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ПМЭФ-2023: в Лужниках разыграли футбольный Кубок органов госвласти

На главной арене страны азартно гоняли мяч государственные мужи.
ПМЭФ-2023: в Лужниках разыграли футбольный Кубок органов госвласти
13 июня 2023 21:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: Росконгресс

В День России на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоялся ежегодный Кубок органов государственной власти по футболу.

Впервые турнир был включен в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Участниками Кубка стали команды Администрации Президента России, Правительства России, Государственной Думы, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Московской области.

Источник фото: Росконгресс

На поле главной арены страны вышли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и другие руководители.

Составы команд усилили бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Владимир Габулов, Андрей Каряка и Олег Корнаухов.

Источник фото: Росконгресс

В церемонии открытия турнира приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и первый заместитель Председателя Государственной думы Александр Жуков.

Источник фото: Росконгресс

«Замечательная инициатива – укреплять дружественные связи между представителями различных органов власти через спорт, – сказал Олег Матыцин. – Мы всегда говорим о том, что спорт – это норма жизни, и сегодня государственные служащие на своем примере показали, как интегрировать спорт в повседневную и трудовую жизнь».

Источник фото: Росконгресс

По итогам кругового турнира обладателем Кубка стала команда Администрации Президента России. В церемонии награждения также принял участие руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге футбольная программа Спортивных игр ПМЭФ будет продолжена. Сначала участники Форума и команда Администрации Санкт-Петербурга разыграют Кубок Росконгресса. После этого в ретро-матче на поле выйдут легенды «Зенита» и сборной России. Игра будет посвящена 15-летию побед сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке УЕФА и бронзовому выступлению национальной команды на Евро-2008.

Источник фото: Росконгресс

Оператором Спортивных игр ПМЭФ выступит спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Стратегическим партнером – топливный бренд G-Drive.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума: https://forumspb.com/programme/sporting-programme/

Все оперативные новости о спортивных событиях ПМЭФ-2023: https://t.me/Sport_Roscongress

источник: «Советский спорт»
ПМЭФ-2023: в Лужниках разыграли футбольный Кубок органов госвласти
ПМЭФ-2023: в Лужниках разыграли футбольный Кубок органов госвласти
На главной арене страны азартно гоняли мяч государственные мужи.
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