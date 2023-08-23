Народ против Гринвуда. Фанаты «МЮ» ополчились на Мэйсона

В начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что пути клуба и Гринвуда расходятся. Сейчас у команды полно внутренних проблем, связанных с происходящим на поле, поэтому принято решение избавиться от токсичного футболиста и перестать отвлекаться на внешний шум, который неизбежно возник бы в случае его возвращения.
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ»
Нападающий резво ворвался в АПЛ и готовился стать следующей большой звездой, но, как и многие молодые футболисты, пал жертвой собственной популярности и богатства.
Предпосылки к большому скандалу были видны заранее: во время действия ковидных ограничений Гринвуд на пару с Филом Фоденом после матча Лиги наций с Исландией привёл в номер отеля неизвестных девушек. За это обоих досрочно отправили из расположения сборной Англии. Были слухи и о других проблемах с дисциплиной: Мэйсона несколько раз оставляли вне заявок на матчи клуба из-за постоянных опозданий.
Но сильнее всего Гринвуд влип в конце января 2022 года. Его девушка выложила в соцсети фотографии синяков, которые, по её словам, были следствием рукоприкладства футболиста. Также она выложила аудиозапись, на которой чётко слышно, как англичанин принуждает девушку к интимной близости, несмотря на отказ. «Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной», – одна из резонансных фраз, произнесённых Гринвудом.
УЛЬТИМАТУМ
Примерно через год суд оправдал футболиста, но «Манчестер Юнайтед» не торопился возвращать нападающего, решив сперва провести собственное расследование. Занятно, что с тех пор Гринвуд и его бывшая уже девушка снова сошлись, и у них даже родился ребёнок. С учётом этого факта и таланта игрока «красные дьяволы» намеревались вернуть Мэйсона в состав.
Однако камнем преткновения стала реакция общественности. По слухам, для руководства клуба это было громом среди ясного неба, хотя чем они изначально думали? Даже если изнасилования в итоге не было, одной только аудиозаписи достаточно, чтобы понять хамское отношение футболиста к своей второй половинке. Разумеется, после такого отношение к нему как к человеку у всех поменялось. И никакое решение суда не могло это изменить.
Негативная реакция в соцсетях на возможное возвращение игрока в команду дополнилась целым валом негативных реакций: футболистки женской команды манкунианцев были яро против, некоторые сотрудники клуба грозились уволиться, а член парламента Великобритании Зара Султан и известная телеведущая Рэйчел Райли решительно осудили клуб, который собирался простить Гринвуда.
По опросам в медиа, большинство также были за то, чтобы отправить Гринвуда куда подальше. Да что говорить, даже звёздные в прошлом футболисты, а теперь телеведущие Джейми Каррагер с Филом Невиллом, которые редко сходятся во мнении, единодушно поддержали решение убрать игрока. При этом они также осудили «красных дьяволов» за то, как они в итоге пришли к единственно верному выбору.
РПЛ ЖДЁТ
Получается, что «Манчестер Юнайтед» сам привёл себя к ситуации, в которой неминуемо получал удар по репутации при любом решении. Утёкшие в сеть документы, где описывался процесс возвращения игрока, постоянные метания и сомнения клуба – всё это оказало негативное воздействие на восприятие действий манкунианцев.
Сам футболист всё это время был вынужден поддерживать форму самостоятельно, занимаясь в том числе в парках города. Так что ещё большой вопрос в том, в каком он сейчас вообще состоянии. Это первый риск, который должен будет на себя взять его новый клуб. А второй, но куда более значимый: кто вообще решится брать игрока с настолько испорченной репутацией? Лавины общественного осуждения тут не избежать. Стоит ли оно того? Думаю, любой серьёзный клуб ответит, что нет.
Представляется, что теперь наилучший вариант для Мэйсона – пропасть с радаров где-нибудь в Чемпионшипе или в зарубежном чемпионате. «Зенит», к примеру, активно ищет нового атакующего игрока. Тем более что в России репутация никогда не играла никакой роли: футболисты, хамящие на камеру, для нас норма, в «Спартаке» играет футболист, обвинённый в нанесении ножевого ранения, а в хоккейном «Авангарде» – вообще в изнасиловании несовершеннолетней.