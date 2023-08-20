Семак обхитрил Абаскаля. Ему помог победный автогол Джикии

Неважно, какой тур чемпионата идёт и за какие места борются «Спартак» и «Зенит». Самое модное понятие в лиге, начиная с середины 2000-х годов – «дерби двух столиц». Даже несмотря на то, что у «Спартака» крайне неприятная статистика с чемпионом последних пяти лет, каждый следующий матч – это новая история, к которой прикованы миллионы глаз по всей стране.

Два самых популярных клуба в России должны были в очередной раз решить – кто сильнее здесь и сейчас. Никто даже и не думает делать аналитические выводы по предыдущим матчам и по тому, каким клубы пришли к 5-му туру и очной игре. Всё заново.

АТАКУЮЩАЯ МОЩЬ «СПАРТАКА»

Андрей Аносов / "Совспорт"

Гильермо Абаскаль вновь предпочел более атакующему Даниилу Хлусевичу более оборонительного Олега Рябчука. Молдаванина явно выпустили в основе конкретно под российского бразильца Марио Фернандеса. С другой стороны, в полузащите вместо качественных в обороне Романа Зобнина и Руслана Литвинова (к нему были вопросы после матча с «Уралом» в Екатеринбурге) игроки с акцентом на атаку: Хесус Медина и Виктор Мозес. То есть по замыслу тренерского штаба «Спартак» должен играть с акцентом на владение мячом.

ОСТОРОЖНЫЙ СЕМАК

Андрей Аносов / "Совспорт"

«Зенит» не впервые в этом сезоне начинает матч с тремя центральными защитниками. Велика вероятность, что Сергей Семак специально тренировал эту схему в предыдущих турах под конкретно «Спартак». Но выбор защитников всё равно удивил – Вячеслав Караваев не центральный, а Нуралы Алип явно не первый выбор в оборону.

Ещё любопытно, что тренер «Зенита» оставил Кассьерру в запасе, а выпустил в стартовом составе Мантуана. Он предпочёл профильному нападающему бразильца, лишив себя возможности забивать со «второго этажа». Видимо, тренерский штаб «Зенита» рассчитывал на скоростные атаки, которые должен был завязывать бразильский актив — Клаудиньо, Вендел и Мантуан.

БЕЗ ОПАСНОСТИ

Удивительно, но за первые 15 минут команды, которые не сидят в обороне и не ставят своей обязательной целью сохранить ворота сухими, ничего особенного не создали впереди. Было электричество, заряд, напряжение трибун и общий посыл – суперматч, но совсем не рисовались опасности. Лишь к 20-й минуте смог что-то вразумительное организовать питерский клуб, но те атакующие потуги, которые проглядывались, не были выражены конкретикой. Пару ударов «Зенита», один из которых от ноги Вячеслава Караваева - но это всё было слишком далеко от створа ворот Ильи Свинова.

РИА Новости

Значительные изменения в составе «Спартака» произошли ближе к 30-й минуте. Виктор Мозес попал под жёсткую опеку, получил травму, и тренеры красно-белых были вынуждены произвести замену. На поле по позиции вышел Роман Зобнин.

СЕРГЕЕВ ПРИЦЕЛИВАЛСЯ

Обе команды стремились разбивать игру друг друга с помощью прессинга, но у хозяев это получалось заметно хуже. «Зенит» за счёт численного преимущества в начальной стадии атаки легко преодолевал давление соперника, а вот впереди здорово поймал красно-белых на выходе из обороны. Поднявшийся высоко Дуглас Сантос перехватил пас на Медину и организовал Сергееву выход один на один. Мяч после удара форварда попал в перекладину.

ОПОРНАЯ ЗОНА «СПАРТАКА» — МЁД ДЛЯ «ЗЕНИТА»

Во всех предыдущих матчах главной проблемой «Спартака» была игра в опорной зоне, откуда, например, пришли два гола в Екатеринбурге. Абаскаль так и не придумал, как закрыть зону. Более того, как будто и не старался, просто оставляя её Кристоферу Мартинсу. В эпизоде с пропущенным мячом люксембуржец слишком прижался к линии штрафной и не мог помешать грамотно занявшему позицию Венделу сыграть на подборе и зряче пробить в угол. На радость гостям, Георгий Джикия организовал ещё и качественный рикошет в свои ворота.

Андрей Аносов / "Совспорт"

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Для хозяев гол «Зенита» был как холодный душ (несмотря на то что «Спартак» пропускает в каждом туре). После пропущенного мяча команда окончательно потерялась на поле, а всю активность гости с лёгкостью прерывали ещё на подступах к своей штрафной. В первом тайме план Абаскаля совершенно не сработал. Показательно, что за 45 минут красно-белые нанесли всего пару ударов, а Квинси Промес и Михаил Игнатов оказались вне игры — сделали всего по 15 касаний, то есть по одной на каждые три минуты.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ОДУМАЛИСЬ

Очень активно начал «Спартак» второй тайм. Мощные атаки с ходу и хлёсткие удары из-за штрафной, правда, всё в «молоко». Давление не прекращалось ни на минуту. После попытки Промеса следующим удар нанёс Роман Зобнин, но Михаил Кержаков сумел вытащить мяч из правого угла ворот.

После появления на поле Тео Бонгонда и Наиля Умярова красно-белые футболисты вернулись к прежней атакующей модели - с быстрыми забеганиями вингеров по флангам и молниеносными смещениями Промеса, Зобнина и Мартинса в центральную зону, откуда приходили почти все угрозы. «Зенит» в эти минуты лишь судорожно отбивался. Показатель того, как изменилась игра после перерыва - в первые 20 минут второго тайма статистика по ударам была 7-1.

АТАКОВАЛА МОСКВА, ЗАБИЛ ПИТЕР

Но вся эта активность была перечёркнута одной быстрой контратакой гостей. Пас из середины поля вразрез от Клаудиньо и Вендел, который вышел на рандеву со Свиновым, чётко положил мяч в правый угол. Мантуан классически навязал борьбу Дуарте. Парагваец закрутился, потерялся и упустил бразильца.

РИА Новости

КАРАСЁВ, VAR , ПЕНАЛЬТИ

Но арбитр Сергей Карасёв на 79-й минуте подарил «Спартаку» надежду на спасение. Вильмар Барриос сыграл в борьбе с Соболевым рукой, а судья указал на «точку». Сам Соболев реализовал одиннадцатиметровый. Играть оставалось минут 15, игроки столичного клуба обязаны были поднажать для спасения принципиального матча. С недавних пор бич «Зенита» - последние минуты матчей, поэтому очередные потерянные очки не входили в планы Семака.

Андрей Аносов / "Совспорт"

Уже в добавленное время Матео Кассьерра выдрал мяч у защитников «Спартак» и чётко пробил в ворота, поставив в этом матче жирную точку. «Спартак» так и не смог подобрать ключи к воротам «Зенита», а забить удалось только с пенальти. Питер сильнее.