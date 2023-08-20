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Семак обхитрил Абаскаля. Ему помог победный автогол Джикии

«Зенит» не оставил «Спартаку» шансов на «Открытии», вколотив три мяча.
Семак обхитрил Абаскаля. Ему помог победный автогол Джикии
20 августа 2023 22:01
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Андрей Аносов / "Совспорт"

Неважно, какой тур чемпионата идёт и за какие места борются «Спартак» и «Зенит». Самое модное понятие в лиге, начиная с середины 2000-х годов – «дерби двух столиц». Даже несмотря на то, что у «Спартака» крайне неприятная статистика с чемпионом последних пяти лет, каждый следующий матч – это новая история, к которой прикованы миллионы глаз по всей стране.

Два самых популярных клуба в России должны были в очередной раз решить – кто сильнее здесь и сейчас. Никто даже и не думает делать аналитические выводы по предыдущим матчам и по тому, каким клубы пришли к 5-му туру и очной игре. Всё заново.

АТАКУЮЩАЯ МОЩЬ «СПАРТАКА»

Андрей Аносов / "Совспорт"

Гильермо Абаскаль вновь предпочел более атакующему Даниилу Хлусевичу более оборонительного Олега Рябчука. Молдаванина явно выпустили в основе конкретно под российского бразильца Марио Фернандеса. С другой стороны, в полузащите вместо качественных в обороне Романа Зобнина и Руслана Литвинова (к нему были вопросы после матча с «Уралом» в Екатеринбурге) игроки с акцентом на атаку: Хесус Медина и Виктор Мозес. То есть по замыслу тренерского штаба «Спартак» должен играть с акцентом на владение мячом.

ОСТОРОЖНЫЙ СЕМАК

Андрей Аносов / "Совспорт"

«Зенит» не впервые в этом сезоне начинает матч с тремя центральными защитниками. Велика вероятность, что Сергей Семак специально тренировал эту схему в предыдущих турах под конкретно «Спартак». Но выбор защитников всё равно удивил – Вячеслав Караваев не центральный, а Нуралы Алип явно не первый выбор в оборону.

Ещё любопытно, что тренер «Зенита» оставил Кассьерру в запасе, а выпустил в стартовом составе Мантуана. Он предпочёл профильному нападающему бразильца, лишив себя возможности забивать со «второго этажа». Видимо, тренерский штаб «Зенита» рассчитывал на скоростные атаки, которые должен был завязывать бразильский актив Клаудиньо, Вендел и Мантуан.

БЕЗ ОПАСНОСТИ

Удивительно, но за первые 15 минут команды, которые не сидят в обороне и не ставят своей обязательной целью сохранить ворота сухими, ничего особенного не создали впереди. Было электричество, заряд, напряжение трибун и общий посыл – суперматч, но совсем не рисовались опасности. Лишь к 20-й минуте смог что-то вразумительное организовать питерский клуб, но те атакующие потуги, которые проглядывались, не были выражены конкретикой. Пару ударов «Зенита», один из которых от ноги Вячеслава Караваева - но это всё было слишком далеко от створа ворот Ильи Свинова.

РИА Новости

Значительные изменения в составе «Спартака» произошли ближе к 30-й минуте. Виктор Мозес попал под жёсткую опеку, получил травму, и тренеры красно-белых были вынуждены произвести замену. На поле по позиции вышел Роман Зобнин.

СЕРГЕЕВ ПРИЦЕЛИВАЛСЯ

Обе команды стремились разбивать игру друг друга с помощью прессинга, но у хозяев это получалось заметно хуже. «Зенит» за счёт численного преимущества в начальной стадии атаки легко преодолевал давление соперника, а вот впереди здорово поймал красно-белых на выходе из обороны. Поднявшийся высоко Дуглас Сантос перехватил пас на Медину и организовал Сергееву выход один на один. Мяч после удара форварда попал в перекладину.

ОПОРНАЯ ЗОНА «СПАРТАКА» — МЁД ДЛЯ «ЗЕНИТА»

Во всех предыдущих матчах главной проблемой «Спартака» была игра в опорной зоне, откуда, например, пришли два гола в Екатеринбурге. Абаскаль так и не придумал, как закрыть зону. Более того, как будто и не старался, просто оставляя её Кристоферу Мартинсу. В эпизоде с пропущенным мячом люксембуржец слишком прижался к линии штрафной и не мог помешать грамотно занявшему позицию Венделу сыграть на подборе и зряче пробить в угол. На радость гостям, Георгий Джикия организовал ещё и качественный рикошет в свои ворота.

Андрей Аносов / "Совспорт"

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Для хозяев гол «Зенита» был как холодный душ (несмотря на то что «Спартак» пропускает в каждом туре). После пропущенного мяча команда окончательно потерялась на поле, а всю активность гости с лёгкостью прерывали ещё на подступах к своей штрафной. В первом тайме план Абаскаля совершенно не сработал. Показательно, что за 45 минут красно-белые нанесли всего пару ударов, а Квинси Промес и Михаил Игнатов оказались вне игры сделали всего по 15 касаний, то есть по одной на каждые три минуты.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ОДУМАЛИСЬ

Очень активно начал «Спартак» второй тайм. Мощные атаки с ходу и хлёсткие удары из-за штрафной, правда, всё в «молоко». Давление не прекращалось ни на минуту. После попытки Промеса следующим удар нанёс Роман Зобнин, но Михаил Кержаков сумел вытащить мяч из правого угла ворот.

После появления на поле Тео Бонгонда и Наиля Умярова красно-белые футболисты вернулись к прежней атакующей модели - с быстрыми забеганиями вингеров по флангам и молниеносными смещениями Промеса, Зобнина и Мартинса в центральную зону, откуда приходили почти все угрозы. «Зенит» в эти минуты лишь судорожно отбивался. Показатель того, как изменилась игра после перерыва - в первые 20 минут второго тайма статистика по ударам была 7-1.

АТАКОВАЛА МОСКВА, ЗАБИЛ ПИТЕР

Но вся эта активность была перечёркнута одной быстрой контратакой гостей. Пас из середины поля вразрез от Клаудиньо и Вендел, который вышел на рандеву со Свиновым, чётко положил мяч в правый угол. Мантуан классически навязал борьбу Дуарте. Парагваец закрутился, потерялся и упустил бразильца.

РИА Новости

КАРАСЁВ, VAR, ПЕНАЛЬТИ

Но арбитр Сергей Карасёв на 79-й минуте подарил «Спартаку» надежду на спасение. Вильмар Барриос сыграл в борьбе с Соболевым рукой, а судья указал на «точку». Сам Соболев реализовал одиннадцатиметровый. Играть оставалось минут 15, игроки столичного клуба обязаны были поднажать для спасения принципиального матча. С недавних пор бич «Зенита» - последние минуты матчей, поэтому очередные потерянные очки не входили в планы Семака.

Андрей Аносов / "Совспорт"

Уже в добавленное время Матео Кассьерра выдрал мяч у защитников «Спартак» и чётко пробил в ворота, поставив в этом матче жирную точку. «Спартак» так и не смог подобрать ключи к воротам «Зенита», а забить удалось только с пенальти. Питер сильнее.

источник: «Советский спорт»
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