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90 миллионов евро за защитника! Шейхи потеряли ощущение реальности или хорват так хорош?

Йошко Гвардиол может стать самым дорогим игроком обороны в истории футбола.
90 миллионов евро за защитника! Шейхи потеряли ощущение реальности или хорват так хорош?
27 июня 2023 12:34
автор: Галущак Виталий
автор фото: Getty Images

Интерес к 21-летнему защитнику Гвардиолу у тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола есть не из-за созвучности их фамилий. Этот футбольный вундеркинд дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет в составе загребского «Динамо». Он сразу же закрепился в основе клуба и быстро дорос до уровня игрока национальной сборной Хорватии, хорошо выступая на позиции левого и центрального защитника.

Через месяц после дебюта за Хорватию в товарищеском матче против Бельгии Гвардиол перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг». Сумма трансфера за 19-летнего защитника составила 18,8 миллионов евро. В немецкой команде Йошко тоже сразу стал игроком основы, проведя за нее два хороших сезона. Но еще лучше он проявлял себя в сборной Хорватии, вместе с которой выиграл бронзовые медали чемпионата мира. Причем Гвардиол забил гол в игре за третье место против Марокко (2:1), и многие спортивные издания включили его в свою версию символического состава турнира.

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Самый дорогой защитник в истории футбола

Заслуг у Йошко Гвардиола уже немало, несмотря на его молодость. Этот защитник отличается надежностью и будет играть еще много лет. Поэтому стоимость хорвата по версии портала Transfermarkt с каждым годом становилась все выше. Перед чемпионатом мира она составляла 60 миллионов, а сразу после завершения турнира достигла отметки в 75 миллионов евро.

После завершения сезона-2022/2023 к хорватскому игроку обороны проявляли интерес многие топовые клубы. Самый предметный интерес был со стороны «Манчестер Сити». Журналист Фабрицио Романо сообщил в своих социальных сетях о достижении договоренности между «горожанами» и хорватом об условиях личного контракта. Руководство «Лейпцига» заявляло, что готово расстаться с ведущим защитником команды не менее чем за 100 миллионов евро.

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В итоге Sky Sports сообщил, что клубы согласовали сумму трансфера в размере 90 миллионов евро. И если этот переход состоится, Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола. Текущий рекорд принадлежит защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру, перебравшемуся из «Лестер Сити» за 87 миллионов евро в 2019 году.

Насколько оправдана сумма трансфера за Гвардиола?

Когда речь идет о таких больших деньгах, неудачный трансфер невозможно забыть. Того же Гарри Магуайра не критикует только ленивый. Для центрального защитника, стоящего 87 миллионов, он играет слишком нестабильно и явно не на эти деньги. Но у «Манчестер Юнайтед» в принципе сложный период, так как команда находится в кризисе уже несколько сезонов.

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Купленный «Ювентусом» у «Аякса» в том же 2019 году за 85,5 миллионов евро Маттейс де Лигт в итальянском клубе играл неплохо, но тоже не блистал. Тем не менее его удалось перепродать в «Баварию» за 67 миллионов. И в туринском клубе наверняка порадовались, что хотя бы частично компенсировали расходы на трансфер.

Центральный защитник Вирджил ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллиона евро. С ним команда выиграла все возможные турниры, включая Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и прочие. Этот трансфер точно можно назвать удачным. Хотя, Вирджил дорос до топового уровня только к 25 годам и предыдущий сезон провел слабо, как и весь «Ливерпуль».

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Учитывая, что английские клубы в принципе не скупятся на трансферные расходы, цена за Йошко Гвардиола в 90 миллионов евро выглядит объективной. В сравнении с другими самыми дорогими защитниками в истории футбола, у хорвата больше достижений на момент перехода и на клубном уровне, и на уровне национальных сборных команд. В «Манчестер Сити» понимают, что покупают готового игрока основы на долгие годы, который без труда впишется в командную игру.

источник: «Советский спорт»
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