«Сплошное уныние и безнадёга». Мостовой прошёлся по сборной после матча с Катаром

Первые две недели сентября получились богатыми на события для сборной России по футболу. Ближайший резерв национальной команды нашей страны дважды встретился с олимпийской сборной Египта, а «основа» провела товарищеский матч с Катаром. К невыразительной игре добавился и во многом печальный результат — два ничейных исхода и одно поражение.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу того футбола, который показала команда Валерия Карпина.

— Как оцените игру нашей сборной?

— По игре, конечно, уныло и вяло. Первые 15 минут более-менее, было полтора момента где-то там, показалось, что побежим. Потом… Вообще ничего. Катар спокойно владел и играл, во втором тайме соперник вообще имел преимущество по моментам. Здесь в последние 15 минут, когда Катар думал о том, как сохранить счёт, встали в оборону, наши уже начали давить, давить, давить. В конечном итоге, хорошо, что сравняли. Если бы не получилось, то вообще мы бы сейчас не говорили ни о чём, по игре выделить ничего нельзя. Я это говорю к тому, что вот эти эксперименты и расширенные списки довели до того, что многие футболисты сами путаются, где они, чего, как играть, с кем играть. Одни играли вчера, другие сегодня. Многие ребята даже имён друг друга не знают, это всё влияет. Запутались до такой степени, что уже вообще никто ничего не понимает. А результата нет.

Михаил Шапаев / РФС

— Можно ли, на ваш взгляд, ничью с такой командой назвать провальным результатом? Ожидали ли чего-то большего?

— Я бы не стал говорить, что это провал. Здесь для меня всё, что происходит, логично. Это в плане того, что когда у тебя нет костяка и основного состава, постоянные эксперименты, расширенные списки. Нашу сборную можно уже назвать «командой расширенного списка». Туда едут 20, туда 30, сюда 40, сейчас 50. Все говорят: «Это на будущее, молодёжь надо смотреть». А что их смотреть-то? Половина из них играет в РПЛ. Кстати, ещё одна причина такого результата - многие, кто приезжает в сборную, не играют в своих командах, а сидят в запасе. Это сплошное уныние и безнадёга.

— Были неплохие проблески в атаке в первом тайме. Можно ли сказать, что 4 замены во втором сломали весь рисунок?

— Да какое там. Мы даже о рисунке сейчас не имеем права говорить. Ну где? Какой рисунок? Никто не понимает, кто играет, кто выйдет или не выйдет. Эксперимент за экспериментом. С одной стороны, можно понять. Но с другой, болельщики же ждут результата, а его нет и нет.

Ни поругать, ни похвалить. Сборная России вымучила ничью в Катаре

— Наконец-то за сборную сыграл Головин. Но даже он не смог усилить команду. Как вы считаете, это Александр не вписался в игру, или же уровень остальных настолько плох, что он не смог спасти ситуацию?

— Это как раз то, о чём мы говорим. Запутался даже Головин. Он приехал и тоже ничего не понимает. Путаются не только ребята, но и сам тренерский штаб. Такое количество игроков. Вот и мы смотрим, но понять ничего не можем. Путаница только продолжается.

Михаил Шапаев / РФС

— На фоне наших результатов в играх с азиатскими командами, не кажутся ли сейчас смешными разговоры о переходе в азиатскую федерацию?

— Я бы не стал так говорить. Как только эта информация появилась, я сразу говорил, что ни в коем случае не надо туда ехать. Ну как, тебя отключат, ты в Европу потом никогда не вернёшься. А сейчас тем более ясно, что в футбол везде умеют играть, там уровень тоже нормальный, какой он должен быть?

— Можно ли говорить о том, что нашей сборной сейчас сложно играть с любым соперником?

— Нам сложно с любым соперником, но это, в первую очередь, зависит от самих футболистов, которые запутались. Ты же понимаешь, когда на тебя ничего не давит, ты и думаешь: «Ай, ладно, поехали, сыграем». Хорошо, что сыграли с Катаром вничью хотя бы, получилось забить в конце.

Михаил Шапаев / РФС

— После того, как вы заканчиваете смотреть матч сборной, у вас не возникает чувство разочарования от увиденного?

— Я разговаривал со многими. Самое плохое - сейчас многие просто перестают смотреть матчи. Я не вхожу в их число, я всё равно в любом случае продолжу следить за нашей сборной. Все эти процессы экспериментов, которые сейчас происходят, мне не совсем нравятся, это не играет нам на руку. Молодые всегда были, есть и будут, зачем на них смотреть и проверять? Больше всего меня поражает тот факт, что многие футболисты, которые даже не входят в основные составы своих команд, играют за сборную страны. Это как? Играть за сборную - настоящая честь! Они едут и, конечно, выкладываются, ребята тут ни при чём. Но это неправильно.

— Что делать и как быть?

— Не знаю, этот вопрос не ко мне. Не хочу ничего говорить, потому что когда я говорю, в особенности правду, то многие обижаются.