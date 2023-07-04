«Зенит» проиграл «Црвене Звезде». Вратарь сербов творил чудеса

БРАЗИЛЬЦЫ СНОВА В ДЕЛЕ

Товарищеский турнир Кубок PARI Премьер набирает обороты. После «Нефтчи» на поле «Газпром Арены» вышли футболисты «Црвены Звезды», уже неделю находящиеся в России.

Перед вторым матчем в расположение «Зенита» вернулись почти все бразильцы, которые были в отпуске, в том числе Малком. Лишь Вендел, который, скорее всего, покинет Петербург, и Родригао остались вне заявки.

Сергей Семак серьёзно перетряхнул состав – по сравнению с игрой в выходные в основе осталось всего пять футболистов. Из примечательного возвращение в ворота Михаила Кержакова и на свою позицию – Дугласа Сантоса. Новичок Ду Кейрос второй раз подряд выходит в старте, а рядом с ним на поле появился 19-летний Дмитрий Васильев. Ну и возвращение суперсвязки Клаудиньо – Малком тоже заслуживает внимания.

ФК "Зенит"

ДЕБЮТ НАСТАВНИКА

«Црвена» чем-то похожа на «Зенит». В том смысле, что в последние годы задаёт тон в чемпионате Сербии, но на этом общие черты заканчиваются, ведь в стартующем сезоне подопечные Бахара сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Также примечательно, что Барак Бахар только дебютирует на посту главного тренера белградского клуба. Он прославился на родине в Израиле, трижды выиграв национальный чемпионат со скромным «Хапоэлем» Беэр-Шева и повторив достижение с «Маккаби» из Хайфы. С этим клубом специалист пошумел в прошлогодней Лиге чемпионов – израильтяне даже грохнули «Ювентус».

ФК "Зенит"

На игру с «Зенитом» Бахар выставил оптимальный состав. Помимо сербских игроков, в основе появился и знакомый российским болельщикам Кингс Кангва. С 2019 по 2022 год замбиец выступал за тульский «Арсенал».

КАССЬЕРРА: СНОВА МИМО

Главным действующим лицом первого тайма стал арбитр Алексей Амелин. В первые 30 минут он дважды не дал пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, зато раздал целую россыпь жёлтых карточек бразильцам. Сначала предупреждение получил Кейрос за грубую игру, а затем за разговоры жёлтые были показаны Ренану и Клаудиньо.

ФК "Зенит"

На 24-й минуте «Зенит» организовал мощную атаку. После серии передач у штрафной пошёл заброс на Малкома, скинувшего мяч Матео Кассьерре. Колумбиец мощно пробил в ближний угол, но голкипер Омри Глазер в феноменальном прыжке отразил удар. Латиноамериканский форвард уже не в первый раз не может реализовать убойный момент. В прошлом году у него была проблема с реализацией. Похоже, она не решена.

Также Глазеру пришлось потрудиться ещё в одном эпизоде спустя несколько минут – Малком пробил с подступов к штрафной площади. Мяч после рикошета от ноги защитника полетел в самый уголок, но вратарь вновь был хорош.

СЕРБСКИЙ ОТВЕТ

К концу тайма хозяева заметно устали. Этим и воспользовались сербы. Стефан Митрович выполнил хороший навес слева, а Мирко Иванич отлично прыгнул в центре штрафной площади и почти из вратарской головой с отскоком от газона отправил мяч в дальний угол.

Футболисты российской команды довольно резво начали матч, показали высокую нацеленность на ворота соперника. Однако их запала не хватило на весь тайм. Первая половина так и завершилась в пользу сербов. Такое развитие событий вынудило Сергея Семака вносить изменения в игру.

НОВАЯ СВЯЗКА ВАСИЛЬЕВ — КЕЙРОС

Во втором тайме на поле появились сразу шесть свежих футболистов: Александр Васютин, Нуралы Алип, Арсен Адамов, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Они явно прибавили «Зениту» свежести. Действующие чемпионы России продолжили давить, делая акцент на атаки через фланги и забросы на Сергеева. Однако эта тактика не приносила плодов.

ФК "Зенит"

Через 15 минут хозяева положили мяч на землю и не прогадали. Не успели сориентироваться и проморгали проход дебютировавшего в старте Васильева, который молниеносно ворвался в штрафную и нашёл передачей Кейроса, закрутившего в верхний угол. Для Глазера, пришедшего в клуб из «Хапоэля» Беэр-Шева, этот гол стал первым, пропущенным в футболке новой команды.

КРИЗИС ИДЕЙ

К 80-й минуте игра уже шла в одни ворота. Зенитовцы без устали штурмовали чужую штрафную. Им не хватало только точности ударов. Наставник гостей тоже пытался освежить игру, заменив всех полевых игроков, зато нам повезло увидеть бывшего капитана «Краснодара» Уроша Спаича. Семак ответил своими перестановками, и тут стоит отметить выход только что пришедшего из «Сочи» Александра Коваленко.

Казалось, что хозяева всё-таки сумеют додавить соперника, но уже в самой концовке вышедший на замену Данил Круговой сбил Кингса Кангву, заработав второй пенальти в двух играх турнира… Да уж, такими темпами он в основу не пробьётся. Жан-Филипп Крассо уверенно реализовал 11-метровый, принеся «Црвене Звезде» победу.

РИА Новости

Благодаря этому сербы обострили борьбу за первую строчку. У них с питерцами по три очка при игре в запасе. Теперь подопечным Семака нужно во что бы то ни стало побеждать самого сильного соперника по турниру «Фенербахче». Игра состоится 9 июля.