Сборная России рассыпалась в матче с Египтом. Нас может победить любой соперник?

11 сентября состоялся второй товарищеский матч сборной России против сверстников из Египта. Команда под руководством Виктора Онопко уступила соперникам со счётом 1:2.

В обеих сборных игроки на поле не могли превышать возраста 23 лет. Это связано с тем, что египтяне проводят такие спарринги в преддверии Олимпийских игр. А Россия сейчас соперников себе особо не выбирает. Вот и согласилась провести два гостевых матча по чужим правилам. Первая встреча завершилась вничью – 1:1.

Сейчас же у сборной России был совсем другой состав и даже другой наставник. В этот раз команду готовил Виктор Онопко, так как главный тренер национальной команды Валерий Карпин отправился с основой на другой гостевой матч с Катаром. Эта игра состоится 12 сентября.

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В основе сборной России не вышло ни одного футболиста из стартового состава на прошлую игру. Среди дебютантов – Владислав Тороп. Он защищал ворота команды.

Гол россиян пришёлся уже на 7-ю минуту матча. Египтяне начали встречу не особо уверенно. А основной голкипер команды Али Эль-Габри вновь совершил результативную ошибку. Он выбежал из ворот и махнул мимо мяча. Защитнику Мохамеду Тареку пришлось играть рукой в собственной штрафной, чтобы мяч не попал в ворота после удара Владислава Шитова. За это был назначен пенальти. А египтянин получил жёлтую карточку. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Сергей Пиняев.

РФС

Вратарь хозяев вообще часто играл «на тоненького» в начале встречи. Египтяне пытались строить свои атаки именно через него. А тот мог отдать неточный пас или заводиться с мячом и в конечный момент выбить в аут.

А вот голкипер гостей Тороп серьёзно вступил в игру только на 16-й минуте матча. Россиянин отразил опасный удар со штрафного в исполнении Махмуда Сабера. Он же через несколько минут был близок к голу, но попал в штангу. Да и вообще показался самым ярким египетским игроком. Мог без проблем обвести сразу несколько российских защитников и точно пробить по воротам. Но Тороп держал уровень.

РФС

Оставшаяся часть первого тайма прошла под диктовку Египта. Команда атаковала чаще, но к голу довести свои опасные моменты так и не смогла. Но уже на добавленных к первому тайму минутах Пиняев был близок к дублю. Вингер вышел один на один и пробил выше ворот. Затем команды отправились отдыхать.

В перерыве Онопко сделал всего одно изменение на поле. Вместо Пиняева появился Владислав Гладышев. Египтяне поменяли сразу пятерых футболистов.

Второй тайм Россия вновь начала активнее соперника. Был близок к голу Гладышев, который только что вышел на поле. Но теперь вратарь Египта справился с опасным ударом, сохранив счёт на табло.

На 68-й минуте египтяне забили чудной гол после рикошета. Отличился Ахмед Фавзи. В этом моменте просто не повезло России. Но и не играла команда гораздо сильнее своих соперников. Был равный футбол с большим количеством ошибок и стычек с обеих сторон.

Через четыре минуты сборная Египта вышла вперёд. После очередного фола россиян египтяне показательно разыграли стандарт. После подачи с фланга забил Арми Бадр, которого совсем никто не держал.

РФС

До конца матча Россия так и не создала ни одного опасного момента у чужих ворот. Игра команды в этой встрече мягко говоря не впечатлила. У сборной России не было чётко построенного плана на игру. А египтяне поймали нас на наших же ошибках. Такое зрелище оставляет неприятный осадок.

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