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Рабы порядка. Месси рассказал о своих ритуалах

Лео поведал о некоторых ритуалах, которые он соблюдает на ежедневной основе.
Рабы порядка. Месси рассказал о своих ритуалах
19 сентября 2023 15:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

У всех гениальных людей есть свои причуды. Это не новость. Вот и Лионель Месси, который прямо сейчас со скоростью света покоряет Америку, рассказал о некоторых из своих ритуалах и правилах, которых он придерживается каждый день. Сам аргентинец поделился тем, что их у него очень много, но подробнее озвучил лишь парочку. Видимо, наиболее безобидных.

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По его словам, перед сном Лео обязательно приготовит стол, всё расставит правильным образом к завтрашнему дню. При этом после ночи за завтраком каждый член семьи сидит исключительно на своём месте. Ещё Месси рассказал, что дома всегда снимает кроссовки и ходит в тапочках. А об остальных ритуалах форвард предпочёл умолчать.

Источник фото: соцсети Месси

Раз уж мы затронули тему обеденных столов, то вспомним, что Месси недавно также поделился с поклонниками своими любимыми блюдами – стейк из телятины, отбивные, паста, шоколад, молочная карамель, мороженое. Ничего экзотического, всё то, что любят миллионы обычных людей по всему земному шару. К тому же Лионель признался в свой «слабости», которая также свойственна очень многим: «Мне нравится всё сладкое, я в это влюблён. Я стараюсь есть мало, но время от времени мне это нравится». Не обошёл стороной аргентинец и мате, с которым его нередко можно наблюдать: «Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому».

Кстати, ещё больше странных «пунктиков» есть у владельца «Интер Майами», за который выступает Месси, Дэвида Бекхэма. Британец – жуткий перфекционист, который может потратить очень много времени на правильную, по его мнению, расстановку продуктов в холодильнике. При этом он приемлет только чётное количество вещей, поэтому «лишняя» банка газировки или чего-нибудь ещё отправляется в мусорное ведро.

Источник фото: соцсети Бекхэма

Также позднее Бекхэм рассказывал, что по вечерам, когда родные уже отправляются спать, он начинает заниматься уборкой. Особое внимание он уделяет кухне, на которой всё тщательно протирает и убирает со стола. И ему утомительно видеть, как уже в утра бардак возвращается: «Я ненавижу спускаться по утрам и видеть там чашки, тарелки, миски. Я так хорошо убираюсь, но, честно говоря, не уверен, что моя жена действительно это ценит».

Желание убираться и иметь полный порядок в доме – хорошее дело. По крайне мере, если это не превращается в излишне навязчивую идею, которая мешает как самому человеку, так и его родным. Но Бекхэм вроде бы держит эту свою особенность под контролем, а у Месси, по крайне мере из озвученного, нет ничего подобного.

Источник фото: соцсети Месси

Тем более это могло бы стать проблемой в новом доме аргентинца, который он приобрёл совсем недавно за 10,8 миллиона долларов. Площадь здания, построенного в 1988 году и расширенного в 2000 году, составляет 975 квадратных метров, в нем есть девять ванных комнат, восемь спален, тренажерный зал, комната спа, бассейн, гараж на три автомобиля и выход к двум причалам. Интересно, что прошлые хозяева в мае прошлого года за него заплатили 9 миллионов долларов, так что это можно считать не только возможностью с максимальным комфортом обосноваться на американском юге, но и выгодным вложением средств.

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Правда, при навязчивой склонности к чистоте для такого особняка придётся нанимать, наверное, целую армию уборщиц и разнообразной прислуги.

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