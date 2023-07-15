Бразильский парашют против магии Акинфеева. «Зенит» — обладатель Суперкубка России!

Прелюдия к празднику

Матча за Суперкубок России любители футбола в нашей стране ждали с самого момента завершения предыдущего сезона. И вот — заветный миг настал. Но до стартового свистка Сергея Карасёва было немало моментов, которые во многом задали нужное настроение перед игрой. Во-первых, для жителей Казани и гостей города была организована обширная программа развлечений. В первую очередь фестиваль уличного спорта, в рамках которого мог попробовать свои силы любой желающий.

И, конечно же, какой праздник без музыки? Хедлайнеры предматчевого выступления были выбраны не случайно. Какую из сторон приехала поддержать группа «Ленинград», понятно без дополнительных пояснений, а со стороны ЦСКА выступил коллектив «Монгол Шуудан», известный многим песней на стихи Сергея Есенина, посвящённой Москве.

К сожалению, не обошлось и без происшествий со знаком минус. В день игры средства массовой информации облетела информация, что более 30 дебоширов, направлявшихся в Казань, были задержаны за бесчинства в поезде. Дать правовую оценку их поведению предстояло правоохранительным органам, но то, что на футбол буяны с большой вероятностью не попали — в этом можно было не сомневаться.

Цифры и расклады

Обе команды по семь раз выигрывали Суперкубок, и в их музейных коллекциях навечно прописались трофеи более ранних образцов. Более того, «Зенит» выиграл три подобных матча подряд и к игре на «Ак Барс Арене» подходил в статусе действующего обладателя почётного приза. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв также имел опыт обслуживания суперкубковой встречи именно с участием этих двух клубов — тогда, семь лет назад верх с минимальным счётом взял «Зенит». Так что ничего нового в этом формате для большинства участников этой игры не было. На трибунах тем временем был практически аншлаг — отыскать некоторое количество свободных мест при большом желании было можно, но то, что такой процент посещаемости на матчах российских команд в последнее время, по сути, музейная редкость из прошлого — факт неоспоримый.

Призрак «Фенербахче»

Начало игры могло чем-то напомнить заключительную встречу с участием «Зенита» на Кубке PARI Премьер. На первых минутах команды обменялись атакующими уколами сомнительной остроты, после чего у болельщиков сине-бело-голубых появился до боли знакомый повод для тревоги. Клаудиньо после контакта с соперником, в роли которого на этот раз выступил Гайич, опустился на газон и смог подняться далеко не сразу. В матче с «Фенербахче» бразилец также смог возобновить игру, но уже совсем скоро попросил-таки замену. Так что с уверенностью сказать, что всё для одного из лидеров атак «Зенита» можно было только через какое-то время.

Ближе к середине первого тайма на поле начались первые споры, которые, впрочем не перетекли в какое бы то ни было выяснение отношений. Авторитет Сергея Карасёва в футбольных кругах слишком высок, чтобы в самом начале игры начинать что-то доказывать ещё и ему. Вообще, сумбура и необоснованных потерь мяча в первые полчаса было куда больше, чем непосредственно футбола. Болельщики громогласно гнали свои команды вперёд, но опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева и Михаила Кержакова от этого не прибавлялось.

Всплеск активности

И только когда команды преодолели отметку в 30 сыгранных минут, ЦСКА оказался в считаных сантиметрах от гола. Чистяков, вынося мяч из собственной штрафной, отбросил его точно на ногу Чалову. Фёдор бил, казалось, наверняка, но рикошет, руки Кержакова и перекладина совместно помешали лучшему бомбардиру армейцев отличиться. Дальше соперники вновь сбились на поиск счастья в позиционном нападении, и до перерыва зрители увидели только ещё одну острую ситуацию, причём создали её вновь москвичи. Армейцы заработали штрафной прямо по центру — и Бактиёр Зайнутдинов, несмотря на внушительную дистанцию, решился на удар, но Кержаков в эффектном прыжке отвёл угрозу.

Немного повеселила болельщиков перед самым перерывом разве что стычка, начавшаяся с недоразумения. Представитель штаба «Зенита», проходивший мимо сидящего на газоне Гайича, случайно зацепил его — и этого было вполне достаточно для того, чтобы вспыхнули страсти. Которые, впрочем, быстро погасил Сергей Карасёв, предъявив по одной жёлтой карточке в обе стороны. После чего уже очень скоро отправил команды в раздевалки.

Борьба с засухой

Перед стартом второго тайма главные тренеры команд обошлись без масштабных перестановок, сделав одну замену на двоих — Игорь Дивеев уступил место на поле Кириллу Набабкину. «Зенит» немного активизировался, но первый момент, как и до перерыва, создали армейцы. Зайнутдинов изящно убрал Мантуана и подал на дальнюю штангу, где уже дежурил Гайич. Но «Зенит» вновь выручил Кержаков.

Только после этого Сергей Семак сделал свою первую замену — вместо Клаудиньо вышел Мостовой. Вскоре после этого болельщикам ЦСКА пришлось немного понервничать, но контакт в штрафной армейцев в итоге был расценён как нарушение со стороны игрока атаки. Матч неуклонно катился к нулевой ничьей, несмотря на то что тренеры продолжали делать замены. Отрадно, что обе команды не боялись продолжить выяснение отношений за пределами 90 минут, но болельщики всё же до последнего надеялись увидеть заветный гол в основное время.

Надеждам этим не суждено сбыться. Сергей Карасёв своим свистком отправил соперников выявлять победителя в серии пенальти. Ситуация, которая для «Зенита» усугублялась потерей Густаво Мантуана, в самой концовке покинувшего поле из-за травмы.

Драма Ермакова

Первые восемь ударов были исполнены так, что у вратарей не было шансов выручить свои команды. А значит — началась игра до ошибки. Но, как выяснилось, не до одной. После неудачной попытки Гайича своей осечкой ответил Сергеев. А вот подарок Ермакова «Зенит» уже подобрал — да с каким изяществом! Шикарный «парашют» Роберта Ренана завершил борьбу в этом матче. 5:4 — «Зенит» в восьмой раз выигрывает Суперкубок России. А Игорь Акинфеев впервые проиграл в серии пенальти за ЦСКА.