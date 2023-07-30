Песьяков: «Ростов» не заслуживал поражения. У «Зенита» было полтора момента

В центральном матче второго тура российской Премьер-лиги между собой сошлись «Ростов» и действующий чемпион – «Зенит». Игра вышла по-настоящему драйвовой, а ее исход решился на последних минутах. Желто–синие реализовали пенальти на 90+2, и на табло зажглось 1:1. После матча вратарь ростовчан Сергей Песьяков дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором он рассказал о задачах команды на сезон, о своих бандитских замашках в 90–е и назвал свою главную футбольную мечту.

– Сегодня на табло ничья. Игра была довольно захватывающей, вы довольны результатом, или же заслуживали больше три очка, чем одно?

– Я думаю, как минимум мы не заслуживали поражения. У «Зенита» было 1,5 момента. Мы и отмечали, когда играли, что «Зенит» хорош тем, что может наказать за любую ошибку. Мы совершили одну, максимум две ошибки, за что были наказаны. В целом, я думаю, мы заслуживали немножко больше, чем поражение. А по ходу игры могли рассчитывать на большее.

ФК "Зенит"

– Можете сказать, что это пока самая сложная игра в сезоне?

– Для меня самая тяжелая с «Рубином» была. Там было много опасных моментов, пришлось знатно потрудиться, чтобы одержать победу. Рад, что там вышло сохранить ворота и прибавить сухарь в статистику.

– Какие задачи стоят перед «Ростовом» в этом сезоне?

– Насколько я понимаю, нам никто ничего не объявлял. Главное – выжить, а дальше посмотрим. 35-36 очков наберем, а дальше посмотрим. Чтобы наверняка остаться на следующий сезон в РПЛ. Дай Бог их набрать ещё (смеется). Пока так, дальше будет идти время, все будет меняться.

– Верите ли в то, что «Ростов» может побороться за чемпионство?

– Мне кажется, мы гоним лошадей. Давайте круг хотя бы сыграем, а потом будем такие вопросы задавать. Может быть, вы спустя 15 игр будете спрашивать, почему мы на 14-м месте идем. Так что, нужно посмотреть еще, трансферное окно еще даже не закончилось. Посмотрим, какая ситуация будет к его концу.

ФК "Ростов"

– Этот матч анонсировали роликом в стиле сериала «Бандитский Петербург». Можете вспомнить историю из 90-х из вашей жизни, похожую по стилистике на сериал?

– Много чего было, начиная от того, как мы в стиле одежды пытались подражать подобным персонажам: кожаные куртки в стиле пиджаков. Я был непосредственно участником того времени, скажем так, юное поколение. Разные были случаи, все связано с тем временем, когда играл в Иваново. Но благо уберегли от разных последствий такой жизни. Я этот сериал смотрел, и он мне очень нравился. Не помню фамилию актера, который играл там, кажется Серебряков – он достоин «Оскара».

– Если уж заговорили на эту тему, какой у вас любимый сериал или фильм?

– Из последнего, наверное, «Игра престолов». На самом деле я уже года 2-3 ничего не смотрел. Twitch меня поглотил. Постоянно смотрю там всякие стримы, прохождения игр и так далее. Любопытная в целом площадка.

– Сами не хотите стать стримером?

– Не знаю, все возможно. Но сейчас на это точно времени нет. Семья и футбол – пока так выглядит мое расписание.

– «Ведьмака» не смотрели новый сезон?

– Я смотрел 4 или 5 сезонов «Викингов» . К «Ведьмаку» присматривался, но сейчас нет времени. В принципе очень интересно, правда, я не фанат вселенной. Но тем не менее, очень любопытный трейлер видел, хороший подбор актеров.

– Вам сейчас 34 года, мягко говоря, лучшие времена позади. Какая у вас сейчас футбольная мечта? Может хотите выиграть титул лучшего голкипера сезона в РПЛ? Или есть планы забить первый в карьере гол?

– Ну, о чем сейчас можно мечтать. Довольно сложный вопрос. Наверное, хочу выйти в 100. Первое, что на ум пришло.

РИА Новости

– В топ-100 лучших вратарей мира?

– Я туда уже давно вошел (смеется). Хочу сыграть 100 сухих матчей в чемпионатах России. Но это из рода фантастики. Сейчас их около 70 вроде, но точную цифру вряд-ли назову. Не слежу.