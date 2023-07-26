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На футбольной паперти. Сборной России опять отказали в проведении контрольного матча

На этот раз о невозможности встречи заявила федерация футбола Сенегала.
На футбольной паперти. Сборной России опять отказали в проведении контрольного матча
26 июля 2023 16:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Осень прошлого года получилась довольно «урожайной» на контрольные матчи для национальной сборной России по футболу — конечно, если учитывать текущую политическую обстановку и отстранение от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда Валерия Карпина провела сразу три игры с представителями ближнего зарубежья. И хотя результаты не слишком порадовали российских любителей футбола — две ничьи и одна непростая победа, но это уже был своего рода прорыв.

Этой весной изучение бескрайних просторов АФК продолжилось — в марте наша команда сыграла вничью с Ираном и обыграла Ирак. Но после этого не мог не возникнуть вопрос — будут ли попытки продвижения за пределы Азии. Тем более, что ведущие команды конфедерации (за исключением иранцев) не очень-то горели желанием приезжать в Россию или принимать наших футболистов на своей территории. С серьёзными европейскими сборными договориться бы вряд ли получилось, в случае с Южной Америкой ситуация усугублялась дальностью перелётов, умноженной на всё ту же политическую повестку. Выбор резонно пал на Африку. Но и тут РФС, как выяснилось очень скоро, ожидали не самые приятные новости.

РИА Новости

Персоны нон грата

Попытка организовать контрольную встречу со сборной Египта, казалось, была близка к успеху. В российских СМИ даже назывались приблизительные даты проведения игры. Но всё рухнуло в один миг — причём гипотетические соперники даже сумели придумать внешне достойный повод для отказа, не вмешивая (по крайней мере, на словах) политическую ситуацию. Египетские футбольные власти заявили, что на ближайшее окно, предложенное ФИФА для товарищеских матчей, у них запланирована игра с Тунисом, а рассуждать о более долгой перспективе они пока не могут. Вряд ли можно предположить, что в РФС не знали о ближайшем товарищеском матче предполагаемого соперника, поэтому поведение африканцев очень сильно напомнило беседу торговца и русского покупателя на базаре в условной Хургаде.

РИА Новости

Следующий вариант выглядел ещё более реальным и осязаемым. Президент Сенегала посетил нашу страну с рабочим визитом, по ходу которого для него были организованы по спортивным объектам Казани. Казалось бы, с такой поддержкой о кандидатуре ближайшего соперника можно не волноваться? Не тут-то было. Но футбольные власти африканской страны в итоге высказались в том же духе, что и египтяне — планы на осень у них сформированы, а дальнейшие решения будут приниматься позднее.

Getty Images

Совсем уж издёвкой в этом свете выглядит заявление федерации футбола Мали, которая сама заявила, что совсем не против организовать матч со сборной России, но — увы и ах — график контрольных игр на осень уже утверждён.

Что дальше?

Ситуация очень сильно начинает напоминать безвыходную. Но, с другой стороны, стоит ли стучаться в те двери, за которыми нас не ждут? С тем же успехом можно было бы предложить провести товарищеский матч сборным Польши или Финляндии — ответ был бы резче по тону, а фактический итог — тем же самым. Так что пока антироссийская истерия в мире не начнёт постепенно сходить на нет — как известно, всё рано или поздно заканчивается — стоит чуть внимательнее подходить к выбору соперников и не гнушаться встретиться несколько раз с теми, кто в нынешней ситуации откликнулся на предложение без лишних разговоров.

источник: «Советский спорт»
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