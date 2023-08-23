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Забег без мяча. Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов звезде футбола

Ранее Алиса Шмидт уже оконфузила Матса Хуммельса.
Забег без мяча. Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов звезде футбола
23 августа 2023 19:00
автор: Виталий Галущак
автор фото: Getty Images

Легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт стала очень популярной благодаря своей сногсшибательной внешности. Её часто называют самой сексуальной спортсменкой мира. Алиса еще и бегает хорошо, входя в состав сборной Германии. Шмидт бросила вызов футболисту Эрлингу Холанду в беге на 400 метров. Одного футболиста она уже побеждала в таком споре, хочет выиграть и у лучшего нападающего чемпионата Англии.

С детства хотела стать бегуньей

Алиса уже в возрасте 7 лет начала заниматься легкой атлетикой, так как мечтала стать бегуньей и участвовать в больших соревнованиях. Сначала она бегала дистанции 200, 400 и 800 метров. Уже к 17 годам Шмидт определилась, что для неё лучший вариант – бегать 400 метров. На этой дистанции она и сосредоточила свои усилия. Лучшей в Германии стать не получилось, но в четвёрку лучших Алиса попадала регулярно. Поэтому в составе немецкой сборной она смогла выиграть медали сначала на юношеском чемпионате Европы в 2017 году (серебряные), затем на взрослом чемпионате Европы в 2019 году (бронзовые).

Getty Images

Алиса поехала с командой и на Олимпиаду в Токио. Но там она осталась в запасе, так и не выйдя на старт. Девушка не стала сильно расстраиваться, продолжив работать на тренировках. И на чемпионат мира в Будапеште в августе 2023 года Шмидт приехала уже в качестве основного участника эстафетной команды 4х400 метров. Решающий забег в этой дисциплине пройдёт в субботу, 26 августа.

До главного старта сезона осталось всего несколько дней, но журналисты не оставляют в покое Алису. Иногда вопросы спортсменке задают довольно неожиданные. Например, журналист издания Dagbladet спросил у бегуньи, сможет ли она обогнать знаменитого футболиста Эрлинга Холанда в забеге на 400 метров.

«Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, на 400 метрах я бы это сделала. Но на 200 метрах будет сложнее. Но я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если бы такая дуэль когда-нибудь случилась. Возможно, мне стоит послать Эрлингу приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый», – ответила Шмидт.

Такой вопрос журналиста появился неслучайно. Ведь в 2020 году Алиса уже принимала участие в подобном забеге. Тогда она работала фитнес-тренером в дортмундской «Боруссии» и провела дуэль на беговой дорожке с известным футболистом Матсом Хуммельсом. Девушка смогла выиграть в том забеге.

ФК "Боруссия" (Дортмунд)

Заложница своей красоты

Конечно, в «Боруссии» могли пригласить на должность фитнес-тренера другого, более опытного и компетентного специалиста. Но для дортмундского клуба присутствие Алисы Шмидт в тренерском штабе – хорошая возможность увеличить популярность клуба за рубежом. Дело в том, что на социальные сети спортсменки подписано более 4 миллионов подписчиков.

Соцсеть Алисы Шмидт

Многие из них пристально следят за её карьерой и всегда желают удачи. А началось это в 2019 году, когда австралийский журнал Busted Coverage опубликовал фото Алисы Шмидт, назвав ее «самой сексуальной спортсменкой в мире». Многие, глядя на такую красоту, согласились с мнением издания.

После той публикации на Алису посыпались предложения со всех сторон. Её пригласили на «Неделю мод» в Милане, и она с удовольствием приняла приглашение. Также ей предлагали сняться для журнала Playboy, но на это девушка соглашаться не стала. А вот рекламные контракты она подписывает в большом количестве, продвигая косметику, спортивное питание, одежду и многое другое.

Соцсеть Алисы Шмидт

Алиса Шмидт продолжает упорно тренироваться, так как хочет добиться серьёзных спортивных результатов. И поначалу она не всегда шла на контакт с журналистами. Но со временем ей пришлось стать более медийной личностью. Ведь к такой красотке журналисты продолжали проявлять повышенное внимание.

При этом Алиса настаивает, что спорт она любит больше: «Для меня однозначно спорт на первом месте. А съёмки и всё остальное уже второстепенно. Я соглашаюсь на них, только если это не мешает моим тренировкам»,– заявляла спортсменка.

Похвальная приверженность детской мечте. Многие на месте Алисы Шмидт уже забыли бы про тренировки и пользовались своей популярностью.

источник: «Советский спорт»
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