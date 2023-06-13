ПМЭФ-2023: в Лужниках разыграли футбольный Кубок органов госвласти

В День России на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоялся ежегодный Кубок органов государственной власти по футболу.
Впервые турнир был включен в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.
Участниками Кубка стали команды Администрации Президента России, Правительства России, Государственной Думы, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Московской области.
На поле главной арены страны вышли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и другие руководители.
Составы команд усилили бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Владимир Габулов, Андрей Каряка и Олег Корнаухов.
В церемонии открытия турнира приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и первый заместитель Председателя Государственной думы Александр Жуков.
«Замечательная инициатива – укреплять дружественные связи между представителями различных органов власти через спорт, – сказал Олег Матыцин. – Мы всегда говорим о том, что спорт – это норма жизни, и сегодня государственные служащие на своем примере показали, как интегрировать спорт в повседневную и трудовую жизнь».
По итогам кругового турнира обладателем Кубка стала команда Администрации Президента России. В церемонии награждения также принял участие руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.
15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге футбольная программа Спортивных игр ПМЭФ будет продолжена. Сначала участники Форума и команда Администрации Санкт-Петербурга разыграют Кубок Росконгресса. После этого в ретро-матче на поле выйдут легенды «Зенита» и сборной России. Игра будет посвящена 15-летию побед сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке УЕФА и бронзовому выступлению национальной команды на Евро-2008.
Оператором Спортивных игр ПМЭФ выступит спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Стратегическим партнером – топливный бренд G-Drive.
Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума: https://forumspb.com/programme/sporting-programme/
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