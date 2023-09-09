Культ Пеле отнял у Неймара великий рекорд. Как в Бразилии переписывают историю футбола

9 сентября сборная Бразилии одержала разгромную победу над командой Боливии. Матч проходил в рамках отбора к ЧМ-2026 и завершился со счётом 5:1.

Такого результата не было бы, если бы главная звезда «селесао» Неймар пропускал этот матч. Игрок «Аль-Хиляля» не смог реализовать пенальти на 17-й минуте встречи, но затем оформил дубль: он забил на 61-й и 90+3-й минутах, доведя счёт до разгромного. И этот матч, эта победа, эти голы стали особенными для звёздного бразильца.

Он обогнал главную легенду страны Пеле по количеству голов за сборную Бразилии. До этого матча у них было равное количество забитых мячей – по 77 у каждого. Но этот дубль вывел Неймара на чистое первое место. К слову, ведёт статистику главная футбольная организация – ФИФА. Казалось бы, спорить тут не о чем. Но у Бразилии своя арифметика.

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В стране по-прежнему главенствует культ Пеле. И все его «вечные» рекорды побить никто и никогда не сможет. Поэтому приписывать ему лишние голы в Бразильской конфедерации футбола отнюдь не против.

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После нового рекорда Неймара в официальных соцсетях сборной никто его ни с чем не поздравлял. А болельщики, наоборот, продолжают насмехаться над форвардом. Они никак не могут принять тот факт, что кто-то может побить какие-либо рекорды Пеле.

«Он далек от легенды, Пеле был и остается легендой. Неймару нужно больше уважать всех вокруг себя, чтобы и его уважали. Деньги не покупают уважение. Неймар молод, и ему ещё есть чему поучиться у Пеле», – заявил один из фанатов.

Соцсеть Неймара

На поводу у фанатов идёт и Бразильская конфедерация футбола. Она заявляет, что на счету у Пеле 95 голов. А Неймару до этого рекорда ещё 16 забитых мячей. В Бразилии считают, что в этот рекорд можно было включить и записать те голы, которые были забиты в выставочных матчах против клубов-любителей. То есть, любой способ переписать историю подойдёт. Лишь бы рекорд принадлежал Пеле, лишь бы болельщики были довольны.

Но самое абсурдное, что даже официальный аккаунт «Короля футбола» поздравил Неймара с великим достижением.

«Поздравляем Неймара с побитым рекордом короля по голам за сборную Бразилии в официальных матчах ФИФА. Наверняка Пеле сегодня вам аплодирует!» – гласит запись.

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Сам Неймар в данном случае проявил как скромность, так и благоразумие. Он не стал бросаться громкими фразами и провозглашать себя величайшим.

«Я очень счастлив. Никогда не думал, что побью этот рекорд. Но я не хочу сказать, что я лучше Пеле только потому, что превзошёл его по этому показателю», – заявил форвард.

Болельщики не могут ему простить сборную без титула чемпиона мира, отъезд за деньгами сначала во Францию, а потом и в Саудовскую Аравию. Эти поступки роняют тень на авторитет Неймара, укрепляя тем самым величие Пеле в глазах бразильского народа.

А что они скажут, когда Неймар побьёт даже их неофициальные цифры и голы, которые были забиты в выставочных матчах против любительских команд? Поможет ли это бразильцам признать величие Неймара? Сам он уже всё доказал самому себе, а признание ему особо и нужно.