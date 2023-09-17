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Дзюба в ярости порвал футболку во время игры. «Оренбург» ответил голами

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» уступил команде Давида Деограсии.
Дзюба в ярости порвал футболку во время игры. «Оренбург» ответил голами
17 сентября 2023 23:20
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Программу восьмого тура Российской Премьер-Лиги завершал матч в Черкизово, где «Локомотив» принимал «Оренбург». Железнодорожники после не самого удачного старта постепенно приходят в себя. И к очередной игре подходили на фоне двух побед подряд. В случае успеха команда Михаила Галактионова могла догнать идущие третьими «Крылья Советов». Так что настрой у хозяев поля на этот раз был более, чем серьёзным.

Первый тайм прошёл при преимуществе красно-зелёных. Но запомнилась первая половина встречи в первую очередь не моментами, возникавшими у ворот Николая Сысуева, а инцидентом с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы. Артём на старте этого сезона уже успел дважды отметиться в лентах информационных агентств с отрицательной стороны, повздорив с журналистами. А на этот раз не справился с нервами прямо на поле.

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В жёстком единоборстве с Артёмом соперник порвал Дзюбе футболку. И в ближайшей паузе нападающий москвичей отправился к судье, чтобы попытаться восстановить справедливость. Артур Фёдоров, который только начинает свой путь в качестве главного арбитра РПЛ, отреагировал на эмоции форварда «Локомотива» на удивление спокойно. Он не стал применять никаких санкций, зато отправил Дзюбу менять футболку.

Источник фото: ФК «Оренбург»

Такая реакция судьи окончательно вывела Артёма из шаткого психологического равновесия. Направляясь в сторону боковой линии для замены экипировки, он начал рвать повреждённую футболку в клочья. И к тому моменту, когда Дзюба вышел-таки за пределы поля, она больше напоминала тряпку, которую можно только выбросить за ненадобностью.

Фёдоров не стал карать форварда москвичей за излишнее проявление эмоций, по всей видимости, понимая частичную справедливость его реакции. Но на красную карточку нарушение игрока «Оренбурга» при всём желании не тянуло. Поэтому возможности пересмотреть эпизод у главного арбитра не было.

Этот эпизод так и остался самым ярким во всём первом тайме. До перерыва команды так и не смогли изменить счёт на табло и отправились в раздевалки при абсолютном равенстве — 0:0.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Вторая половина игры на протяжении большей её части также была не слишком богатой на события. Встреча плавно катилась к закономерному итогу — нулевой ничьей. Но когда до завершения основного времени оставалось чуть больше пяти минут, «Оренбург» неожиданно забил. Защита «Локомотива» уже не в первый раз в этой игре оставила без опеки Ивана Башича — и на этот раз боснийцу удался шикарный удар, заставший врасплох Илью Лантратова.

Теперь хозяевам поля предстояло отыгрываться. Причём, времени на то, чтобы что-то изменить, у них оставалось очень мало. И к этому испытанию команда Михаила Галактионова оказалась не готова. Толком побеспокоить Сысуева «Локомотиву» так и не удалось. А вот «Оренбург» в последней в матче контратаке забил ещё раз. На этот раз неразрешимой задачей для Лантратова стал удар Дмитрия Воробьёва.

Источник фото: РИА Новости

2:0 — «Оренбург» во многом неожиданно обыгрывает в гостях «Локомотив», одерживая лишь вторую свою победу в этом чемпионате. Команда Давида Деограсии покидает опасную зону, поднимаясь на одиннадцатую строчку. А железнодорожники упускают отличный шанс приблизиться к группе лидеров.

источник: «Советский спорт»
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