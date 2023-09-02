«Спартак» в глубоком пике. Кто виноват и что делать?

Начало сезона в исполнении московского «Спартака» удивило многих. Три победы в трёх первых турах в чемпионате, шесть очков из шести в группе Кубка России, отлично вписавшийся в состав новичок Тео Бонгонда — всё это настраивало болельщиков красно-белых на мажорный лад.

При этом за восторгами в адрес команды Гильермо Абаскаля почти незамеченным оставалось то, что десятикратные чемпионы России пропускают в каждом матче, причём в ряде голевых эпизодов к защите и вратарской линии столичного клуба возникало немало вопросов.

Но пока «Спартак» побеждал, поклонники команды готовы были прощать ей всё или практически всё. Кубковая встреча с «Пари НН» была уже не тревожным звонком, а прямо-таки набатом. Красно-белые в ней пропустили четырежды, но всё равно умудрились выиграть.

ФК "Спартак"

Долго так продолжаться не могло. Для того чтобы качественно использовать бразильский постулат «вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим», надо либо быть сборной Бразилии лучших лет, либо регулярно играть с соперниками ниже уровнем. Ни то, ни другое в этой ситуации по понятным причинам не подходило. Поэтому внимательным зрителям и футбольным экспертам стало ясно — скоро победная серия «Спартака» должна прерваться.

При этом матч с одной из главных сенсаций начала сезона - «Уралом» - команда Абаскаля тоже должна была доводить до победы. Но странные и несогласованные действия Руслана Литвинова и Ильи Свинова привели к тому, что «Спартак» не смог увезти из Екатеринбурга даже одно очко. Потом последовали закономерное поражение от «Зенита», невыразительная ничья с «Ахматом» (к слову, первый матч в сезоне, в котором красно-белым удалось не пропустить) и на десерт — проигранный почти без шансов матч в Краснодаре.

РИА Новости

Списать такую серию неудач (кубковая игра с «Динамо» на этом фоне смотрелась чем-то чужеродным) на досадные случайности нельзя. Гильермо Абаскалю стоит признать — команда находится в очевидном кризисе. И пока путей выхода из него не видно.

Причин этому сразу несколько. Первая из них лежит на поверхности — «Спартак» явно запоздал с приглашением новичков в линию обороны. Понятно, что в вопросе трансферов всегда участвует и вторая сторона, но на выходе получается, что два качественных защитника — Олег Рябчук и Срджан Бабич — вынуждены встраиваться в игровую схему по ходу сезона, причём когда проблемы уже начались. То есть, по сути, тушить пожар, в возникновении которого они не виноваты.

ФК "Спартак"

Второй бич «Спартака» в этом сезоне — это вратарская чехарда. Желание Абаскаля дать игровую практику Илье Свинову и проблемы со здоровьем, возникавшие у Александра Селихова и Александра Максименко, привели к тому, что болельщикам и специалистам всякий раз приходится гадать — кто же на этот раз займёт место в воротах? А учитывая то, что ошибки при этом допускают все трое, всё это всерьёз напоминает гадание на кофейной гуще при отсутствии «железного» номера один, с которым нет проблем ни у «Краснодара», ни у «Зенита», ни у ЦСКА.

РИА Новости

Так что Гильермо Абаскалю, учитывая тот факт, что этот подбор игроков до зимней паузы очевидно окончательный, стоит проявить терпение и выдержку, перестав экспериментировать с составом после каждого неудачного матча. И, конечно же, посвятить перерыв на игры сборной отработке игровых связей в максимально интенсивном режиме. А вот на сколько хватит этого самого терпения у руководителей клуба, если неудачи будут продолжаться, покажут ближайшие матчи.

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