Ни поругать, ни похвалить. Сборная России вымучила ничью в Катаре

После бледного во всех отношениях матча с египетской молодёжью в исполнении ближайшего резерва национальной команды России болельщики в нашей стране ждали появления «настоящей» сборной. Казалось, что на следующий день всё будет по-другому.

Сборная России рассыпалась в матче с Египтом. Нас может победить любой соперник?

На первый взгляд всё говорило в пользу того, что так оно и будет. В роли соперника — участница и хозяйка прошедшего чемпионата мира — сборная Катара, на тренерской скамейке нашей команды — вновь Валерий Карпин, а состав — максимально близок к боевому.

И первые 15 минут дали надежду на то, что гости одной из арен, принимавших чемпионат мира – 2022, покажут яркий и результативный футбол. Сборная России сразу же завладела инициативой и насела на ворота Мешаала Баршама. К тому же катарцы, которых отчаянным гулом поддерживали болельщики, пусть и не сумевшие заполнить трибуны так, чтобы пустоты не бросались в глаза, в дебюте встречи выглядели откровенно растерянными.

Михаил Шапаев / РФС

У сборной России раз за разом проходили атаки через левый фланг. Но всякий раз команде Валерия Карпина не хватало самой малости, чтобы воплотить преимущество в гол — то последнего паса, то прицельного удара. Главный тренер сборной Катара Карлуш Кейруш заметно нервничал, наблюдая за этой картиной, позволив себе пару экспрессивных реплик в адрес своих футболистов. Но, так и не сумев отличиться в первой трети тайма, гости неожиданно решили отдать инициативу сопернику.

Слишком уж большой остроты у ворот Матвея Сафонова катарцы до перерыва создать не смогли. Всё ограничилось во многом шальным ударом Буалема Хухи, после которого голкипер сборной России перевёл мяч на угловой, да моментом, который после красивого оставления партнёра завершал Педру Мигел — но не попал в створ. При этом то, что вектор игры поменялся и ждать голевых подвигов от нашей сборной в этот вечер вряд ли стоит, было очевидно даже для немногочисленных российских болельщиков на трибунах.

Михаил Шапаев / РФС

Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый — с атак хозяев поля. Валерий Карпин делал замены, но сборная России не могла зацепиться за мяч. Катар мог забить ещё до того, как перестановки коснулись вратарской линии гостей. Выскочивший к воротам Акрам Афиф обвёл Сафонова, но вместе с ним и ворота.

А вот вышедшему на поле Илье Лантратову повезло меньше. Не успел он толком освоиться на поле, как уже пришлось доставать мяч из сетки. Хомам Ахмед подал с фланга, а Ахмед Алаэльдин перевисел в воздухе Александра Солдатенкова и пробил впритирку со штангой.

Михаил Шапаев / РФС

Поражение, несмотря на товарищеский характер встречи, вряд ли могло входить в планы Валерия Карпина. И сборная России изо всех сил пыталась вернуть ту игру, которая едва не принесла успех в дебюте встречи. Но катарцы поймали кураж и явно не хотели отдавать победу. Да и сумбура в попытках нашей команды атаковать после пропущенного мяча было больше, чем конструктивных действий.

Тем неожиданнее было спасение сборной России. Александр Солдатенков откликнулся на подачу с угла поля и головой направил мяч в ворота катарцев. Более того, в оставшиеся минуты наши футболисты владели инициативой. Но на то, чтобы вырвать победу, уже не осталось времени. 1:1 — ничья, после которой у российских любителей футбола вопросов будет больше, чем ответов.

И один из главных вопросов: в чём суть тройной замены за минуту до конца матча? Вот уже не в первый раз в этом странном сборе национальной дружины тренерский штаб производит в добавленное время тройную замену, понимая, что парни даже мяча не коснутся. В этот раз удалось – Комличенко в мяч сыграл…