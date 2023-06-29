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Украина потребовала запретить России играть в футбол. В УЕФА не стали стрелять себе в ногу

В сезоне-2023/24 клубы крымского полуострова примут участие в чемпионате второй лиги.
Украина потребовала запретить России играть в футбол. В УЕФА не стали стрелять себе в ногу
29 июня 2023 12:00
автор: Галущак Виталий
автор фото: РИА Новости

25 июня пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщила о том, что направила запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить РФС из состава участников этой организации. Мотивировалось это тем, что крымские футбольные клубы получили лицензии на участие во Второй лиге России. Речь идет о «Севастополе» и ялтинском «Рубине».

ФК "Рубин"

Руководство УЕФА отреагировало на эти требования.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в пресс-релизе организации.

Чего хочет Украина?

Сами требования украинской стороны по отстранению РФС от соревнований под эгидой УЕФА выглядят странно. Россия и без того забанена и в УЕФА, и в ФИФА. Причем вообще непонятно, когда этот бан будет снят. Какие еще могут быть дополнительные санкции? У чиновников из УЕФА нет полномочий полностью запретить россиянам играть в футбол. Мы можем проводить внутренние чемпионаты и организовывать товарищеские матчи между клубами и национальными сборными с теми, кто не испугается играть с футболистами из России. Есть еще и клубы, и страны, которые не боятся нарваться на санкции просто из-за общения с россиянами.

РИА Новости

Требования УАФ больше похожи на желание в очередной раз «пнуть» Россию. Нас и так уже везде запретили, но им хочется еще раз напомнить об этом. Чиновники Украинской футбольной ассоциации не могли не понимать, каким будет ответ от УЕФА. Им просто хотелось хоть как-то отреагировать на то, что крымские клубы получают лицензии и допускаются до участия во Второй лиге России.

Как реагировать России на действия УЕФА?

Российским футбольным чиновникам пора бы уже перестать смотреть на то, что говорят и делают в УЕФА. Зачем ждать каких-то объективных действий от организации, которая работает с двойными стандартами? Непризнанная многими государствами республика Косово уже давно участвует в официальных международных турнирах, как и клубы из этой страны. Никого в УЕФА не смущает, как появилось Косово, и какая напряженность в обществе есть в этой республике в настоящий момент.

РИА Новости

Один из вариантов для РФС – присоединиться к Азиатской конфедерации футбола. Его руководство Российского футбольного союза активно прорабатывает. Но и этот вариант нельзя назвать панацеей от всех бед. Ведь в АФК тоже есть недружественные России страны, которые вряд ли примут нас с распростертыми объятиями. Поэтому с переходом из Европы в Азию могут возникнуть проблемы.

Пожалуй, прямо сейчас РФС бессмысленно пытаться присоединиться хоть к кому-нибудь. Все равно до окончания конфликта на Украине никто не отменит санкции и не допустит участия российских клубов и сборных по футболу в международных турнирах. Да и после окончания этого конфликта может пройти немало времени, прежде чем с России снимут санкции.

ФК "Севастополь"

Надо продолжать жить своей жизнью и развивать российский футбол внутри страны. И решение выдать лицензии крымским клубам на участие во Второй лиге абсолютно правильное. А на призывы УАФ и формальные ответы УЕФА можно вообще не обращать внимания.

источник: «Советский спорт»
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