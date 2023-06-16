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Великий Аршавин и ностальгия по сборной. На ПМЭФ давали шикарный футбол!

Питерский форум подарил фанатам уникальный ретро-матч.
Великий Аршавин и ностальгия по сборной. На ПМЭФ давали шикарный футбол!
16 июня 2023 11:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РФС

В Петербурге в рамках Международного экономического форума состоялся матч легенд «Зенита» и национальной сборной России. Яркая и красочная игра действительно смогла перенести болельщиков в прошлое. Мы уже не в первый раз видим подобные события, в этом сезоне уже встречались : «Зенит» - «Спартак», «Динамо»- «Спартак». Теперь мы смогли вспомнить и игру сборной России.

Источник фото: РФС

16-ях минута матча. Мы насладились легендарным проходом Аршавина с передачей на Широкова, но завершить атаку голевым касанием Роману не удалось.

22-я минута. «Зенит» спас Малафеев. После шикарного удара Каряки Вячеслав свою команду выручил. Кипер столь же надёжен, как и в 2008.

Источник фото: РФС

28-я. Угловой от «сине-бело-голубых» внёс небольшую сумятицу в оборону сборной, но к голевым последствиям не привёл.

36-я минута. - Красивую комбинацию сборной с близкой дистанции завершал Билялетдинов, но мяч пролетел выше ворот.

39-я минута. Ещё одна великолепная комбинация от игроков «Зенита». Аршавин и Жирков вновь вывели на ударную позицию Широкова, который пробил в Каряку.

Источник фото: ФК "Зенит"

41-я минута. Очередная серия роскошных передач от Андрея Аршавина. После каждой можно было забивать, но мяч в ворота так и не летит.

На 45-й ГОЛ! Забивает Евгений Алдонин с передачи Андрея Каряки! Шикарный удар!

Источник фото: Росконгресс

Уже на 48-й счёт мог стать равным, но мяч уверенно ловит вратарь.

50-я минута. Какие скорости от сборной, просто нечто, красивая контратака, заканчивающаяся простым ударом мимо ворот.

«Зенит» смог сравнять счёт на 56-й минуте. Атаку начал Бородин своим перехватом, передача на Широкова и завершает всё Погребняк!

Источник фото: ФК "Зенит"

58-я минута - атака Петербурга, какой удар от Андрея Сергеевича, красота да и только.

60-я минута. Шикарный удар с левой от Александра Горшкова - мяч летит чуть выше ворот.

Источник фото: РИА Новости

Красивые комбинации, шикарные сейвы и отличные голы, таким выдался матч легенд в Санкт-Петербурге. Победила дружба!

Источник фото: РИА Новости

источник: «Советский спорт»
Великий Аршавин и ностальгия по сборной. На ПМЭФ давали шикарный футбол!
Великий Аршавин и ностальгия по сборной. На ПМЭФ давали шикарный футбол!
Питерский форум подарил фанатам уникальный ретро-матч.
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