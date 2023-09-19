Юран негодовал, «Спартак» забивал. Красно-белые разгромили «Пари НН»

Первый матч между «Спартаком» и «Пари НН» в нынешнем розыгрыше Кубка России вряд ли оставил равнодушным хоть кого-то, кто видел эту фантастическую игру. Команды устроили яркое шоу с обилием забитых мячей. Ситуация в этой игре несколько раз разворачивалась на 180 градусов, а финальный свисток Сергея Цыганка зафиксировал удивительный для футбола результат — 5:4, причём в основное время.

Это точно не серия пенальти? «Спартак» и «Пари НН» забили на двоих девять мячей

Болельщики в Нижнем Новгороде наверняка надеялись увидеть на домашней арене что-то подобное августовскому триллеру в Тушино. И стоит отметить, что они имели на это полное право. «Спартак» в последних матчах не производит впечатления сбалансированной команды. А от нижегородцев, сумевших забить находящимся на кураже красно-белым четыре мяча, ,и вовсе можно было ожидать чего угодно.

К тому же Гильермо Абаскаль в очередной раз решился на эксперименты с составом. На скамейке остались почти все, с кем в нынешнем сезоне принято связывать успехи «Спартака» в атаке. И на первых минутах нижегородцы попытались проверить настрой единоличного лидера группы на эту игру, взяв мяч под свой контроль.

ФК "Пари НН"

Но гости, справившись со стартовым давлением, смогли провести атаку, которая оказалась голевой. Антон Зиньковский навязал борьбу Дмитрию Стоцкому, который неудачно отбросил мяч назад, чем воспользовался Классен. Да, можно сказать, что защитнику красно-белых отчасти повезло. Но это не сделало гол спартаковца менее красивым. Леон мощным ударом в девятку вогнал мяч в сетку. Шансов выручить «Пари НН» в этом эпизоде у Виталия Ботнаря не было. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей.

А в дебюте второго тайма случился эпизод, вызвавший бурное негодование Сергея Юрана. Владислав Карапузов ворвался в штрафную соперника и пробил в штангу, а Александр Трошечкин оказался первым на отскоке. Нижегородцы бросились поздравлять друг друга, но радость их была преждевременной. Евгений Буланов сначала взял паузу, а затем уверенно направился к монитору. На повторе было чётко видно, что Эдгар Севикян по ходу голевой атаки попал по ноге Наилю Умярову. На просмотр спорного эпизода у главного арбитра ушло совсем немного времени — взятие ворот было отменено. Сергей Юран после этого решения Буланова даже не пытался скрывать свои эмоции.

РИА Новости

В дальнейшем яркая жестикуляция главного тренера нижегородцев на бровке не раз становилась объектом внимания телекамер. При этом его команда не теряла надежд на спасение игры. Самый реальный шанс на то, чтобы восстановить-таки равенство на табло, был у Кирилла Гоцука. Но мяч после его удара полетел чуть выше перекладины.

А вот «Спартак» своим шансом в контратаке воспользовался. Второй мяч в ворота Ботнаря организовали игроки, вышедшие на замену после перерыва. Промес исполнил изящный пас на Мартинса, и тот удвоил перевес москвичей.

ФК "Пари НН"

Нижегородцы не сдались и после этого, вновь бросившись в атаку. Но привело это только к третьему голу красно-белых. Всё тот же Квинси Промес убежал к воротам Ботнаря и установил окончательный результат. 3:0 - «Спартак» победил и досрочно, за два тура до конца, обеспечил себе первое место в группе. А «Пари НН» теперь предстоит непростая борьба за продолжение борьбы в Кубке страны.