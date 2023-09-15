Сгоревший «Сочи». Траектория падения из серебряных медалистов в аутсайдеры

Уже в субботу «Спартак» примет на своём поле «Сочи». В прошлом сезоне южане были крепкими середняками, а ещё годом ранее вообще второй командой чемпионата России. Однако сейчас дела у них идут совсем плохо: место в таблице среди аутсайдеров РПЛ, да и текущая форма откровенно удручает – семь поражений в последних восьми встречах. Это, разумеется, если учитывать неудачу с пенальти в кубковом матче против ЦСКА. Давайте попробуем разобраться, почему эта симпатичная команда сейчас настолько плохо выглядит.

ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

Сразу бросается в глаза падение количества угроз чужим воротам. Ведь если не бить по воротам, то как забивать? В нынешнем сезоне чемпионата страны «Сочи» только на предпоследнем месте среди всех участников по количеству ударов – 10,1 (15-е место). В предыдущие два сезона дела обстояли лучше, хотя тенденция уменьшения количества ударов заметна уже второй год подряд: 12,1 в прошлом, 14,5 – в позапрошлом.

Занятно, что с точки зрения владения мячом команда просела не так сильно и всё ещё находится по этому показателю в верхней половине клубов РПЛ: 50,4% (7-е место) против 51,8% и 54,5% в прошлые сезоны (в обоих случаях 4-е место). Получается, что команда по-прежнему старается диктовать свои условия на поле, вот только владение мячом становится всё более стерильным, реже приводя к созданию угрозы чужим воротам.

Также отметим, что игроки «Сочи» стали менее аккуратны в передачах: 74,6% точных в нынешнем розыгрыше национального первенства против 77,9% и 78,9% в предыдущих, когда входили по данному показателю в топ-5 команд.

Единственное, в чём существенно прибавил «Сочи» – верховые единоборства. В этом плане клуб лучший в Российской премьер-лиге на данный момент, хотя раньше выше средних значений по лиге не поднимался.

Занятно, что в вопросе оборонительной игры сочинцы вроде как даже и не сильно просели. По воротам позволяют бить примерно с такой же частотой, как в предыдущие пару сезонов. Конкретно в прошлом было даже чуть хуже, чем сейчас – 13,1 против 12,9. Проблема в том, что все остальные клубы стали лучше обороняться. И если ранее этих цифр хватало, чтобы быть в топ-7 лучших по обороне, то теперь это уже топ-5 слабейших.

РИА Новости

Ещё одной проблемой можно считать то, что клуб тяжело возвращает себе мяч. 6,3 перехвата в среднем за игру – это только третье место с конца в РПЛ. В прошлом году были очень сильные 13,1 (в топ-4 по показателю), поэтому падение в данном случае особенно сильное, а потому и заметное.

При этом неправильно думать, что раньше у «Сочи» было существенно больше индивидуально сильных футболистов, которые брали бы игру на себя. Этим обычно занимаются парни из группы атаки, но по обыгрышам один в один команда все последние годы была в числе отстающих, не поднимаясь выше четвёрки худших.

В плане тенденций можно заметить, что «Сочи» стал реже играть короткими передачами: падение с 394 до 327 таких пасов в среднем за игру. Это можно было бы списать на уменьшение времени владения мячом, о чём мы говорили ранее, но дело в том, что количество дальних передач почти не изменилось. Возможно, команда просто не чувствует уверенности в том, что сможет переиграть соперника на коротке, поэтому предпочитает действовать более длинными передачами, при которых нападающие будут стараться цепляться за мячи или сбрасывать их партнёрам.

РИА Новости

Из игроков стоит отметить, что заметно сдал Кристиан Нобоа. В прошлом сезоне он забил 11 раз, отличаясь почти в каждой второй игре, а сейчас на его счету пока только одно взятие ворот. Да и в целом качество игры не на таком высоком уровне, как раньше. А ведь это один из ключевых игроков «Сочи». В какой-то степени можно сказать, что его удачно подменил Мартин Крамарич, но это игроки всё-таки разных позиций, поэтому не совсем верно говорить об этом.

Также в предыдущем сезоне РПЛ здорово себя проявляли ветераны клуба: Никита Бурмистров стал лучшим ассистентом «Сочи» с пятью голевыми передачами, а Артур Юсупов по системе «гол плюс пас» оказался вторым вслед за Нобоа с тремя голами и четырьмя результативными пасами. В нынешнем чемпионате оба пока не приносят особо никакой пользы.

РИА Новости

Получается, что «Сочи» стал немного хуже почти во всех показателях. За счёт одной только верховой борьбы «Спартак» не победить, поэтому это отличная возможность для красно-белых снять часть давления, которое стало ощущаться в последнее время на фоне неудачных результатов. А вот «Сочи» придётся дальше думать, как исправить положение.