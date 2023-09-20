Как дальше жить без Месси и Роналду? ЛЧ отвечает – весело

Кто-нибудь сейчас сходу может вспомнить, когда в последний раз мы смотрели Лигу чемпионов, в которой не принимали участие Лионелья Месси или Криштиану Роналду? Это было аж два десятка лет назад. Чтобы ещё более впечатляюще цифра давайте добавим следующий факт – тогда играли второй групповой этап. Довольно символично, что новые большие перемены в главном еврокубковом турнире Старого света ожидают нас почти сразу после переезда из Европы двух главных звёзд поколения, с которыми и ассоциировался турнир и футбол в частности в последние 20 лет.

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Всё это время постоянно чувствовалась заочная гонка этих двух выдающихся футболистов, стремившихся выигрывать всё новые трофеи, забивать всё больше голов и бить новые рекорды. И пусть один из них был зациклен на этом гораздо больше другого, это не отменяет наличия такой заочной дуэли, что встречается не так уж и часто в командных видах спорта. Это лишний раз говорит о масштабе личности этих футболистов.

Сейчас уже были видны попытки заменить эту битву на противостояние между Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе, но это пока, кажется, не работает. Эта парочки не является антагонистами при всём желании, да и степень их гениальности пока всё-таки недотягивает до высоченной планки, задранной Лионелем и Криштиану.

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Но ведь и без них, а также каких-то искусственных интриг Лига чемпионов чувствует себя отлично: «Манчестер Сити» наносит рекордные 22 удара по воротам соперника за тайм, наполовину русский вратарь «Лацио» Иван Проведель забивает и сравнивает счёт на последних секундах, только в одном из восьми матчей вторника забито менее двух мячей – и всё это в первый же день нового розыгрыша турнира.

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Забавно, но тот самый розыгрыш 2002/2003 года без Месси с Роналду был последним для вернувшихся в Лигу чемпионов «Ланса» с «Ньюкаслом». Вот ещё каким интересным образом закольцевалась история. Эти две команды тогда собрали примерно одинаковое количество очков – девять и восемь. Но если англичанам этого хватило для выхода во второй групповой этап, на котором клуб и закончил выступление, то французы отправились в на тот момент ещё Кубок УЕФА. Правда, пошумела в группе команда с севера Франции не слабо: чуть было не прошла дальше из группы смерти с обладавшей трофеем за два года до этого «Баварией», будущим триумфатором розыгрыша «Миланом» и очень мощным «Депортиво». Зато клуб тоже с севера, но Англии, умудрился выйти из группы, проиграв стартовые три встречи и забив решающий мяч в добавленное время заключительной игры.

Ах да, ещё в том же розыгрыше Лиги чемпионов были пресловутые 1:18 при нуле очков у «Спартака». Но это совсем другая история. В которой «Ливерпуль» не вышел из этой же самой группы, пропустив вперёд себя «Базель», «Бавария» в другом квартете заняла последнее место с жалкими двумя очками в активе, а сёминский «Локомотив» сумел выйти из группы, набрав в стартовых даже не трёх, а аж четырёх матчах только один балл.

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Если же возвращаться к главным футбольным героям последних десятилетий, то мы лишний раз видим, что какими бы глобальными в мировом масштабе звёздами они не были, но Лига чемпионов интересна фанатам по всему миру сама по себе. Это прекрасный турнир, в котором принимают участие сильнейшие команды, а вместе с ними и игроки Европы. Скоро его ждёт совершенно новый формат, поэтому давайте позволим себе в последний раз насладиться привычным групповым этапом, который окончательно уходит в небытие. Сначала у нас забрали второй групповой, а теперь мы готовимся проститься и с первым. Это как раз пример того, что в переменах нет ничего плохого, если они нацелены на улучшение.