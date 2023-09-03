«Кошмар, без моментов, в ужасе». Соболев прошёлся по Абаскалю

Казалось бы, всё это уже было, и вот опять.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Всё идёт не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей», — рассказал бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов в интервью «РБ Спорт».

История подобных скандалов в столичном «Спартаке» стара как мир. И если не отталкиваться от советских времён, когда всё более-менее оставалось за закрытыми дверями, то в российской истории, в момент, когда от дел отошёл легендарный главный тренер Олег Иванович Романцев, всё и началось. А именно в 2005 году.

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Годом раннее в команду Александра Старкова, который вернул клуб в тройку лидеров чемпионата России, с большой помпой приехал доигрывать свой футбольный век Дмитрий Аленичев. Красно-белые после итогового серебра крайне натужно стартовали в отечественном первенстве. Первым скучного футбола не выдержал именно статусный возвращенец. Аленичев дал интервью журналисту Игорю Рабинеру, в котором обвинил тренера во всех игровых грехах. Таким образом, Дмитрий подписал приговор и Старкову, и себе самому.

Советский спорт

Следующая череда назначений и скандальных уходов тренеров была чуть потише, но тоже сопровождалась приличным количеством грязных инсинуаций и всяких домыслов. Так, Станислав Черчесов пришёл на замену Владимиру Федотову, у которого через некоторое время не выдержало сердце от такого удара. Потому уже под самого Станислава Саламовича руководство клуба привело Валерия Карпина. А дальше Карпин назначил на короткий период рулевым испанского специалиста Унаи Эмери. Однако после череды неудач отправил будущего покорителя Лиги Европы в отставку и самолично возглавил клуб.

РИА Новости

После были ещё многие назначения, пока в команде не появился итальянский наставник Массимо Каррера. Казалось, что после чемпионского сезона 2017 года команду ждёт длительный период лидерства в российском футболе, если бы кто-то не слил в Сеть телефонные разговоры капитана команды Дениса Глушакова. Капитан в ярких красках высказывался о некомпетентности очередного тренера «Спартака». Итогом, как всегда, стала отставка Карреры и окончания века Глушакова в красно-белой форме.

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Всю подобную канитель списывали на негожее руководство командой многолетнего владельца Леонида Федуна. Дескать, как Арнольдыч уйдёт, дела в команде пойдут на лад. Так оно было, ровно до осени 2023 года, когда «Спартак» выдал крайне противоречивый старт в РПЛ. Теперь дело остаётся за малым. Если Александр Соболев действительно позволил себе подобные высказывания, то клуб по старой памяти может расстаться не только с главным тренером Гильермо Абаскалем, но и с самим форвардом. И, как выясняется, дело было совсем не в Федуне.