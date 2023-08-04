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Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»

Состав армейцев пополнил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
04 августа 2023 17:40
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Федерация футбола Узбекистана

На протяжении всего летнего межсезонья и походу первых туров чемпионата страны столичный ЦСКА не раз и не два критиковали за относительную пассивность на трансферном рынке. Учитывая, что потери в составе команды Владимира Федотова при этом были – в том числе, и довольно статусная в лице Хесуса Медины вопросов по поводу возможного укрепления рядов к красно-синим возникало немало. И вот теперь ЦСКА наконец-то официально подписал контракт с новобранцем. В стан столичного клуба перешёл молодой атакующий полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев, ранее выступавший за ташкентский «Пахтакор».

Отложенный трансфер

Представители самого известного в нашей стране клуба из Узбекистана ранее заявили, что фактический переход мог состояться ещё раньше. По их словам, Файзуллаев давно уже попрощался с партнёрами по теперь уже бывшей команде и был готов присоединиться к ЦСКА. Но из-за санкций финансового характера, действующих на данный момент в отношении целого ряда организаций в нашей стране московский клуб долго не мог перечислить деньги за переход футболиста. В итоге проблема всё-таки была решена, пусть и с некоторым запозданием, так как стандартный порядок перевода в сложившейся ситуации был нарушен.

Источник фото: Федерация футбола Узбекистана

Добро пожаловать!

После того, как необходимые бюрократические формальности были улажены, красно-синие не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу же объявили о переходе хавбека. Согласно официальной информации, представленной на сайте ПФК ЦСКА, контракт с футболистом подписан на срок до окончания сезона-2025/2026 с возможностью продления соглашения. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В своём новом клубе Файзуллаев выбрал номер 21. В своём заявлении пресс-служба ЦСКА выразила надежду, что команда станет настоящим домом для Аббосбека.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Коротко о главном

Аббосбеку Файзуллаеву девятнадцать лет, в основном составе «Пахтакора» он дебютировал весной 2021 года. В составе молодёжной сборной Узбекистана он стал обладателем Кубка Азии, а несколько месяцев спустя впервые примерил и футболку главной команды страны, за которую уже успел отметиться забитым мячом.

Как мы видим, Файзуллаев стремительно прогрессирует, и, учитывая его довольно юный возраст, вполне может в будущем стать одним из ключевых игроков средней линии армейского клуба. При необходимости Аббосбек может сыграть и в атаке роль наконечника копья, скорее всего, всё-таки не для него, но снабжать выверенными передачами Фёдора Чалова он почти наверняка будет регулярно. При этом можно с уверенностью сказать, что трансферная охота ЦСКА на этом не заканчивается и в ближайшее время поклонникам красно-синих вполне можно ждать приятных свежих новостей.

источник: «Советский спорт»
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