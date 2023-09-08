«Я дрожала от страха». Игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в сексуальном насилии

Не успел в Англии отгреметь пикантный скандал, связанный с молодым полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом, который обвинялся, ни много – не мало, в насильственных действиях по отношению к своей законной жене, как вспыхнула новая история. На этот раз в клубничную историю вляпался другой футболист британского гранда – бразильский форвард Антони.

Купленный за баснословные 95 млн.€ из амстердамского «Аякса» Антони пока не очень сильно проявляет себя на футбольном поле. Сыграв во всех турнирах 25 матчей за клуб, 23-летний бразилец забил всего 4 мяча, что для игрока его амплуа, не ахти какое достижение. Талантливый краёк решил, что пока он не может запомниться результативным действиями на футбольном поле, нужно подпортить свою карму скандалом с сексуальным подтекстом.

Не так давно бывшая девушка нападающего - инфлюэнсер и диджей Габриэла Каваллин — обвинила бразильца в домашнем насилии. В своих слёзных рассказах местному изданию UOL Габриэла рассказала о том, Антони много раз нападал на неё. Для пущей достоверности она явила миру доказательства в виде фотографий, на которых видны побои.

Источник фото: соцсети Кавалинн

Также Каваллин показала скриншоты с перепиской, где футболист «Манчестера» угрожает ей расправой. Проблема была ещё и в том, что все эти действия горячий южноамериканец проделывал с девушкой в момент её беременности. Также девушка поведала, что Антони насильно затащил её в машину, где угрожал выкинуть из салона во время езды на полной скорости.

«Он сказал, что, если я не останусь с ним, я не буду ни с кем. Сказал, что мой ребенок от него. Сказал, либо я останусь с ним, либо я, он и наш сын умрем. Я говорила ему, что беременна, что он пугает меня, заставляя мое сердце биться чаще. Я дрожала от страха», — рассказала Каваллин в интервью UOL, добавив, что на следующий день она попала в больницу. По данным отчета, Габриэла потеряла ребенка примерно через 16 недель беременности.

Источник фото: соцсети Кавалинн

Постоянные скандалы и ругань между молодыми людьми продолжались и дальше. Девушка утверждает, что после одного из конфликтов Антони настолько раскочегарился, что у леди произошло смещение силиконового импланта в груди. Последнее сомнительное деяние, по словам Габриэлы, произошло в мае 2023 года, когда спортсмен запустил в неё стакан, осколками которого женщина порезала руку до кости.

Лишь в июне Кавалинн решила написать заявление в полицию на слишком пылкого футболиста. Сам же Антони отвергает обвинения в свой адрес.

«Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений», — отметил футболист.

Getty Images

Но этот эпизод, как в последние годы частенько бывает с различными селебрити, оказался не последним в бурной жизни горе-голеадора. Не прошло и недели с момента начала разбирательств с Габриэлой, как ещё две девушки поспешили обвинить в попытках насилия игрока «Манчестер Юнайтед». Игроку выдвинули новые обвинения.

Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас рассказал прессе, что ей пришлось пройти лечение в госпитале после нападения на неё Антони в мае прошлого года в одном из ночных клубов. Ещё одно обвинение пришло от 33-летней работницы банка Ингрид Лана. Она говорит, что пылкий бразилец пытался взять её силой, а когда получил отказ, сильно толкнул девушку, да так, что она ударилась головой о стену.

Источник фото: соцсети Кавалинн

Боссам «Юнайтед» нужно принимать какие-то меры относительно морального облика своих подопечных, иначе всё это может закончиться совсем печально. Учитывая, как такие клубы берегут своё имя и заботятся о положительном имидже компании, сроки пребывания Антони в Манчестере, вероятно, сочтены.

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