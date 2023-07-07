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«Советскому спорту» – 101! И ни годом меньше!

Сегодня наша газета празднует 101 год с момента выхода первого номера. И именно в этот день – а когда ещё более уместно? – мы хотим окончательно закрыть вопрос о дате нашего основания.
«Советскому спорту» – 101! И ни годом меньше!
07 июля 2023 10:00
автор: Евгений Слюсаренко
автор фото: Архив "Советского спорта"

Дальше будет слегка занудный текст с цифрами и аббревиатурами, но предлагаем чуть потерпеть – в конце концов, сегодня праздник, а мы ищем историческую правду.

В советский период было принято вести летоисчисление газеты с 20 июля 1924 года, когда вышел первый номер официального органа Высшего совета физической культуры при ВЦИК (ВСФК) – газеты «Красный спорт». Уже в новейшее время автоматически эта дата воспринималась как единственно правильная.

Что уж там говорить – даже президент России Владимир Путин вскоре после Олимпиады-2014 в Сочи поздравлял нас с 90-летием (а до этого в роли премьер-министра принимал коллектив газеты в связи с нашим 85-летием).

Однако фактически в июле 1924 года произошло не основание нового издания, а преобразование уже существовавшего к тому моменту журнала «Красный спорт» – в газету с таким же названием. А журнал выходил с января 1924 года и был, в свою очередь, официальным продолжением журнала «Известия спорта», первый номер которого, в свою очередь, вышел 7 июля 1922 года. И именно эту дату мы воспринимаем как свой день рождения.

Источник фото: архив "Советского спорта"

Мы знаем, о чём вы думаете (те, кто дочитал до этого места, конечно). Мол, вот так и некоторые отечественные футбольные клубы (не будем показывать пальцем) ищут и находят свои истоки в глубине веков.

Да, но нет.

Первый номер журнала «Красный спорт», тот самый, январский, не только продолжал в скобках нумерацию «Известий спорта», но сохранил и структуру выпуска (принципы размещения материалов, их порядок), жанрово-стилистический характер, принципы оформления, тираж и даже печатался там же, где и «Известия спорта» – в типографии им. Воровского при ОГПУ. По сути, изменилось только название.

Источник фото: архив "Советского спорта"

Дальнейшее преобразование в июле 1924 года из журнала в газету, выполненное по решению ВСФК, привело к изменению некоторых типологических признаков, однако преемственность двух изданий не подлежит сомнению – газета также продолжила журнальную нумерацию.

Эти факты дали весомые основания передвинуть дату рождения газеты на два года раньше, что и было сделано в 2022 году, когда мы отметили своё столетие.

При этом мы не хотим скрывать от вас важную деталь нашей истории: в 1927 году газета «Красный спорт» как официальный орган ВСФК прекратила своё существование. И лишь в октябре 1933 года в издательстве «Физкультура и туризм», входившем в структуру ОГИЗ (Объединения государственных книжно-журнальных издательств РСФСР), начала выходить обновлённая газета «Красный спорт».

Среди исследователей истории спортивной журналистики нет консенсуса: стоит ли рассматривать «Красный спорт» версии 1933 года как новое издание – или как продолжение/возобновление газеты, закрытой в 1927 году. Мы берём на себя смелость утверждать, что в 1933 году Всесоюзный совет физической культуры как организация, руководящая всем физкультурно-спортивным движением СССР, продолжил традицию выпуска центральной спортивной газеты, начатую 7 июля 1922 года.

Источник фото: архив "Советского спорта"

И традиция эта, кстати, не прервалась даже во время Великой Отечественной войны: «Красный спорт» был единственным физкультурно-спортивным изданием СССР, выход которого не был прекращён. А уже после войны, с 19 марта 1946 года, мы стали выходить под своим нынешним названием – «Советский спорт».

Источник фото: архив "Советского спорта"

С праздником нас и вас, наших читателей с более чем столетним стажем!

источник: «Советский спорт»
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