразой: ЦСКА – явный фаворит, но в финальной игре может случиться все что угодно.

Локальные интриги муссировались касательно основных вратарей. Состоится ли дуэль «Акинфеев и Сафонов», но после опубликования клубами стартовых составов вопрос снялся сам собой. Молодой Станислав Агкацев выводил «быков» на решающую игру сезона, а значит, дал старт новому противостоянию – легенда против будущего.

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НИКАКИХ РАСКАЧЕК, ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Начало финалу положили армейцы. Уже на первой же минуте Дивеев нанес неточный удар по воротам «Краснодара». ЦСКА очень активно обозначал свое преимущество с первых минут, демонстрируя максимальный настрой на итоговую победу. Но не успело оттикать семь минут от начала, «быки» забрали мяч и начали плести свои любимые кружева вокруг ворот Акинфеева. Правда ни к чему серьезному это не приводило. Команды начали без раскачки. Это было разумное объяснение – в прошедшем сезоне они хороши изучили друг друга за те несколько матчей, которые успели провести между собой. На 12-й минуте, после подачи углового, в штрафной краснодарцев возникла неразбериха и Обляков чуть было не переправил мяч в сетку. Но, Агкацев контролировал ситуацию и спокойно проводил взглядом мяч, который ушел сильно выше ворот.

На 18-й минуте стали активно проглядываться контуры игры номинальных хозяев финала из Краснодара. Быстрые, кинжальные действия на контратаках. ЦСКА вроде без проблем это все нейтрализовал, но опасность постоянно где-то витала в воздухе. Кордоба, Рамирес и Олусегун постоянно что-то пытались придумать, но уже в штрафной мысль куда-то улетела. Первый действительно голевой момент организовали армейцы на 20-й минуте. После прохода по левому флангу и удара Кучаева «быков» спас Агкацев, который вытянул руку и не дал мячу пролететь в правый угол. На 22-й минуте своим моментом ответил «Краснодар». Сперцян навесил с углового, мяч нашел голову Алонсо, который наносил удар в абсолютном одиночестве. Обляков помог Акинфееву избежать неприятностей. И тут же еще один момент нарисовался у ЦСКА. Уже Чалов, после длинного паса из глубины, выбегал на рандеву с вратарем «Краснодара», но вновь на высоте оказался Агкацев.

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ОПРОМЕТЧИВЫЙ ОЛУСЕГУН И ХЛАДНОКРОВНЫЙ ПЕНАЛЬТИСТ ЧАЛОВ

На 30-й минуте Кучаев сделал ускорение с левого фланга на правый, получил передачу и Олусегун снес атакующего футболиста ЦСКА в штрафной. Вердикт Безбородова был однозначным – железный пенальти, который хладнокровно реализовал Федор Чалов, разведя мяч и Агкацева по разным углам. 0:1 на 32-й минуте матча. Скамейка «Краснодара» просто лютовала, а рулевой «быков» чуть не наговорил на удаление. Пощадили судьи сербского специалиста. Гол, который вытекал из течения игры, уж слишком часто москвичи организовывали опасные вылазки к воротам южан. После пропущенного мяча очень суетливо навалился «Краснодар» на ворота Акинфеева, но была одна проблема – дойти до самого створа никак не получалось, как и нанести акцентированный удар.

Источник фото: РИА Новости

К 40-й минуте «Краснодар» полностью забрал себе мяч, но почему-то минуты четыре гонял его по армейской части поля, не имея возможностей для продолжения атак. Подопечные Владимира Федотова четко играли в обороне, перекрывая все возможные зоны от проникновения юрких игроков «быков». Что-то опасное нарисовалось у потенциального новичка амстердамского «Аякса» Эдуарда Сперцяна, но и его не пустили к мячу в штрафной ЦСКА. На 44-й минуте краснодарцы получили право на опасный штрафной метрах в двадцати от армейских ворот, однако удар Сперцяна прошел мимо, задев левую стойку ворот Игоря Акинфеева, но с обратной стороны. На том и закончился первый тайм. 0:1

УБОЙНЫЙ КОРДОБА ВОЗВРАЩАЕТ В ИГРУ КРАСНОДАР

Второй тайм начался с понятной замены «Краснодара». Ионов, выпавший полностью из игры в первой половине был заменен на Ахметова. Вновь обозначилась активность «быков», но оборона армейцев играла как часы. На 50-й минуте «Краснодар» все-таки сообразил гол. Это Кордоба головой пробил в противоход Акинфееву после навеса Рамиреса. Седьмой гол нападающего «Краснодара» в Кубке России! 1:1 и все начиналось сначала. Психологически краснодарцы пришли в себя и забрали преимущество в свои руки. ЦСКА ожидали сложные минуты. Когда «Краснодар» ловит кураж – это всегда очень плохо для соперников. Армейцы явно не в себе после пропущенного мяча, это было видно по нервному нарушению Облякова на Батчи. Безбородов разрядил обстановку и выписал обоюдные карточки игрокам. Облякову – за грубость, Батчи – за ненужные разговоры.

