Звезду «МЮ» задержали за идиотское преступление. Парень хотел сэкономить 100 рублей

Летом 2023 года Давид Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». Испанец, в своё время бывший одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты, провёл на «Олд Траффорд» долгие 12 лет. Коротко суммировать итоги его выступлений в Англии очень трудно: блестящие отрезки чередовались в карьере голкипера с откровенно провальными. Показательно, что к концу августа игрок, несмотря на солидное резюме, так и не смог найти себе новый клуб.

В действительности к футболисту возникало немало вопросов ещё тогда, когда он только начинал свой путь в АПЛ. В первые месяцы Давид оставлял о себе в «МЮ» сомнительное впечатление, причём, проблемы у игрока были не только на футбольном поле. В 2011 году богатейшего футболиста поймали на абсолютно бредовом преступлении.

Золотой талант

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году. Испанскому вратарю на тот момент было всего 20 лет, и по контракту он должен был выступать в Мадриде ещё два года, так что англичанам пришлось заплатить за новичка солидную по тем временам сумму: 25 млн евро. Большинству, впрочем, она казалась вполне разумной: Давид, как ни крути, считался тогда одним из самых перспективных вратарей планеты, и за ним следили многие топ-клубы.

Моментально влиться в игру «красных дьяволов», которых ещё тренировал легендарный сэр Алекс, у испанца не получилось. Де Хеа было тяжело адаптироваться к более контактному и интенсивному английскому футболу после выступлений в Примере. Игроку понадобилось время, чтобы выработать нужные навыки, так что его периодически приходилось заменять совсем, казалось бы, бесперспективному норвежцу Линдегору: всего в первом сезоне Давид отыграл в Премьер-лиге 29 матчей из 38 возможных.

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Правда, в некоторых своих проблемах на новом месте испанец был виноват сам. Давид не был большим поклонником тренировок и, в отличие от своих одноклубников, редко занимался сверх базового расписания, хотя именно ему, а не его партнёрам, нужно было поскорее набрать тонус, чтобы закрепиться в основе. К тому же, Де Хеа в целом игнорировал режим: плохо питался, много спал и в целом позволял себе лениться. Однако в конце сентября испанец превзошёл сам себя.

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Кража в 100 рублей

В новость о вратаре «МЮ», прокатившуюся по английской прессе перед седьмым туром АПЛ, было трудно поверить: уж очень она напоминала первоапрельскую шутку. Осенью испанского голкипера, как стало известно The Sun, задержала охрана супермаркета. Всё из-за того, что спортсмен попытался украсть … пончик.

Ситуация выглядела совершенно абсурдно. Футболист отправился в магазин вместе с двумя своими соотечественниками. Не смутившись камер наблюдения, Давид взял пончик и попросту вышел из супермаркета, даже не подумав заплатить. Затем его примеру последовал и другой испанец: он также вынес из супермаркета пончик.

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Уйти незамеченными спортсмены не смогли. На выходе парней остановили охранники, затем сопроводив их в специальную комнату. Там нарушителей тут же вывели на чистую воду, но обращаться в полицию не стали - видимо, сотрудники не захотели связываться со звездой.

«Мы слегка проголодались»

Слух о странном поступке Де Хеа расползся мгновенно. Действия спортсмена просто не укладывались в голову, учитывая, что уже на тот момент он получал в «МЮ» около 81 тысячи евро в неделю. Стоимость одного пончика составляла же 1,2 фунта, то есть примерно 100 рублей по курсу того года.

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Неудивительно, что после этого Фергюсон, для которого дисциплина всегда стояла во главе угла, тут же убрал Давида из основы: в матче чемпионата Англии против «Норвича» ворота команды защищал уже Линдегор. После игры Де Хеа заявил журналистам, что не верит, что тренер мог посадить его в запас из-за инцидента в супермаркете. А затем поделился своим видением истории:

- Я и несколько моих друзей ходили по супермаркету. Мы слегка проголодались и решили съесть по пончику. Мы собирались основательно скупиться, но я понял, что забыл бумажник в машине и хотел выйти для того, чтобы взять его. Работники супермаркета считали, что я хотел уйти, не заплатив за товар. Я пытался объяснить им ситуацию, но мой английский все еще слишком плох. В конце концов, подошла испаноговорящая девушка и мы смогли понять друг друга, - объяснил вратарь.

Санкции в отношении игрока, впрочем, вскоре были свёрнуты. Уже через тур Де Хеа вернулся в основу «Юнайтед» и помог клубу вырвать ничью на «Энфилде» (1:1).