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Народ против Гринвуда. Фанаты «МЮ» ополчились на Мэйсона

Мечтам полузащитника манкунианцев вернуться в команду было не суждено сбыться. Всему виной общественное давление.
Народ против Гринвуда. Фанаты «МЮ» ополчились на Мэйсона
23 августа 2023 11:08
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что пути клуба и Гринвуда расходятся. Сейчас у команды полно внутренних проблем, связанных с происходящим на поле, поэтому принято решение избавиться от токсичного футболиста и перестать отвлекаться на внешний шум, который неизбежно возник бы в случае его возвращения.

«МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ»

Нападающий резво ворвался в АПЛ и готовился стать следующей большой звездой, но, как и многие молодые футболисты, пал жертвой собственной популярности и богатства.

Getty Images

Предпосылки к большому скандалу были видны заранее: во время действия ковидных ограничений Гринвуд на пару с Филом Фоденом после матча Лиги наций с Исландией привёл в номер отеля неизвестных девушек. За это обоих досрочно отправили из расположения сборной Англии. Были слухи и о других проблемах с дисциплиной: Мэйсона несколько раз оставляли вне заявок на матчи клуба из-за постоянных опозданий.

Getty Images

Но сильнее всего Гринвуд влип в конце января 2022 года. Его девушка выложила в соцсети фотографии синяков, которые, по её словам, были следствием рукоприкладства футболиста. Также она выложила аудиозапись, на которой чётко слышно, как англичанин принуждает девушку к интимной близости, несмотря на отказ. «Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной», – одна из резонансных фраз, произнесённых Гринвудом.

Соцсеть девушки Мэйсона Гринвуда

УЛЬТИМАТУМ

Примерно через год суд оправдал футболиста, но «Манчестер Юнайтед» не торопился возвращать нападающего, решив сперва провести собственное расследование. Занятно, что с тех пор Гринвуд и его бывшая уже девушка снова сошлись, и у них даже родился ребёнок. С учётом этого факта и таланта игрока «красные дьяволы» намеревались вернуть Мэйсона в состав.

Соцсеть девушки Мэйсона Гринвуда

Однако камнем преткновения стала реакция общественности. По слухам, для руководства клуба это было громом среди ясного неба, хотя чем они изначально думали? Даже если изнасилования в итоге не было, одной только аудиозаписи достаточно, чтобы понять хамское отношение футболиста к своей второй половинке. Разумеется, после такого отношение к нему как к человеку у всех поменялось. И никакое решение суда не могло это изменить.

Негативная реакция в соцсетях на возможное возвращение игрока в команду дополнилась целым валом негативных реакций: футболистки женской команды манкунианцев были яро против, некоторые сотрудники клуба грозились уволиться, а член парламента Великобритании Зара Султан и известная телеведущая Рэйчел Райли решительно осудили клуб, который собирался простить Гринвуда.

Getty Images

По опросам в медиа, большинство также были за то, чтобы отправить Гринвуда куда подальше. Да что говорить, даже звёздные в прошлом футболисты, а теперь телеведущие Джейми Каррагер с Филом Невиллом, которые редко сходятся во мнении, единодушно поддержали решение убрать игрока. При этом они также осудили «красных дьяволов» за то, как они в итоге пришли к единственно верному выбору.

РПЛ ЖДЁТ

Получается, что «Манчестер Юнайтед» сам привёл себя к ситуации, в которой неминуемо получал удар по репутации при любом решении. Утёкшие в сеть документы, где описывался процесс возвращения игрока, постоянные метания и сомнения клуба – всё это оказало негативное воздействие на восприятие действий манкунианцев.

Getty Images

Сам футболист всё это время был вынужден поддерживать форму самостоятельно, занимаясь в том числе в парках города. Так что ещё большой вопрос в том, в каком он сейчас вообще состоянии. Это первый риск, который должен будет на себя взять его новый клуб. А второй, но куда более значимый: кто вообще решится брать игрока с настолько испорченной репутацией? Лавины общественного осуждения тут не избежать. Стоит ли оно того? Думаю, любой серьёзный клуб ответит, что нет.

Getty Images

Представляется, что теперь наилучший вариант для Мэйсона – пропасть с радаров где-нибудь в Чемпионшипе или в зарубежном чемпионате. «Зенит», к примеру, активно ищет нового атакующего игрока. Тем более что в России репутация никогда не играла никакой роли: футболисты, хамящие на камеру, для нас норма, в «Спартаке» играет футболист, обвинённый в нанесении ножевого ранения, а в хоккейном «Авангарде» – вообще в изнасиловании несовершеннолетней.

источник: «Советский спорт»
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