Источник фото: РИА Новости

К 60-й минуте игра начинала потихоньку выходить из под контроля судейской бригады. Фолы и тычки в середине поля зашкаливали. Команды явно закипали от эмоций. На 62-й минуте право на штрафной, метрах в двадцати пяти от штрафной площади «Краснодара» получили армейцы. Навес привел к угловому. Подача со стандарта на свежего Заболотного и последующий удар форварда вышел очень опасным, но мимо. ЦСКА явно пришел в себя после пропущенного гола и количество опасных моментов у ворот Агкацева начали возникать постоянно. Вновь Заболотный был на острие атаки, но не смог сгруппироваться и пробить в створ.

НЕРВЫ – ХОЗЯЕВА ПОЛЯ

К 70-й минуте стало понятно, что игра напоминает качели. Атаки в обе стороны, команды чуть больше раскрылись. Пропущенные мячи раскрепостили участников матча. Прекрасная комбинация «Краснодара» – Олусегун на пролетел мимо парочки игроков ЦСКА и дал на ход Батчи, которого сбил Роша. Оправданная желтая карточка бразильца. Удар со штрафного Игорь Акинфеев отбил на угловой на опыте, исключив все риски. Каждый эпизод с падением игроков из Краснодара заканчивался руганью главного тренера «быков». Безбородов выписал тренеру «горчичник». На 81-й минуте очередной навес на Заболотного закончился привычным непопаданием в створ.

Источник фото: РИА Новости

На 84-й минуте Игорь Акинфеев фирменным в этом сезоне длинным пасом вывел Федора Чалова на встречу с Агкацевым, но из выгоднейшей позиции форвард армейцев пробил мимо ворот. И вновь длинная передача к штрафной «Краснодара», однако выбежавший на рандеву с талантливым Агкацевым Карраскаль проиграл борьбу вратарю, при этом заехал голкиперу по голове. Безбородов оценил «желтой» такое рвение техничного Хорхе. На 89-й минуте вновь прошел парашют Акинфеева в оборонные владения «Краснодара», Медина пробил выше ворот. На 90-й минуте получил право на опаснейший штрафной с левого фланга. Крученный удар по воротам Сперцяна прошел чуть дальше перекладины. Повезло армейцам в концовке. 92-я минута – Федор Чалов мог стать легендой этого финала. Дивеев вырезал пас стоящего в центре штрафной Чалова, а Федор не подстроился под удар. Четыре добавленные Безбородовым минуты истекли, а по регламенту Кубка России, никакого овертайма не было предусмотрено. Сразу серия пенальти. Может оно было и к лучшему.

Банально и нервно, но сверхэмоциональная серия пенальти выявила победителя, им стал ЦСКА и герой Акинфеев, который спустя 10 лет принес армейцам Кубок.



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Кубок России. Суперфинал

«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (по пенальти – 5:6)

Голы: Кордоба, 51 – Чалов, 32 (с пенальти).

Серия пенальти:

«Краснодар» – Сперцян (1:1), Ахметов (2:2), Кордоба (3:2), Батчи (3:3, вратарь), Алонсо (4:4), Рамирес (5:5), Волков (5:6, вратарь).

ЦСКА – Чалов (0:1), Дивеев (1:2), Мойзес (2:2, перекладина), Гайич (3:3), Медина (3:4), Карраскаль (4:5), Заболотный (5:6)

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Петров (Волков, 82), Рамирес, Арутюнян, Ленини (Черников, 82), Ионов (Ахметов, 46), Кордоба, Олусегун, Сперцян, Батчи.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Гайич, 69), Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев (Мендес, 46), Обляков (Заболотный, 63), Зайнутдинов (Карраскаль, 73), Чалов.

Предупреждения: Зделар, 48, Обляков, 57, Батчи, 57, Петров, 61, Роша, 76, Ивич, 78 (скамейка), Карраскаль, 86, Дивеев, 90.

Судья: Вячеслав Безбородов (Санкт-Петербург)