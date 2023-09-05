Восторженная Селена Гомес и принц Гарри. На матче Месси – паломничество суперзвёзд

На флаге Аргентины в самом центре расположено «майское солнце», символизирующее инкского бога солнца и названное так в честь Майской революции. Именно такое название получили ряд политических и общественных событий, произошедших в Буэнос-Айресе в мае 1810 года. Это стало началом процесса, которое привело к независимости Аргентины, провозглашённой в июле 1816 года.

Но, кажется, теперь у этого символа появилась и другая отсылка – к Месси. Он точно также, подобно солнцу, освещает всё вокруг себя. Причём свет настолько яркий и притягательный, что привлекает огромное количество звёзд. На дебютный матч Лео за «Интер Майами» пришли Серена Уильямс, Леброн Джеймс, Ким Кардашьян, всё семейство Дэвида Бекхэма, Камила Кабельо, Марк Энтони, Дидди, Диджей Халид, Рик Росс, Дерек Джитер и ряд других звёзд.

ФК "Интер Майами"

Это было вполне объяснимо, ведь переход Месси раскручивался с невероятной силой. Но в США есть два города, которые всегда привлекают колоссальное количество знаменитостей на трибунах знаковых спортивных событий – Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В Большое яблоко «Интер Майами» в нынешнем сезоне с большой вероятностью не приедет, только если каким-то чудом они пересекутся в плей-офф. А вот в Город ангелов пожаловал в прошлой игре.

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Чудо на наших глазах. Месси идёт на исторический сезон

В интернете гуляет фото списка знаковых знаменитостей, которые посетили игру. Среди них Леонардо Ди Каприо, Джеймс Харден, Том Холланд, Джерард Батлер, Уилл Феррелл, которого многие перепутали с Джо Байденом, Лиам Галлахер, снова Леброн, Селена Гомес, сидевшая с выпученными глазами и отвисшей челюстью после сольных проходов Месси, Клэйтон Кершоу, принц Гарри, Мэджик Джонсон, Тоби Магуайер, Эдвард Нортон, тот самый Тед Лассо Джейсон Судейкис, Оуэн Уилсон и многие другие. Всего в списке оказалось 39 фамилий.

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Гомес сидела ошарашенная на трибунах, Дикаприо непринуждённо поедал мороженое, а Уилсон говорил о колоссальной значимости Лео для развития футбола: «Помню, когда я был маленьким, выступления Пеле за «Космос» считались чем-то очень важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это ещё важнее, возможно. Видно, как все взволнованы. И это наблюдается по всей стране. Даже моя мама теперь заинтересовалась».

Актер Уилсон считает, что переход Месси в MLS оказался более значимым, чем Пеле

ФК "Интер Майами"

Кстати, в начале игры произошёл не самый приятный для Лео инцидент, когда на поле выбежал фанат и ринулся к нему со всех ног. В этом эпизоде стоит отметить реакцию и спринтерскую скорость телохранителя аргентинца, который успел перехватить болельщика, когда тот оказался уже вплотную к Месси. Восхищает, как ему удаётся сохранять предельную концентрацию и максимально оперативно реагировать вот на такие моменты.

Лео в тот вечер отметился только парочкой голевых передач. Однако это, кажется, вообще никого не смутило. После игры Месси одарил своим вниманием ещё одного, но уже маленького поклонника – сына Уэсли Снейдера. Величие аргентинца видно в том числе в такие моменты, когда отпрыск звёздного победителя Лиги чемпионов, серебряного призёра чемпионата мира с улыбкой до ушей и восторженным блеском в глазах бежит обнять Лео.