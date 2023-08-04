Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»

На протяжении всего летнего межсезонья и походу первых туров чемпионата страны столичный ЦСКА не раз и не два критиковали за относительную пассивность на трансферном рынке. Учитывая, что потери в составе команды Владимира Федотова при этом были – в том числе, и довольно статусная в лице Хесуса Медины – вопросов по поводу возможного укрепления рядов к красно-синим возникало немало. И вот теперь ЦСКА наконец-то официально подписал контракт с новобранцем. В стан столичного клуба перешёл молодой атакующий полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ранее выступавший за ташкентский «Пахтакор».

Отложенный трансфер

Представители самого известного в нашей стране клуба из Узбекистана ранее заявили, что фактический переход мог состояться ещё раньше. По их словам, Файзуллаев давно уже попрощался с партнёрами по теперь уже бывшей команде и был готов присоединиться к ЦСКА. Но из-за санкций финансового характера, действующих на данный момент в отношении целого ряда организаций в нашей стране московский клуб долго не мог перечислить деньги за переход футболиста. В итоге проблема всё-таки была решена, пусть и с некоторым запозданием, так как стандартный порядок перевода в сложившейся ситуации был нарушен.



Источник фото: Федерация футбола Узбекистана

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После того, как необходимые бюрократические формальности были улажены, красно-синие не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу же объявили о переходе хавбека. Согласно официальной информации, представленной на сайте ПФК ЦСКА, контракт с футболистом подписан на срок до окончания сезона-2025/2026 с возможностью продления соглашения. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В своём новом клубе Файзуллаев выбрал номер 21. В своём заявлении пресс-служба ЦСКА выразила надежду, что команда станет настоящим домом для Аббосбека.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Коротко о главном

Аббосбеку Файзуллаеву девятнадцать лет, в основном составе «Пахтакора» он дебютировал весной 2021 года. В составе молодёжной сборной Узбекистана он стал обладателем Кубка Азии, а несколько месяцев спустя впервые примерил и футболку главной команды страны, за которую уже успел отметиться забитым мячом.

Как мы видим, Файзуллаев стремительно прогрессирует, и, учитывая его довольно юный возраст, вполне может в будущем стать одним из ключевых игроков средней линии армейского клуба. При необходимости Аббосбек может сыграть и в атаке – роль наконечника копья, скорее всего, всё-таки не для него, но снабжать выверенными передачами Фёдора Чалова он почти наверняка будет регулярно. При этом можно с уверенностью сказать, что трансферная охота ЦСКА на этом не заканчивается – и в ближайшее время поклонникам красно-синих вполне можно ждать приятных свежих новостей.