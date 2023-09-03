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«Кошмар, без моментов, в ужасе». Соболев прошёлся по Абаскалю

История скандалов московского «Спартака».
«Кошмар, без моментов, в ужасе». Соболев прошёлся по Абаскалю
03 сентября 2023 17:51
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Казалось бы, всё это уже было, и вот опять.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Всё идёт не так – это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» – это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей», — рассказал бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов в интервью «РБ Спорт».

История подобных скандалов в столичном «Спартаке» стара как мир. И если не отталкиваться от советских времён, когда всё более-менее оставалось за закрытыми дверями, то в российской истории, в момент, когда от дел отошёл легендарный главный тренер Олег Иванович Романцев, всё и началось. А именно в 2005 году.

«Спартак» в глубоком пике. Кто виноват и что делать?

Годом раннее в команду Александра Старкова, который вернул клуб в тройку лидеров чемпионата России, с большой помпой приехал доигрывать свой футбольный век Дмитрий Аленичев. Красно-белые после итогового серебра крайне натужно стартовали в отечественном первенстве. Первым скучного футбола не выдержал именно статусный возвращенец. Аленичев дал интервью журналисту Игорю Рабинеру, в котором обвинил тренера во всех игровых грехах. Таким образом, Дмитрий подписал приговор и Старкову, и себе самому.

Советский спорт

Следующая череда назначений и скандальных уходов тренеров была чуть потише, но тоже сопровождалась приличным количеством грязных инсинуаций и всяких домыслов. Так, Станислав Черчесов пришёл на замену Владимиру Федотову, у которого через некоторое время не выдержало сердце от такого удара. Потому уже под самого Станислава Саламовича руководство клуба привело Валерия Карпина. А дальше Карпин назначил на короткий период рулевым испанского специалиста Унаи Эмери. Однако после череды неудач отправил будущего покорителя Лиги Европы в отставку и самолично возглавил клуб.

РИА Новости

После были ещё многие назначения, пока в команде не появился итальянский наставник Массимо Каррера. Казалось, что после чемпионского сезона 2017 года команду ждёт длительный период лидерства в российском футболе, если бы кто-то не слил в Сеть телефонные разговоры капитана команды Дениса Глушакова. Капитан в ярких красках высказывался о некомпетентности очередного тренера «Спартака». Итогом, как всегда, стала отставка Карреры и окончания века Глушакова в красно-белой форме.

«Из любого середняка его бы позорно выгнали». Мостовой раскритиковал игру «Спартака» при Абаскале

Всю подобную канитель списывали на негожее руководство командой многолетнего владельца Леонида Федуна. Дескать, как Арнольдыч уйдёт, дела в команде пойдут на лад. Так оно было, ровно до осени 2023 года, когда «Спартак» выдал крайне противоречивый старт в РПЛ. Теперь дело остаётся за малым. Если Александр Соболев действительно позволил себе подобные высказывания, то клуб по старой памяти может расстаться не только с главным тренером Гильермо Абаскалем, но и с самим форвардом. И, как выясняется, дело было совсем не в Федуне.

источник: «Советский спорт»
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