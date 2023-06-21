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В Петербурге жестоко развели чемпионов Италии. Ловить негодяев пришлось спецназу

Известный клуб кинули на 65 миллионов.
В Петербурге жестоко развели чемпионов Италии. Ловить негодяев пришлось спецназу
21 июня 2023 07:59
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

В ноябре 2021 года общественность потрясла фантастическая новость. У итальянской «Сампдории» украли огромную сумму… резиденты Санкт-Петербурга. Четверо иностранцев, перебравшихся в Россию, умудрились продать бывшим чемпионам Италии несуществующего игрока. Разбираться с преступной бандой пришлось спецназу.

«Поймай меня, если сможешь»

Четверо африканцев, у одного из которых был российский паспорт, выдумали хитрую схему весной 2021 года. Узнав о том, что «Сампдория» интересуется игроком датского клуба «Норшелланн», мошенники решили связаться с представителями итальянской команды для проведения переговоров о трансфере некоего африканского игрока. В ходе общения аферисты окончательно убедились в том, что генуэзцев ограбить проще простого, и решили сыграть «по-крупному».

Чтобы реализовать план, один из аферистов, нелегально проживавшийся на территорию России, смог оформить поддельный паспорт, где в графе «Имя» было написано FC (FC – футбольный клуб), а вместо фамилии название датского клуба. С этим документом мошенник отправился в отделение местного банка, где и зарегистрировал счет на новые данные. Убедившись, что в «Сампдории» перевели необходимую сумму на указанные реквизиты, «агенты» испарились. Разговор шёл о больших деньгах: 800 тысяч евро, или более 65 млн рублей по официальному курсу на тот момент.

Источник фото: Getty Images

Этот прецедент уникален по многим причинам. План аферы был прост для абсурда и технически имел мало шансов на успех: сегодня специалисты обычно проверяют данные об игроках и реквизитов клубов с помощью компьютерных баз данных, так что вероятность ошибки сводится к нулю. Однако в «Сампдории», видимо, об этих формальностях забыли.

Штурм спецназа и 5 лет тюрьмы

По окончании трансферного окна боссы «Сампдории» окончательно осознали, что их обманули. Впрочем, помимо генуэзцев в неприятности попало и руководство «Норшелланна»,. В ходе расследования первым делом под подозрение попали именно датчане. Но узнав, что крупная сумма находится в Санкт-Петербурге, итальянская полиция обратились за помощью к российским коллегам.

Поверив в «легкие деньги», мошенники максимально неосторожно провели операцию снятия средств со счета, благодаря чему местным правоохранительным органам не составило труда обнаружить преступников. Впрочем, найти банковский счет, зарегистрированный на имя «ФК Норшелланн», должно быть не так уж сложно. Тем более, когда с него только что была проведена операция по погашению кредиторской задолженности. И чем аферисты только думали?

Источник фото: РИА Новости

Все детали вскрылись в начале декабря 2021 года. Тогда же и стало известно о задержании четырех африканцев: Ганьо Уазийо, Габриэла Омисоре, Сегуна Шого и Питера Шомойе. Не обошлось и без курьезных моментов: один из инициаторов ограбления попытался скрыться и не придумал ничего умнее, чем спрыгнуть с семнадцатого этажа. К счастью, спецназу удалось вовремя выхватить преступника и спасти ему жизнь.

В марте 2023 года Пушкинский районный суд признал мошенников виновными по статье «Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления». Все причастные получили срок от четырех до пяти лет лишения свободы, кроме одного – Сегуна Шого. Суд посчитал недоказанным факт подделывания паспортных данных и причастности к мошенничеству, что звучит довольно странно, ведь на его счету было 12 поддельных документов на имена граждан различных государств. «Сампдории» же выплатили компенсацию в размере 57,5 миллионов рублей. Выяснилось также, что подобную аферу банда проворачивала не в первый: прошлой жертвой преступников стал польский «Вроцлав».

источник: «Советский спорт»
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