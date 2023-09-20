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Журналисты из США перепутали имя Месси. Извиняться пришлось публично

Болельщики пристыдили сотрудников известного портала.
Журналисты из США перепутали имя Месси. Извиняться пришлось публично
20 сентября 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Популярность Лионеля Месси трудно переоценить. В мировых рейтингах спортсменов аргентинец всегда лидировал по этому показателю, конкурируя разве что с Криштиану Роналду и Леброном Джеймсом. На плаву футболист остаётся даже после того, как покинул Европу и переехал в чемпионат США, где быстро превратился в главную звезду и популяризатора лиги.

Чудо на наших глазах. Месси идёт на исторический сезон

Правда, ещё недавно в этой «нефутбольной» стране, похоже, имя знаменитого игрока ещё не отскакивало от зубов даже у экспертов. Как иначе объяснить нелепую ошибку, которую местные журналисты допустили во время Кубка Америки 2016?

Болельщики тут же пристыдили горе-специалистов.

ЯВЛЕНИЕ МЕССИ АМЕРИКЕ

Семь лет назад Копа Америка впервые в истории проходила за пределами собственно латинского мира — в США. Поводом для переноса континентального турнира стал его столетний юбилей: чтобы отпраздновать круглую дату, в КОНМЕБОЛ решили устроить чемпионат «вне очереди», заодно пригласив туда нового участника в лице американской сборной, ставшей хозяйкой соревнований.

Штаты стартовали на турнире неудачно, потерпев поражение уже в первом матче группового этапа от Колумбии: 0:2. Однако уже спустя неделю звёздно-полосатая команда неожиданно получила звание едва ли не главного открытия Копы. В оставшихся матчах американцы одолели Коста-Рику и Парагвай, забив пять мячей и не пропустив ни одного. Благодаря этому сборной удалось занять первое место в квартете, опередив колумбийцев по разнице мячей: +3 против +2.

Триумфальное шествие хозяев Кубка продолжилось и в плей-офф: в четвертьфинале американцы покорили Эквадор (1:0). Самый сложный вызов ожидал команду на следующей стадии: в соперники США досталась Аргентина, считавшаяся на тот момент однозначным фаворитом турнира во главе с великолепным Лионелем Месси.

Getty Images

«МНЕ СТЫДНО КАК АМЕРИКАНЦУ»

В США ко встрече с гением, похоже, были не готовы. За день до игры местные СМИ публиковали традиционные превью полуфинала, рассказывая о трудностях, которые могут ждать американскую сборную в матче с Аргентиной. Разумеется, на первом месте в этом списке стоял лично Месси. Правда, не Лионель, а… Леонардо.

Именно так журналисты крупного портала USA Today назвали спортсмена в своей публикации. Нелепая ошибка в имени одного из самых талантливых футболистов в истории тут же возмутила подписчиков - причём вне зависимости от национальности. На авторов обрушилась тонна критики, острот и даже оскорблений:

- Тот, кто ведёт ваши социальные сети, никогда не должен работать в спорте.

- Мне стыдно как американцу.

- Вы считаете себя журналистами? Заглядывайте хотя бы в Википедию!

- Вы про Ди Каприо?

- Его зовут Алехандро, а не Леонардо.

Под давлением общественности USA Today пришлось принести публичные извинения за ошибку. Причём вина их была настолько очевидной, что просить прощения у читателей пришлось аж дважды! В комментариях, впрочем, над журналистами продолжали посмеиваться, удивляясь их то ли невежеству, то ли банальному неуважению к легенде.

Getty Images

По иронии именно Лео в конечном счёте и стал главным героем полуфинального противостояния в Хьюстоне. Уже на третьей минуте аргентинец исполнил блистательный пас на Лавесси, который и открыл счёт в матче, а спустя полчаса поразил ворота фирменным ударом со штрафного, изящно закрутив мяч точно в дальний угол. Игра в целом прошла под диктовку Аргентины и завершилась разгромом со счётом 4:0, а «Леонардо» поучаствовал в трёх из четырёх голов команды, надолго впечатав своё имя в память американских фанатов.

источник: «Советский спорт»
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